Фан-сектор

Читатель Football.ua Глеб Скрипченко приготовил материал к 85-летию великого Джимми Армфилда.

Всю свою игровую карьеру он был предан лишь одному клубу и является одной из ярчайших Личностей, которые подпадают под понятие Легенда. С этим клубом он добился самого высокого результата в его истории – скромного второго места. Он играл в одной команде с первым в истории футбола обладателем Золотого мяча.



Как тренер он привёл к единственному финалу КЕЧ уже другой клуб из Туманного Альбиона – клуб со своей историей, традициями, легендами, органично вписавшись и в эту семью. Так вот получается – сразу у двух клубов самые большие достижения в истории могут ассоциироваться именно с ним – у Блэкпула с Армфилдом-футболистом достижения в рамках чемпионата, у Лидса с Армфилдом-тренером достижения в Европе, пусть во втором случае он и остаётся в тени памяти о Доне Реви.



И сборную, сборную не забудьте! Ведь он один из тех, единственных и неповторимых в английской истории чемпионов мира. И пусть на поле из-за травмы великолепный Джимми и не вышел, но в 2009-м из рук Гордона Брауна медаль получил.

"Oneclubman"

Джеймс Кристофер (или же по-привычному – Джимми) Армфилд родился 21 сентября 1935-го года в маленьком городке Дентон, что находится в графстве Большой Манчестер, тогда носившем название Ланкашир. Однако же, вся его футбольная карьера, начиная с юных лет, была связана лишь с одним клубом – Блэкпулом. К слову, одноимённый город находится в том же графстве, и в один момент жизнь заставила его семью туда перебраться. Вернее, они были туда попросту эвакуированы, ибо мы ведь знаем, КАКИЕ годы тогда пришлось пережить всей Европе, и Англии в особенности.

Джимми едва "не успел" в команду сезона 1952/1953, которая выиграла Кубок Англии в знаменитом "Финале Мэтьюза", где легендарный Стэнли (к слову, кумир нашего героя) оформил хет-трик в победном матче против Болтона, закончившемся на Уэмбли камбэком (ещё на 68-й минуте счёт был 1:3) "приморцев" со счётом 4:3. К слову, этот трофей и по сей день является единственным в истории Блэкпула, если не считать некий англо-итальянский кубок 1971-го года и трофеи Футбольной Лиги, добытые в 2002-ом и 2004-ом.



Но через небольшое время, 27 декабря 1954-го года, когда вся Британия едва пришла в себя после Рождества и готовилась отмечать Новый год, 19-летний парень дебютировал за Блэкпул в игре против Портсмута. Вскоре он стал бессменным правым оборонцем "мандаринов" на долгие 16 лет, проведя прощальный матч в сентября 1970-го, а последний – в мае 1971-го (парадокс!)



На заре своей карьеры он занял с клубом второе место в чемпионате. Правда, от Манчестер Юнайтед в сезоне 1955/1956 подопечные Джозефа Смита (первого тренера во взрослой карьере Джимми) отстали на 11 очков (при двух очках за победу), хоть и опередили по дополнительным показателям другой не чуждый оранжевому цвету клуб – Вулверхэмптон.



Чуть подержавшись на плаву и заняв через год 4-ое место, в дальнейших сезонах "мандарины" начали скатываться всё ниже и ниже, то болтаясь в середине таблицы, то едва спасаясь от вылета, и в итоге в сезоне 1966/1967 таки понизились в классе, заняв последнее, 22-ое место в чемпионате. Вернуться команда смогла лишь спустя три сезона, и розыгрыш 1970/1971 стал и последним годом в карьере Армфилда, и последним сезоном "приморцев" в элите до далёкого 2010-го. Всего в оранжевых цветах Джимми вышел на поле 627 раз, что является клубным рекордом.

Один из легендарной обоймы 1966-х

Несмотря на выступления в, мягко говоря, не самом сильном клубе страны, Армфилд долгое время был основным игроком сборной. Он дебютировал в составе Трёх львов 13 мая 1959-го года на легендарной Маракане в присутствии 120 тысяч зрителей против не менее легендарной сборной Бразилии, и провёл в главной команде страны очень даже неплохую карьеру, омрачённую травмой в 1966-м. На чилийском же Мундиале, состоявшемся на четыре года раньше английского, он отыграл просто великолепно. В команде Уолтера Уинтерботтома он был железобетонным игроком основы, а после того самого мирового первенства 1962, где Англия, однако, вылетела уже на стадии ¼, был впервые признан "лучшим правым защитником в Европе", и удерживал это почётное звание три года подряд.

Домашний и победный для родоначальников футбола Мундиаль 1966-го года является одним из главных разочарований в карьере Армфилда. Спустя два года отсутствия в главной команде страны, он вернулся в её расположение перед самим Чемпионатом мира. В рамках подготовки к домашнему турниру сборная, руководимая тогда легендарным Альфом Рэмси, провела два товарищеских матча – против Югославии и Финляндии. Во второй игре, состоявшейся 26 июня, Джимми получил травму – в самом конце игры ему на ногу неаккуратно встал один из финских футболистов, что повлекло перелом пальца. На Мундиале на его позиции играл "коттеджер" Джордж Коэн.



Больше футболку Трёх львов Джимми не надевал никогда, хоть и провёл в ней неплохую карьеру, из 43-х раз 15 выведя англичан на поле с капитанской повязкой. К слову, на протяжении всего ЧМ он был рядом с командой и все игры смотрел с трибун.

Всё, что НЕ (!!!) делается, — к лучшему

А сейчас небольшое отступление. Всей этой прекрасной карьеры – сначала футболиста, а затем тренера и журналиста (об этом мы ещё поговорим), у Джимми могло и не быть. Армфилд мог стать одним из тех, кто в один злосчастный день оказался в Мюнхене…

В конце 1957-го 22-летнего правого защитника Блэкпула, который пребывал в дружественных отношениях с Эдди Колманом, Дунканом Эдвардсом (со вторым у него были особо прекрасные отношения) и многими другими манкунианцами, в Манчестер Юнайтед приглашал лично Мэтт Басби. Определённые обстоятельства тогда не дали сложиться этому переходу. А Мюнхен, напоминаю, случился 6 февраля 1958-го…

Джимми на тренерской ниве

Однако, вернёмся к реальной истории карьерного пути Джимми, а не вероятной, которая, слава Богу, в его случае так и не свершилась.

Закончив карьеру игрока в мае 1971-го, уже в октябре того же года Армфилд принял Болтон — ещё один клуб из графства Ланкашир, находившийся тогда в третьем по силе дивизионе Англии. Во главе Уондерерс он провёл три года, сумев поднять команду на дивизион выше, но так и не пробился в первый. Армфилда звал Эвертон, но он отклонил его предложение, приняв гремевший в те годы Лидс, сменив тренерский мостик одних "белых" на то же место других, которые к тому же ещё и "павлины".

Он пришёл в команду, которая была на тот момент действующим чемпионом Англии. Золото это добыл ещё эпохальный для клуба Дон Реви, однако же наш герой сменил на посту Брайан Клафа, пробывшего у руля команды всего… 44 дня. Безусловно, перед Юнайтед тогда стояли только самые высокие задачи. И уже в первом сезоне он оправдал ожидания болельщиков, впервые в сезоне доведя команду до финала евротурнира, и сразу главного – Кубка европейских чемпионов. Даже 9-ое место в чемпионате после такого было простительным (к слову, с отставание от первого Дерби Каунти всего на 8 пунктов, пусть и при двух очках за матч).



В парижском финале сезона 1974/1975, состоявшемся 28 мая, Лидс со счётом 0:2 уступил Баварии. Тот финал стал одним из самых скандальных в истории турнира (к счастью, хоть не трагичным, как 10 лет спустя). По мнению англичан, арбитр встречи Мишель Китабджян (француз армянского происхождения) не назначил два чистых пенальти за руку и нарушение правил против Алана Кларка со стороны Франца Беккенбауэра на 23-й и 34-й минуте соответственно (то есть, при счёте 0:0, голы немцы забили на 71-й и 81-й), да к тому же не засчитал чистый гол Петера Лоримера, поверив всё тому же Кайзеру Францу, прибежавшему протестовать против "офсайда" капитана англичан Билли Бремнера.

После этого британские фанаты устроили на стадионе настоящие беспорядки. Армфилд был в такой же ярости, и если б не его статус, он и сам готов был быть среди участников бесчинств, пытавшихся прорваться на поле. На видео вы можете услышать, как даже "баварец" Райнер Цобель спустя годы признаёт, что то был чистый гол…

Когда игра таки была возобновлена, Бавария сделала своё дело, усилиями Франца Рота и Герда Мюллера забив дважды. Юнайтед за поведение болельщиков на 4 года был отстранён от еврокубков, хотя затем этот срок и сократили до двух лет. Поклонники "павлинов" до сих пор считают, что тот трофей у них попросту украли и поют "Мы – чемпионы Европы!", сохраняя к Баварии исключительно холодные чувства.



Эх, а ведь как могла сложиться судьба – победи в том матче Юнайтед, не знала бы история футбола знаменитых трёх голов Олега Блохина в ворота мюнхенцев, в том числе и того, первого, после сольного прохода на все времена… Но история, как мы знаем, не терпит сослагательного наклонения.



У руля Лидса Армфилд пробыл до июля 1978-го, когда был уволен, а затем, в неполные 43 года принял решение… завершить тренерскую карьеру, так и не выиграв на клубном уровне ни одного трофея ни в роли игрока, ни в роли коуча (если не считать победу в Третьем дивизионе во главе Болтона в сезоне 1972/1973), и отклонив предложения различных клубов, в числе которых Челси, Лестер и Блэкберн. Он хотел пожить в почти родном Блэкпуле, где и остался до самой смерти.





"Воплощение футбольного человека" ©



Но без футбола Джимми жить не мог. Он устроился в СМИ, и за долгие годы успел побыть журналистом, составителем репортажей, комментатором матчей, работая в таких структурах как Daily Express и BBC (к примеру, в Radio 5). В этой сфере он сделал блестящую карьеру. На фото снизу мы можем увидеть Армфилда рядом с легендарным английским комментатором Аланом Грином, сыгравшем в роли, по факту, самого себя, в английском фильме "Тренер". Кроме того, Армфилд успел поработать консультантом в ФА (Футбольной Ассоциации, так её коротко называют англичане, не акцентируя внимание на стране).

В мае 2007-го года 71-летний Джеймс Кристофер объявил, что проходит курс химиотерапии из-за лимфомы Ходжкина (рака лимфатической системы). Тогда ему, великому защитнику, удалось остановить атаку такого страшного врага, но в 2016-ом недуг поразил его вновь.





22 января 2018-го года 82-летний Джимми Армфилд отдал душу Богу, оставив о себе в этом мире прекрасную память, жену и двоих сыновей – Джона и Дункана, уже успевших подарить ему внуков. Его многолетний коллега по BBC Джон Мюррей после случившегося описал Джимми наиболее точно, назвав его "воплощением футбольного человека". У арены Блэкпула ещё при жизни неповторимому Джимми Армфилду был установлен памятник, а сам он, тоже при жизни, в 2008-ом году был удостоен места в зале футбольной славы Национального музея футбола в Престоне. Символично, что в тот же день, пусть и посмертно, этого места был удостоен кумир детства и партнёр по команде Джимми в начале его богатой карьеры — Стэнли Мэтьюз.

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua