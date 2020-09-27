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О невероятном достижении греческого Панатинаикоса в КЕЧ 1970/1971.

История греческого футбола, в отличие от истории самой Греции, не очень богата на победы. Если на уровне сборных эллины смогли повергнуть в шок весь футбольный мир, когда в 2004-ом году выиграли португальское Евро, то на клубном уровне их успехи достаточно скудны.



Однако, в футбольной истории этой прекрасной страны, которая считается прародителем всей европейской цивилизации, есть одно достижение, которое воистину можно назвать великим. Речь, конечно же, о невероятном по своей сенсационности, тернистому пути и имени главного тренера выходе афинского Панатинаикоса в финал Кубка европейских чемпионов сезона 1970/1971.



Ни до, ни после этого, ни одна греческая команда не играла не то что в финале главного турнира континента, а и в финале еврокубков вообще. И пусть сейчас "зелёные" переживают явно не лучшие времена в своей величайшей истории, память о тех, о великих годах, жива в сердцах болельщиков этого клуба. И сколько бы чемпионств раз за разом не штамповали их главные враги из пирейского Олимпиакоса (с периодическим перехватом пальмы первенства в последние годы столичным АЕКом и ПАОКом из Салоник), никто из них никогда не достигал того, чего достигли "клеверные" на международной арене. И шансы на то, что в ближайшее время достигнут, равны даже не нулю, а самому настоящему минусу.

Творцы успеха



Говоря об успехе той или иной команды, всегда стоит уточнять, кто являлся её "архитектором". Имя главного тренера ПАО тех лет известно каждому любителю футбола, но все его знают в первую очередь как легенду мадридского Реала, как "обладателя" волшебной левой ноги, с которой правая уж действительно нужна только для ходьбы, как перебежчика из Венгрии в Испанию после вхождения в Будапешт советских войск. И имя это, как многие уже догадались, — Ференц Пушкаш.



Действительно, о легендарном венгре (а если быть точным — венгерском немце, ведь свою настоящую фамилию "Пурцельд" Ференц и вся его семья сменили на фамилию "Пушкаш" в 1937-ом, побаиваясь преследования со стороны режима Миклоша Хорти) больше известно именно как о выдающемся игроке. На футбольном поле он добился невероятных успехов. А то, как блестяще он в 31-летнем возрасте заиграл в Реале, больше года до этого не имея игровой практики по причине своего бегства, подлежит только самым лестным эпитетам.



По сравнению с этими достижениями, его тренерские успехи действительно не так уж и велики — тот самый выход в финал КЕЧ с Панатинаикосом в 1971-ом (факт выхода в финал трофеем не является, однако как дорого ведь он стоит!), чемпионство Греции 1972-ого года с теми же "зелёными", Кубок Греции в 1979-ом уже с другим афинским клубом — АЕКом, чемпионство Парагвая 1986-ого года во главе Соль де Америка и победа в чемпионате Австралии 1991-ого года с Саут Мельбурн Эллас.

Согласитель, довольно экзотические футбольные страны (разве что за исключением самой Греции, которая тоже далека от передовых футбольных держав) и, соответственно, слишком мало для того, чтобы носить гордое звание "великого тренера", Тренера с большой буквы. Но для Афин, в первую очередь для зелёной части этого прекрасного города с величайшей историей, он навсегда останется именно таковым.





Придя в команду в 1970-ом году (кстати, в разгар правления в Греции "Чёрных полковников"), он с ходу вернул её на победную тропу и за четыре года смог стать, пожалуй, самым успешным тренером в истории клуба. Да что уж там за четыре, уже в первый сезон своего управления командой! А ведь вполне возможно, что назначался он по принципу не получилось с одним венгерским тренером, попробуем с другим, так как с 1967-ого по 1968-ой годы "клеверными" руководил легендарный Бела Гуттманн (которому, несмотря на громкое тренерское имя и 2 выигранных КЕЧ с Бенфикой за спиной, добиться чего-либо в ПАО не удалось. Не надо было на "орлов" проклятие наводить!). Попробовали. И, на удивление всех и вся — получилось. И это ещё очень мягко сказано.

Состав Панатинаикоса тогда был, воистину, звёздным. Именно в те годы за "зелёных" выступал легендарный капитан команды и рекордсмен по количеству игр в греческом чемпионате — Димитриос Домазос (сокращённо его имя произносили как Мимис).





Он считается одним из лучших греческим футболистов за всю историю этой страны. И с Пушкашем у него отношения сложились самым лучшим образом. Что уж говорить, в 1978-ом году после ссоры с тренером, 36-летний Мимис ушёл играть за афинский АЕК, у руля которого тогда уже стоял легендарный венгр. Однако, спустя 2 года он вернулся в родную команду, дабы закончить там карьеру. На этом тогда лично настоял новый президент ПАО Йоргос Вардинояннис, пришедший в клуб в 1979-ом, и правивший ним вплоть до 2000-ого.



Всего "Генерал" (такое прозвище капитан получил от болельщиков) провёл в зелёной футболке 536 игр, защищая родные цвета с 1959-ого по 1978-ой, и на протяжении нескольких игр в 1980-ом. Также он был капитаном национальной сборной Эллады. Имя великого и могучего Мимиса Домазоса навсегда золотыми буквами вписано в историю как ПАО, так и греческого футбола в целом.

Другим бесспорно величайшим игроком того ПАО был прекрасный бомбардир Антонис Антониадис. В составе национальной сборной он сыграл меньше, нежели Мимис, а вот для поклонников "зелёных" стал настоящей легендой. Уроженец Ксанти играл за клуб с 1963-ого года, забил 187 голов в 242-х матчах в чемпионате Греции, и пять раз становился лучшим бомбардиром: в 1970-ом (25 голов), 1972-ом (39 — второй в Европе), 1973-ом (22), 1974-ом (26) и 1975-ом году (20).

В 1971-ом году, когда ПАО дошёл до финала Кубка европейских чемпионов, Антонис стал лучшим бомбардиром турнира с десятью голами. Также он является рекордсменом чемпионата Греции по количеству голов в одном сезоне: 39 голов в сезоне 1971/1972. По сей день это число не было достигнуто никем, и маловероятно, что в ближайшее время такое случится.



В 1978-ом году Антониадис, как и Домазос, покинул клуб (видимо, тогда там была затеяна этакая своеобразная чистка от стариков". Довольно безуспешная, надо сказать), однако, в отличие от Мимиса, перешёл не в АЕК к Пушкашу, а в стан злейшего врага ПАО, матчи с которым и по сей день отличаются невероятной жестокостью на улицах (на трибуны в последние годы в Греции болельщиков команды-гостей очень часто не пускают даже на рядовые матчи, что уж говорить о таких принципиальных противостояниях) и запредельным накалом страстей на поле — пирейского Олимпиакоса. Однако, поиграв там всего год, он перешёл в афинский Атромитос, где пробыл не дольше.





Как и Домазос, "Высокий" (банальное прозвище, так можно прозвать многих, но что поделать) вернулся в ПАО закончить карьеру игрока. Однако сделал это чуть позже, в 1981-ом году. Как мы можем увидеть, Йоргос Вардинояннис давал легендам возможность закончить в родном клубе.



Антониадис стал настолько легендарной фигурой для "зелёных", что переход в стан злейшего врага ему простили (для сравнения — голкиперу Антониосу Николаидису, перешедшему из ПАО в Оли в 2004-ом году после победного для греков Евро, банально было опасно появляться на улицах Афин, а во время матчей против "клеверных" он всегда удостаивался массы проявлений ненависти, оскорблений и летящих файеров и петард в свою сторону). Антониадис же одно время даже работал вице-президентом Панатинаикоса.

Путь на Уэмбли



Свою дорогу к финалу ПАО начал с матчей первого раунда (по нашему — с 1/16 финала) против люксембуржского Женесса. 16 сентября 1970-ого года, в первом матче, на стадионе Стад де ля Фронтьер в городе Эш-сюр-Альзетт на юге Люксембурга. На 5-ой минуте матча счёт в игре открыл Антонис Антониадис, ставший по итогам розыгрыша лучшим бомбардиром турнира, но уже на 11-ой люксембуржцы усилиями Доминика ди Дженовы сделали счёт на табло 1:1.

Однако, на 36-ой минуте встречи, благодаря точному удару Костаса Элефтаракиса, греки вновь вышли вперёд. Счёт 2:1 в пользу ПАО так и стал финальным. А вот в Афинах в последний день сентября Женесс ждал настоящий погром – эллины уже к перерыву вели 4:0 благодаря голу того же Элефтаракиса и последовавшим за ним трём точным ударам Антониадиса. Во втором тайме "Высокий" оформил покер, сделав окончательный счёт 5:0 в игре и 7:1 по сумме двух матчей.

Во втором раунде соперник у греков уже был, прямо скажем, чуть посерьёзнее — братиславский Слован из Чехословакии. В этот раз первый матч ПАО играл на своём поле и 21 октября на родном Леофорос Александрос одержал уверенную победу со счётом 3:0 благодаря точным ударам Домазоса, Антониадиса и Деллияниса. 4 ноября в Братиславе Словану удалось одержать победу со счётом 2:1. На гол Яна Медвидя ответил всё тот же неугомонный Антониадис, а окончательный счёт в игре установил Йозеф Чапкович. Однако, дальше прошёл ПАО, и в 1/4 финала их уже поджидал мерсисайдский Эвертон.





Эвертон тех лет был грозной силой в английском футболе. Что уж говорить, к матчам с греками "ириски" подходили в ранге действующих чемпионов Англии (в каком-либо другом ранге тогда к играм КЕЧ не подходили вовсе). Времена Гарри Каттерика являются одними из самых памятных для синей части Мерсисайда. Игры состоялись уже в новом, 1971-ом году, и первая из них — 9 марта на Гудисон Парк. До 81-ой минуты на табло были нули, однако после точного удара левой от Антониадиса (да сколько можно?) ПАО вышел вперёд. На последней минуте игры ливерпульцы, усилиями Дэвида Джонсона, счёт сравняли, но в итоге им это не помогло.

24 марта в столице Греции команды сыграли по нулям, и по правилам выездного гола дальше прошли именно греки. И вот это уже была настоящая сенсация, ведь в победу над чемпионами Англии, наверное, не очень сильно верили даже сами футболисты и болельщики Панатинаикоса. В Афинах был настоящий праздник жизни. Наверное, именно тогда у команды и зародилась мечта. Мечта 2 июня опять приехать в Англию, но уже в Лондон, дабы на стадионе Уэмбли сыграть финальную игру, и одержать в ней победу. Но пока впереди были только полуфиналы с белградской Црвеной Звезды.





Белградская команда в те времена представляла из себя достаточно мощную силу. Последние три года они бессменно становились чемпионами Югославии, оставляя позади земляков из Партизана и загребское Динамо. Однако, именно в сезоне 1970/1971 команду ждал спад. По его итогу она финишировала шестой, и лихорадка с качелями то в одну, то в другую сторону, продолжалась на протяжении всего сезона, что доказывает выход команды в полуфинал КЕЧ и победа в Кубке страны при абсолютно провальной игре в чемпионате.



На пути к полуфиналу белградцы прошли венгерский Уйпешт, румынскую команду УТА из Арада и клуб Карл Цейсс из ГДР. Прямо скажем, с соперниками команде везло. Но пробиться в полуфинал самого престижного турнира Европы почётно всегда и в любом случае. Руководил той Црвеной Звездой легендарный Милян Милянич, который в будущем успеет потренировать сборную Югославии (дважды), мадридский Реал и Валенсию.

14 апреля на белградском стадионе, который болельщики "звездашей" любят именовать Мараканой, как говорится, яблоку негде было упасть — 100 тысяч человек заполнили арену до отказа. Ещё бы — любимый клуб в полуфинале КЕЧ! К слову, уже во второй раз в истории, впервые такое достижение покорилось "красно-белым" в сезоне 1956/1957.

Матч сложился для ПАО крайне провально — на хет-трик Стевана Остоича и гол Слободана Янковича, греки смогли ответить лишь однажды — отличился защитник "зелёных" Аристидис Камарас. На 72-ой минуте встречи, после 4-ого гола "звездашей", Пушкаш заменил голкипера Панайотиса "Такиса" Эйкономопулоса на Висилиса Константину. Как оказалось, на фарт, ведь потом ни в этой, ни в ответной игре греки от югославов больше не пропустили.



Но в тот день Белград, а точнее сказать, его красно-белая часть, ликовал и не верил своему счастью. На следующий день после игры у православных христиан выпадал Чистый четверг, и работникам стадиона (и не только, ведь празднования победы захлестнули чуть ли не весь Белград) явно было что убирать после такой бури эмоций, выпущенной толпой фанатов. И никто из них ещё даже не догадывался, что же ждёт их любимцев в Афинах...

Югославы ехали в Афины уже, прямо скажем, нехотя. Значительно больше им бы хотелось уже сразу отправиться в Лондон, без всяких "дежурных" заездов. Мыслями они были уже в финале. И бурное празднование, которое устроили на улицах Белграда фанаты "красно-белых" после первой игры, сыграло с футболистами злую шутку. Шапкозакидательское настроение передалось игрокам, и 28 апреля на поле обе команды, по сравнению с матчем двухнедельной давности, было просто не узнать. Ибо если "звездаши" вышли на Леофорос Александрос мыслями будучи в финале, то греческие парни играли так, будто это был матч жизни и смерти, если не сказать больше.



За 2 недели Ференц Пушкаш со своим тренерским штабом проанализировали все ошибки, допущенные командой в столице Югославии, а также смогли должным образом мотивировать футболистов. Уже на первой минуте Антонис Антониадис опередил голкипера "звездашей" Ратомира Дуйковича и послал мяч в сетку ворот. До 55-ой минуты игры афиняне имели шансы удвоить преимущество, однако свои моменты не реализовывали, пока тот таки Антониадис в нужный момент не прыгнул выше всех и не подставил свою голову.





А уже через 9 минут Аристидис Камарас блестящим ударом с левой установил окончательный счёт в матче — 3:0 в пользу ПАО. По факту, 2 гола Камараса стали решающими в этом двухматчевом противостоянии — его белградский мяч, как оказалось, имел также огромное значение, ведь вторую подряд стадию "зелёные" прошли дальше именно благодаря голу на выезде. Но ведь неужели кто-то посмеет сказать, что незаслуженно?

Зелёная часть Афин стояла на ушах, а "звездаши" спустя 2 недели уже могли напиваться разве что с горя. Тот матч с тем невероятным камбэком, состоявшийся в столице Греции 28 апреля 1971-ого года, и по сей день считается самым легендарным в истории афинского клуба.

Последняя битва грозных эллинов

В финале ПАО ждала по-настоящему грозная сила — амстердамский Аякс величайшего тренера, одного из главных революционеров в истории футбола Ринуса Михелса и легендарного Йохана Кройффа. На пути к решающему поединку голландцы прошли албанскую Тирану (тогда носившую имя 17 Нентори), швейцарский Базель, шотландский Селтик и испанский Атлетико из Мадрида.

В сезоне 1970/1971 Панатинаикос отдал все силы на успех в Европе, в чемпионате добыв лишь бронзу, уступив первые 2 места другим афинским клубам — АЕКу и "Панионису", а в Кубке страны вылетев уже в 1/4 финала от ПАОКа из Салоник. Но 2 июня на лондонском Уэмбли» что-либо противопоставить голландцам подопечные Ференца Пушкаша не смогли.





Уже на 5-ой минуте игры центрфорвард Аякса Дик ван Дейк (никаких родственных связей с защитником Ливерпуля) открыл счёт в матче. За всю игру греки не создали практически ничего, и за три минуты до конца основного времени, после блестящих индивидуальных действий Йохана Кройффа на правом фланге, с его паса точным ударом (правда, не без рикошета) отличился Адрианус Хан.





Через три года, увидев сборную Голландии на немецком Мундиале, мир прозовёт игру Ринуса Михельса "тотальным футболом"... Но тот ПАО и так прыгнул выше своей головы, дойдя аж до финала главного турнира континента. Та команда в любом случае навсегда вошла в историю. Но играть хотя бы на равных с тем Аяксом она не смогла.





Далее было…



В том же году Панатинаикос выступил в Межконтинентальном кубке. Правда, лишь после отказа Аякса от участия. Клуб сыграл против уругвайской команды Насьональ: в Греции был зафиксирован счёт 1:1, в Уругвае же победила местная команда со счётом 2:1. Мячи за греческий клуб в обеих встречах забивал Тотис Филакурис.



В сезоне 1971/1972 зелёные вернули себе золото в Греции, а Антонис Антониадис забил 39 голов за сезон, установив до сих пор не побитый никем в Греции рекорд. Этот же результат принёс Антониадису Серебряную бутсу УЕФА.



Однако, еврокубковый успех сезона 1970/1971 ПАО больше так и не смог повторить никогда. В 1974-ом году Ференц Пушкаш покинул команду, но в сердцах всех болельщиков этого великого греческого клуба он остался навсегда.



Панатинаикос тех лет был действительно командой. Нет, не так, — Командой. И в нелёгкое для этого замечательного афинского клуба время остаётся лишь пожелать ему и его болельщикам (да и всему греческому футболу, чего уж нам мелочиться?) ощутить вкус подобных побед уже в новейшей истории.

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua