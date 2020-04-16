Проигравший победитель: история Михаэля Баллака

Фан-сектор

Читатель Football.ua Виктор Жигулин в рамках проекта Фан-Сектор рассказывает о выдающемся немецком полузащитнике.

Полуфинальный матч чемпионата мира 2002 года между Германией и Южной Кореей получился очень напряженным. Рисковать не хотел никто. На 71-й минуте Линч Хон Су попытался прорваться к воротам Кана, но был сбит Михаэлем Баллаком. Желтая карточка, полученная за фол, не давала Баллаку возможности сыграть в следующем матче. Уже через 4 минуты он забил гол, который вывел его сборную в финал. Немцы без своего лидера уступили в финале фантастической Бразилии. В этой статье речь пойдет о человеке, который выиграл намного меньше, чем заслуживал…

Михаэль Баллак родился 26 сентября 1976 года в городе Герлиц, округ Дрездена. Но свою карьеру начинал в Карл-Маркс-Штадте, куда переехала его семья. В академии одноименной команды он оказался в семилетнем возрасте во многом из-за влияния отца, который был футболистом команды второго по статусу немецкого дивизиона. Проведя 12 лет в составе клуба, который после объединения Германии был переименован в Хемницер (как и сам город – в Хемниц), он через дубль дорос до игрока основной команды. Помимо внушительных габаритов юный хавбек мог похвастаться внушительным ударом с обеих ног.

Дебют на взрослом уровне состоялся в первом туре сезона-1995/96 Второй Бундеслиги. В своем первом сезоне на взрослом уровне Баллак отыграл 15 матчей, а Хемницнер по итогам сезона вылетел из Второй Бундеслиги в региональную лигу. В сезоне-1996/97 Баллак был лидером клуба, забил в 34 матчах 10 голов и получил вызов в молодежную сборную. В том сезоне от болельщиков он получил прозвище Маленький Кайзер. Огромный потенциал хавбека был виден невооруженным взглядом. В этом же сезоне Баллаку поступило приглашение из Кайзерслаутерна, который по итогам сезона 1996/97, под руководством Отто Рехагеля, вернулся в Бундеслигу. Летом 1997 года Баллак переехал в Кайзерслаутерн.

После выступления в низших дивизионах, попадание в команду из элиты выглядело подтверждением прогресса хавбека. Такое сложно представить в нынешние времена, но впервые в истории немецкого футбола команда, игравшая годом ранее во Второй Бундеслиге, каким-то невероятным образом стала чемпионом Германии, что выглядело уникальным достижением. Сам Михаэль в силу возраста не был игроком основы, но он все же вышел на поле 16 раз. 28 марта 1998 года Михаэль Баллак первый раз начал матч за Кайзерслаутерн с первой минуты встречи. То чемпионство было его первым серьезным трофеем в карьере.

Как и ожидалось, защитить титул Кайзерслаутерну не удалось. Команда опустилась на 5-е место, при этом успев ярко выступить в Лиге Чемпионов, дойдя до 1/4 финала и уступив Баварии. Отто Рехагель предоставлял Баллаку больше игрового времени — по итогам сезона-1998/99 футболист отыграл 30 матчей в Бундеслиге и забил 4 гола. Также в этом сезоне Михаэль дебютировал в Лиге чемпионов. Весной 1999 года Кайзерслаутерну последовало предложение от леверкузенского Байера по Баллаку. 1 июля 1999 года стало известно, что Михаэль Баллак за 4,1 млн евро переходит в Байер.

В новом коллективе Михаэль очень быстро стал своим. Этому во многом способствовало доверие главного тренера Кристофа Даума. Баллак стал твердым игроком основного состава, идеально вписавшись в тактическую модель Даума. Сезон-1999/2000 стал для Баллака переломным. Если раньше о Баллаке говорили как о перспективном и талантливом футболисте, то теперь Михаэль из разряда подающих надежды окончательно трансформировался в настоящего мастера.

Начало первого сезона в Байере омрачила травма, из-за которой было пропущено много игр на старте чемпионата. "Фармацевты" ставили перед собой цель выиграть первое чемпионство в истории. Клуб весь сезон боролся за титул. Перед последним туром команда шла на первом место, на три очка опережая Баварию. Байеру было достаточно сыграть вничью в гостях со скромным Унтерхахингом, который уже обезопасил себя от вылета из Бундеслиги.

"Засекайте время. В субботу, ровно в 17:15 мы станем чемпионами. Команда запрограммирована на победу", – говорил перед матчем Кристоф Даум. Но на поле разыгралась настоящая драма. Вместо уверенного достижения результата, леверкузенцы выглядели робко и неуверенно, а квинтесенцией нервозности команды стал автогол Баллака, первый в его карьере. Как результат поражение 0:2, и золото вновь досталось Баварии. В тот момент для Михаэля началось проклятье, которое будет преследовать его большую часть его карьеры.

Еще одним грандиозным разочарованием стал чемпионат Европы в Бельгии и Голландии. Раздираемая внутрикомандными склоками, не имевшая ни поставленной игры, ни четкого основного состава, сборная Германии с треском провалилась. Баллак сыграл 18 минут, выйдя на замену в матче против англичан (0:1), и провел первый тайм игры с португальцами (0:3).

В сезоне-2000/2001 в немецком футболе случился один из самых громких скандалов за всю его более чем столетнюю историю. Оказалось, что Кристоф Даум, который должен был возглавить летом 2001 года национальную сборную, принимал кокаин. Эта история больнее всего ударила по Байеру. Потеряв по ходу сезона тренера, команда не смогла подняться выше четвертого места в Бундеслиге и вновь не прошла первый групповой этап Лиги чемпионов. Баллак, как и весь Байер, играл неровно. Тем не менее, именно в том сезоне он завоевал место в основном составе сборной.

Как ни странно, сезон-2001/02 стал одновременно наиболее успешным и самым трагичным в истории клуба, а вместе с тем и на футбольном пути Баллака. На этот раз Байер не только лидировал в Бундеслиге, но так же уверенно продвигался в Лиге Чемпионов и Кубке Германии. Михаэль же окончательно превратился в звезду мирового уровня, чему способствовала и его яркая игра. Новым главным тренером Байера был назначен приверженец атакующей игры Клаус Топпмеллер. При Топпмеллере несколько поменялась и роль Баллака на поле: теперь он меньше внимания уделял оборонительным действиям, стал чаще участвовать в атаках, исполнял все штрафные и пенальти. По итогам той компании он сыграл 50 матчей, в которых отличился 23 раза. Но нет никаких сомнений, что все свои голы он бы с радостью поменял хотя бы на один трофей.

Дело в том, что когда трофейный хэт-трик оказался на расстоянии вытянутой руки, "фармацевты" вдруг начали сыпаться на всех фронтах. За три тура до финиша чемпионата команда имела 5 очков преимущества над Боруссией Дортмунд, но умудрилась буквально подарить титул "шмелям". 27 апреля, после двух поражений кряду от Вердера и Нюрнберга, они пропустили конкурентов вперед, а 4 мая официально проиграли чемпионат. 11 мая в финале Кубка Германии Байер уступил со счетом 2:4 Шальке. В этой игре Баллак был удален с поля. В Лиге Чемпионов, опередив в групповых турнирах Лион, Фенербахче, Депортиво, Арсенал и Ювентус, Байер в четвертьфинале обыграл Ливерпуль, а в полуфинале – Манчестер Юнайтед. В финальном матче 15 мая Байер уступил мадридскому Реалу 1:2, после шикарного удара Зидана. За 11 дней были проиграны все три трофея. Даже нейтральные болельщики в тот момент сочувствовали команде. По итогам сезона Баллака признали лучшим футболистом Германии.

Но если для Байера с завершением сезона беды закончились, то Баллака ждало еще одно разочарование на чемпионате мира. Да, по сравнению с неудачей на Евро-2000, серебро Мундиаля стоило признать достойным результатом, но, как известно, аппетит приходит во время еды. Как уже говорилось в самом начале Михаэль не смог сыграть в финале, но при этом по ходу чемпионата он отдал 4 голевых передачи и забил три гола, два из которых имели огромное значение. Баллак получил несколько индивидуальных призов по итогам того сезона. А в случае победы в одном из четырех турниров немец наверняка занял бы более высокую позицию в списке претендентов на Золотой мяч, но он оказался всего лишь на пятой строчке.

Летом 2002 года Баллак решил компенсировать не только недостаток трофеев, но так же сменить обстановку, выбрав для этого наиболее подходящий клуб – Баварию. Результат не заставил себя ждать. На протяжении 4 сезонов Бавария доминировала в Германии, выиграв сразу три золотых дубля. Сам Баллак два раза получил приз лучшему игроку Германии. Проведя 157 матчей за Баварию, он забил 62 гола. С другой же стороны, свою силу Бавария показывала только на внутренней арене. За эти же 4 года мюнхенцы только один раз добрались до 1/4 финала Лиги чемпионов. Не лучшими были результаты и сборной. На Евро-2004 они не смогли выйти даже из группы. Частичная компенсация для всех немцев наступила на домашнем чемпионате мира спустя два года. После ухода Кана капитаном сборной стал Баллак, и вместе с командой он начал путь к вершине. Германия долго оправдывала свой статус фаворита, но в итоге заняла лишь третье место. Баллак вновь оказался в символической сборной, но снова остался без трофея…

Новым витком в карьере уже практически тридцатилетнего немца стал Челси. Хавбек все еще хотел покорить главный клубный турнир Европы, но вместо этого будто бы вернулся в неудачный 2002 год. После дебютного сезона Баллака, в котором "синие" выиграли Кубок Англии и Кубок лиги, команда уверенно выступала в кампании-2007/08, но итог оказался таким же, как и у Байера. Лондонцы всего лишь на два очка уступили МЮ в АПЛ, а в финале Лиги чемпионов не взяли титул только лишь из-за рокового промаха Джона Терри, который поскользнулся перед ударом в серии пенальти. Окончательно же эффект неприятного дежавю Баллак ощутил в решающем поединке Евро-2008. Результатом непростого, но яркого, пути немцев по турнирному сетке, стала встреча с золотым поколением Испании, одолеть которое было практически невозможно. При этом хавбек по традиции оказался в сборной турнира, но опять-таки лишь у подножья футбольной вершины.

Карьера в сборной неуклонно двигалась к закату. Но причина отсутствия трофеев заключалась не в нем. Большинство игроков "бундестим" попросту не могли решать задачу победы на чемпионате. "Проблема заключается в том, что нам не хватает еще двух или трех Баллаков", – как-то сказал Рудди Феллер, выразив мнение большинства немецких болельщиков.

Если во всех своих предыдущих командах Михаэль считался ключевой фигурой, то в Челси эта роль принадлежала Фрэнку Лампарду. После двух лет практически без трофеев Баллак выиграл сразу 4 титула за два сезона. Помимо долгожданной победы в АПЛ, в кампании-2009/10 хавбек стал обладателем еще одного золотого дубля. Хотя победа в кубке Англии для него лично оказалась пировой. В финале "синим" противостоял Портсмут.

В одном из эпизодов в верховой дуэли с тогда еще мало кому известным Кевином-Принсом Боатенгом он интенсивно использует руки. Противник сразу же высказывает соотечественнику свое мнение на этот счет. Баллак отвечает ему на это пощечиной. Это действие Михаэля осталось ненаказанным арбитром. Но Боатенг этого просто так не оставил, и спустя некоторое время отомстил, нанеся Баллаку травму, которая поставила крест на его участии на чемпионате мира в ЮАР.

После того чемпионата Михаэль принял решение завершить международную карьеру. Итоговые показатели в сборной выглядят впечатляюще – он забил 42 гола, проведя 98 матчей. Когда же футбольная ассоциация Германии пригласила его сыграть еще два матча, Баллак отказался, назвав такое предложение фарсом.

Летом 2010 года Михаэль вернулся в Байер, где достойно выступал еще два сезона. После чего в силу возраста и постоянных травм принял решение завершить свой выдающийся футбольный путь. Кто-то из великих становился чемпионом мира, как Беккенбауэр или Маттеус, кто-то побеждал в Лиге чемпионов, как Штефан Эффенберг, а кого-то влюбленная публика носила на руках, как Уве Зеелера. У Баллака не было ничего из этого. Вечным вторым он уходит в футбольную историю, и таким он остается в памяти большинства болельщиков. Но, несмотря на трофейное проклятие, он однозначно заслуживает того чтобы называться великим игроком!

Виктор Жигулин, читатель Football.ua