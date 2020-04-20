Однажды в больнице: фантасмагорическая футбольная байка

Фан-сектор

Представляем вашему вниманию творчество читателя Football.ua Дмитрия Лобанова.

Юмор – это спасательный круг на волнах жизни.

В. Раабе

2020-й год. Коронавирус. Италия. В больничной палате номер 10 находятся два пациента. Эти пациенты весьма необычные, поэтому их специально поселили вместе. Никто так и не ужился с этими парнями – они постоянно говорили о футболе. Даже страстные, эмоциональные итальянцы, фанатично любящие футбол, так и не смогли находится в одной палате с этими звездами футбола. Их имена – Пауло Дибала и Паоло Мальдини.

Доктора долго пытались усмирить сиих пациентов, напрасно объясняя ущерб, который они наносят себе своими же мыслями. Выход напрашивался сам по себе — их поселили в одной палате.

Учитывая статус пациентов, обстановку им создали соответствующую. Это были полноценные ВИП апартаменты с шикарной мебелью, телевизором и ковриком с дизайном футбольного поля.

Мальдини сидел на своей койке и в очередной раз пересматривал матч Милана сезона-2019/2020. Его пальцы стучали по ноге как будто и вовсе жили своей жизнью. То и дело он нервно потирал лоб правой рукой. Казалось, что этот с виду вполне интеллигентный мужчина вот-вот разразится такой неслыханной бранью, что у бедного Дибалы уши сначала медленно завянут, а затем методично и не спеша свернутся в трубочку. Но и это не все! Когда "россо-нери" в очередной раз пропустили очередной гол, Мальдини настолько наэлектризовал воздух своим раздражением, что, казалось, теперь он бы не только свернул уши Пауло в трубочку, но и подудел бы в нее.

Дибала же, опершись о подоконник, стоял и молча смотрел в окно. Его взгляд был задумчивым, уста немыми, а лицо каменным. Он вообще редко сидел в этой палате. Все больше стоял и размышлял, вертя в руках кубик Рубика, который ему никак не удавалось собрать.

- Да-а-а, — начал Мальдини, протяжно как кот Матроскин, который увидел очередную глупость, совершенную Шариком.

- В наши времена… За такую игру… Анчелотти бы шкуру с нас содрал! – подняв указательный палец вверх, громко продолжил он.

- Не тренер, а зверь! Если бы мы с Нестой так сыграли матч, он бы немецкую овчарку на нас натравил. Как Кварцяный! – его взгляд не отрывался от экрана телевизора.

- Эй, Дибала! Я с кем говорю? Что грустный такой? Ты же самый счастливый человек на свете, — с возмущенным видом Мальдини обратился к аргентинцу. В этот момент он напоминал вузовского лектора, который отчаянно пытался привлечь внимание безразличной аудитории.

- Интересно. Отчего это я самый счастливый человек в мире? – не отрываясь от окна спросил Дибала.

- Как это "отчего"? Ты же в клубе играешь с Роналду, а в сборной с Месси. Разве ты несчастлив? – спрашивал Мальдини.

Дибала медленно потер свою ягодичную мышцу, отсиженную лавкой запасных, поморщился будто от горькой пилюли, и ответил: «Да. Счастлив».

Вдруг в палату вошел доктор. Деловито осмотрев больных, он отметил:

- Так, сеньоры футболисты. Ваши дела идут на поправку. Признаться честно, сначала я испугался, потому что болезнь очень сильно вас побеждала. Выражаясь на вашем языке, первый тайм был за болезнью. Причем счет где-то 3:0. Но теперь я вижу вы идете на поправку. Конечно же необходимо время, но я думаю, что у вас есть все шансы победить этот вирус во втором тайме, — скрестив руки на животе подытожил доктор.

- Победить… Где-то так, как Ливерпуль победил вас в 2005-м, — посмотрев на Мальдини, добавил он.

Затем эскулап обратил свой взор на Дибалу. Тому никак не удавалось собрать кубик. Доктор решил помочь: "Дайте-ка сюда". Ловкими и быстрыми движениями пальцев он собрал кубик.

- Как-то так, Пауло. Запомни, какого цвета центральная точка, такого цвета вся грань. И прочее, как я учил, ты же помнишь, — отдал кубик Рубика обратно.

- Да я и не собирал вовсе. Так, — оправдываясь, глядя в пол, отвечал Дибала.

- Да, конечно. До двух часов ночи с криками: "Как же этот чертов кубик собрать!" Просто так, — иронично вставил Мальдини.

Дибала, делая вид, что ничего не услышал, обратился к доктору.

- Доктор, а можно вопрос?

- Да, конечно.

- А курение — это вредно? Мне просто советовали от стрессов, там. Да и вообще… — замялся Пауло.

- Гм, интересно. Где-то я эту теорию уже слышал. Вообще-то курение — это очень вредно. А кто вам дал такой совет? – задумчиво поинтересовался доктор.

- Тренер.

Доктор молча посмотрел на Дибалу, тяжело вздохнул. Потерев переносицу, спросил:

— А он вам не три пачки в день посоветовал?

— Три. А как вы узнали? – изумленно отвечал Дибала.

— Да так, знаю. Вы просто не первый, кто обращается. Как-нибудь с партнерами по команде свяжитесь. Они вам мой ответ расскажут. А вообще, я, наверное, на диктофон лекцию запишу и буду ставить. Я просто в Неаполе до этого работал, устал отвечать.

Доктор попрощался с пациентами и начал было разворачиваться, чтобы выйти с палаты. Но тут произошел небольшой конфуз – абсолютно не видя футбольный мяч, лежащий у него под ногами, медик наступил на круглого и упал. Все произошло молниеносно, но пациенты успели отметить для себя, что их доктор в этот момент походил на корову, обутую в коньки, которая споткнулась о пузо уже лежащего фермера, успевшего до нее "стать на лед".

— Проклятье! Чей это мяч?! – спрашивал уже злой доктор, который напоминал директора школы увидавшего разбитое стекло у себя в кабинете.

— Наш. Мы просто пинаем, изредка. Чтоб ноги не забывали, — опустив головы, отвечали больные, с видом провинившихся школьников.

— Чтоб никаких мне мячей! На прошлой неделе лежали здесь как тряпочки, выжатые после уборки, а тут уже мяч им подавай! Футболисты! – явно раздраженно прорычал доктор и вышел с палаты.

— Ну вот. Теперь совсем скучно будет, — расстроился Дибала.

— Да ладно. Не переживай. Я и не такое видел. Скучнее чем Греция в 2004-м уже не будет, — подбадривал своего соседа по палате Мальдини.

В этот момент дверь открыла полненькая медсестра, напоминавшая легендарного СуперМарио без усов. Она была явно взволнована. Округлив глаза до неприличия, сказала: "Вообще-то посещения запрещены, но для такого гостя мы сделали исключение".

Немного пройдя в палату, став по стойке смирно, набрав побольше воздуха в грудь, торжественно объявила: "Дорогие сеньоры футболисты! Встречайте специального гостя! Внимание! Прямиком из Испании – Лионель Месси!!!"

Глаза наших героев стали округляться так же, как у медсестры. А она все не унималась:

— Без очков! Без перчаток! Без маски! Лионель Месси!!!

Если размеры глазных яблок больных описывать с помощью монеток, то с полной уверенностью можно сказать, что из мелких десяток их глаза поступательно превратились в полноценные пятаки.

— Лев Андреич, прошу! – торжественно обратилась медсестра к гостю, стоявшему за дверью.

Месси прошел в палату. Левой ногой пнул мяч, об который так лихо споткнулся доктор, поставил большой саквояж на стол, и сказал: "Что ж, здравствуйте, кудесники мяча. Вижу неплохо вы здесь устроились".

— О, Лео! Привет! Какими судьбами? – Дибала накинулся на партнера по сборной.

— Решил вас подбодрить. Вот, PS4 вам привез, чтоб веселее было. Сейчас в FIFA20 сыграем, — отвечал Месси.

— А еще я вам подарки привез, — продолжил он.

Порывшись в своей сумке, он достал два Золотых мяча и протянул их больным.

— Держите. Вам нужнее. У меня дома еще есть, — махнув рукой незначительно, добавил он.

— Здорово конечно. Но ты чего без маски? Леня, не боишься заразиться? – спросил Мальдини.

- Нет, — коротко и лаконично отвечал Лео.

В этот момент, летающие в воздухе бактерии Covid-19 трепетали от страха. Они прекрасно понимали, что если заразят Месси, то Хозеп Бартомеу этого так просто не оставит. В итоге подключится Джани Инфантино и весь футбольный мир. Клубы перестанут получать миллионные прибыли и бросят все финансы на разработку нового лекарства от нового вируса. Разработают его быстрее чем США и Китай. Вылечат Месси. Но он не захочет играть – зарплату не платят (просто нечем). Барселона начнет проигрывать. Болельщики перестанут ходить на стадион. Даже фанаты Реала перестанут ходить на стадион. Испанская Примера потерпит крах. Другие чемпионаты тоже начнет лихорадить. В итоге футбола не будет вообще, причем навсегда. На улицах хаос и анархия. А им (бактериям) этого вовсе не надо. Они вообще-то ждут финал Лиги Чемпионов, конечно же тогда, когда карантин закончится.

Поэтому аккуратно пролетая мимо Месси, они спокойно садились на "самых обычных" Мальдини и Дибалу.

— Ну что, турнир сыграем? – с задором спросил Месси.

— Да, конечно, — ответили хором больные.

— В каком формате играть будем? Нас же трое? — спрашивал Месси, распаковывая PS4.

— Можно группу, чтобы каждый сыграл с каждым. Можно даже по два матча сыграть! Чтобы было больше игр! – явно оживился он.

— Тихо. Тихо. Тихо. Лео, я понимаю, что у вас там в Испании уже и Суперкубок экзотично разыгрывают, лишь бы больше матчей было. Но у нас тут болельщиков не будет. Так что можно и на вылет сыграть, — отвечал деловито Мальдини.

— Как не будет?! Я могу онлайн трансляцию организовать. На ютуб выложим, денег с рекламы получим, — все больше и больше оживлялся Месси.

— А что, нельзя просто так сыграть что ли? – удивлялся Мальдини.

— Что значит "просто так"? Без денег что ли? Да нет ребята, так не пойдет, — возмутился Месси и начал ходить по палате из угла в угол.

— У нас в Барселоне зарплаты сократили, мои отели сейчас закрыты, безработный я сейчас. Нет! Сейчас времена тяжелые. Давайте хоть так каждый взнос сделает, а потом призовой фонд организуем, — предложил Лионель.

— Вообще-то у нас в Ювентусе сейчас тоже нелегко. Но можно попробовать, — удовлетворительно покачав головой, с серьезным видом ответил Дибала.

— Да что вы знаете о "нелегко"?! Берлускони как ушел, у нас вообще бардак творится! Обычно, как в приличном клубе, игроки основы ездят на Бентли, Феррари, Ламборджини всякие. А у нас?! На каких-то Мерседесах катаются. Стыдоба! – Мальдини забрался на койку. Стоя на ней, он размахивал руками, как Ленин на броневике во время своих знаменитых речей.

— Я – за!!! Создаем призовой фонд, товарищи, — продолжил он.

— А какую сумму взноса определим? – поинтересовался Дибала.

— Давайте так, чтоб не обидно было проигрывать. По мелочишке. Тысяч пятьдесят евро, — предложил Месси с видом опытного дельца.

— У меня как раз наличных немного при себе. Поддерживаю, — Дибала положил маленькую пачку купюр на стол.

— Я в игре, — посмотрев на своих оппонентов, отозвался Мальдини.

— Вот и чудненько, — азартно потирая руки, заулыбался Месси.

— Так все же, как играть будем? – поинтересовался Дибала.

— Как Милан в финале 94-го против Барселоны — быстро, мощно, искрометно и без шансов! – резко спрыгнув со своей койки, громко продекларировал Мальдини.

— Паоло, у вас температура не поднялась? Все в порядке? Вы меня пугаете. Ладно Суркис со своим Динамо застряли в девяностых. Но вы? Паоло, как так? – испуганно вглядываясь в лицо Мальдини, отреагировал Месси.

— Извините. Нахлынуло, — едва сдерживая слезу, отвечал Мальдини.

— Все, все, все. Коллеги, прекращайте эту ретроспективу импрессионистских взрывов ренессансных эмоций. А то у нас так любой турнир манкированным выйдет. Если вы конечно не хотите фраппировать сами себя, — деловито вставил Дибала.

После этих слов Месси присел на койку и с минуту сидел молча. Мальдини также сидел молча. Он думал: "Боже мой, как человек, который не может собрать кубик Рубика, может так выражаться?"

— Я смотрю, болезнь оставила на вас свой отпечаток, — не моргая, глядя в одну точку, сказал Месси. Затем он медленно пошарил у себя в кармане, достал маску и надел ее. Все это время он смотрел в одну точку.

— О! Получилось! – ничего не замечавший Дибала, все-таки собрал кубик Рубика.

Мальдини выронил чашку с чаем из рук, которую только поднес к своим губам. Та с грохотом разбилась о пол. Этот звук будто вывел Месси из летаргического сна – сильно вздрогнув, он вскочил с кровати.

— Вы чего? Эй, ребята! Играть будем? – спрашивал Дибала, не заметивший реакцию своих коллег.

— Да! Будем! – хором отвечали "ребята".

Придя в себя, Месси вновь решил включить свой статус дельца. Обильно похрустев пальцами рук, он начал:

— Итак, коллеги! Раз финансовый вопрос решился сам по себе, предлагаю пойти кратчайшим путем. Бросаем игровую кость. Кто выкинет больше всех, тот автоматически играет в финале. Остальные участники играют полуфинальный матч. Как вам мое предложение, коллеги?

Посовещавшись, все сошлись на предложенном формате турнира. Со словами: "Чтобы воздух заходил, а то сейчас жарко будет", — Месси приоткрыл дверь в коридор. Затем взял свою сумку и достал из нее игровой кубик.

Первым бросал Дибала, и выкинул цифру четыре. После него кость взял Мальдини и со словами "учись пока я жив", выкинул цифру пять. Последним бросал Месси, которого устраивала только цифра шесть. И вот он бросает кубик. Пока маленькая геометрическая фигурка описывала невероятные пируэты в воздухе, молниеносный ловкач Лионель глянул в дверь и крикнул: "О Боже! Конте на каталке повезли". С криками "где", Мальдини и Дибала кинулись к дверям, а в это время проворный Месси перевернул игровую кость той гранью, на которой было шесть точек. Так ничего и не увидав, они вновь перевели свой взгляд на Месси.

— Да! Да! Да! Я в финале! – ликовал он, пока недоумевающие соперники глядели на него.

— Дибала, может поздравишь соотечественника с выходом в финал? – продолжал радоваться Лионель Месси.

Его улыбка ослепляла всю палату. Он просто ликовал, а про себя думал: "Дай Бог здоровья Марадоне. Это ж он, наш аргентинский батька, выучил меня так людей с толку сбивать. У него рука Бога. А у меня – кость Бога".

Пациентам из десятой палаты ничего не оставалось как играть в полуфинале. Они вошли в игру и начали выбирать команды. Сосредоточенно Дибала и Мальдини настраивали составы Ювентуса и Милана соответственно. Месси все это время стоял между ними.

— Слушай, а ты чего так близко стоишь? Неужели экран не видно? – спросил Дибала у партнера по сборной.

— Ну как "чего"? Тебя зовут Пауло. Твоего соперника – Паоло. Вот я и стал между вами, чтобы желание загадать, — спокойно отвечал Месси, в этот момент он был похож на индейского шамана, смотрящего в даль, только перьев на голове и не хватало.

— Ха-ха. И что же ты загадал? – улыбался Мальдини.

— Загадал, чтобы Неймар в Барселону вернулся. И чтобы Абидаль уволился, — после первых слов капитан "блаугранас" заулыбался тепло, даже нежно, а после последних – ехидно.

Полуфинальный матч начался. Юве в лице Дибалы сразу же пошел в атаку. Моментов хватало, а защита не успевала за Роналду, но каждый раз выручал Джиджи Доннарума. Но вот, в конце первого тайма Дуглас Коста великолепно прорвался по флангу, выдал пас в центр на виртуального Дибалу и тот забил – 1:0.

— Вообще-то там и Коста мог пробить, — вставил Месси.

— Нет, нет, нет. Сегодня все передачи идут на вышедшего с первых минут Пауло Дибалу! – торжественно отвечал Дибала реальный, пока Мальдини делал замены перед вторым таймом с недовольным рычанием "продам всех к чертовой матери".

Во втором тайме игровое преимущество было все также за "старой синьорой", которая передвигалась на удивление моложаво. И тем не менее, несмотря на это, "россо-нери" удалась хорошая атака, после которой счет стал 1:1.

— Вот так! Вот так! Вот так! Как в 2003-м! – прыгал от радости Мальдини как ребенок. Затем увидав, что на него как-то странно смотрят коллеги, смутился и сел спокойно.

Концовка матча была очень напряженной. Силы и виртуальных, и реальных игроков были на пределе.

— Давай! Давай! Ну беги же! – кричал Мальдини на игрока явно не успевающего за Роналду.

Но было слишком поздно – на экране ТВ мелькнула фигура проносящегося по флангу португальца, который вновь выдал пас в центр на Дибалу – 2:1. По сути это был гол близнец.

— Как так можно играть?! Они вообще не бегают под конец матча! — возмущался раздосадованный Мальдини на своих виртуальных "россо-нери".

— Паоло, не я их покупал в команду. Не расстраивайтесь. Играли бы мы сейчас в, к примеру, FIFA06, вы бы обязательно победили, — подбадривал соперника Дибала.

— Сынок, в 2006-м я и так бы тебя победил, — отвечал злой Мальдини.

Пришло время финала. Месси выбрал Барселону, а вот Дибала сменил команду. Теперь его выбор пал на Ливерпуль.

— Не понял, — удивился Мальдини такому выбору.

— Пускай будет. У Лео хорошие воспоминания, связанные с Ливерпулем, — едва сдерживая смех, отвечал Дибала.

Далее финалисты настроили составы команд и стали сами настраиваться, гладя себя по татуировкам и читая себе под нос какие-то мантры. Мальдини смотрел на все эти ритуалы африканских шаманов и думал: "Молодежь. Ничего не понимают. Обрисовались как персидский ковер, и бубнят что-то себе под нос. На матч они настраиваются! Вот мы настраивались! Ванька Гаттузо как заорет, так вся команда превращалась во взвод спартанцев".

Тем временем начался матч. Уже на первых минутах Барса отметилась голом. Не прошло и минуты, как счет стал 2:0. Глаза Месси налились кровью, как у быка, который смотрит на красный цвет. Он с такой силой жал на кнопки джойстика, что тот аж трещал в руках геймера. Очередная атака Барселоны. Дибала вообще не успевает уследить за образцовой комбинацией из "треугольников" и "стеночек", а Месси виртуальный забивает третий мяч в ворота Ливера.

— Проклятье! – ругался Дибала пока виртуальные команды уходили на перерыв.

— Теперь ты понимаешь, что я чувствовал, — похлопал его по плечу Мальдини.

Второй тайм. Неожиданно Салах вышел на оперативное пространство. А дальше дело техники – 3:1. В ответ Барса провела атаку, которая завершилась попаданием Суареса в перекладину. Далее был угловой для Ливерпуля. Защитники "блаугранас" вынесли мяч, но первым на подборе оказался Хендерсон, который великолепным ударом с лету сделал счет 3:2.

Месси напрягся, а Дибала коварно улыбаясь сказал: "Дежавю".

— Та да! – хором ответили Месси с Мальдини.

После замен на 70-й минуте матча, Шакири продавил центр, скинул на Фирмино и счет стал 3:3.

Сразу же три атаки, одна за другой, последовали от Барселоны. Сначала Гризманн попал в левую стойку ворот. Затем Дембеле в правую. Но когда Суарес опять попал в перекладину, Месси поставил игру на паузу, отошел в сторону и что есть силы начал биться головой о стену.

— За что! За что! За что! – кричал он, пока Мальдини не привел его в чувство, отрывая от стенки.

Игра продолжилась. Нервы были на пределе, пошло компенсированное арбитром время. Вейналдум отдал на Мане. Тот прорвался по флангу и навесил. В высоком прыжке Салах результативно замкнул передачу партнера – 3:4.

Время матча вышло. Дибала подскочил и начал ликовать. Схватил бутылку нераскрытой минеральной воды и раструсил ее, что есть силы. Затем обнял Мальдини, и облил его этой водой, словно шампанским. После, Дибала подбежал к Месси и поцеловал его в лоб. Снял с него защитную маску, кинул ее на пол и начал танцевать на ней. Далее он выскочил в коридор. Обнял первую попавшуюся бабулю и расцеловал её. Резко развернувшись, перевернул каталку медсестре. Расцеловал и ее. Разогнался и проехался на коленях. По пути сбил доктора.

Поднялся. Натянул футболку на лицо, словно во время празднования гола, и побежал. На выходе, ничего не видя, врезался в стену. Снял футболку и убежал на другой этаж. Там он ворвался в кабинет другого доктора, и стал, прыгая, орать: "Чемпионы! Чемпионы!" Параллельно с этим действом разбросал целую стопку документов, аккуратно лежавших на краю стола. Доктор погнался за Пауло, но споткнулся и упал. А Дибала продолжал врываться в каждую комнату, даже туалет, и творить там настоящий хаос из песен, танцев и неадекватных движений.

Задумчивый Месси стоял молча и смотрел в окно. К нему подошел Мальдини.

— Не расстраивайся. Нам ли не знать, бывают поражения и похуже, — подбадривал он Месси, похлопывая его по плечу.

— Да, — соглашался Лионель.

Мальдини, который никогда еще не смотрел в это окно, понял почему каждое утро в него смотрел Дибала. На улице была шикарная весенняя погода. Солнышко ярко светило, а самое главное — приятно грело не только тело, но и душу. Цвет деревьев приятно радовал глаз. Кругом виднелась зелень, а над головой синело чистое небо. Несмотря на замирание всего человечества в эпоху коронавируса, и ту страшную войну с невидимым и коварным врагом, которую оно вело, природа цвела и наполнялась жизнью.

— Знаешь, выиграл или проиграл – все это такие мелочи. Главное, чтобы все поскорее выздоровели. Чтобы все вернулись к прежней жизни. Так хочется, чтобы все поскорей закончилось, — сказал Мальдини задумчиво.

— И не говори. Я бы с радостью проиграл и пять финалов, лишь бы знать, что мир никогда больше не настигнет такой недуг, — отвечал Месси.

Лионель и Паоло продолжали смотреть в окно на свой привычный, но такой недоступный сейчас мир. Каждый из них заметил то, чего не замечал до карантина. Месси думал о скоротечности времени, и о том, как же важно сделать паузу и все переосмыслить. Мальдини удивлялся тому, как он раньше не замечал тех райских красот, которые каждый день окружали его. И только Дибала продолжал ликовать, свято веруя в истину, что жизнь – игра.

Дмитрий Лобанов, читатель Football.ua