Фан-сектор

Андрей Вовк в рамках проекта Фан-сектор рассказывает о звёздах мирового футбола, которые закончили международную карьеру, так и не сыграв на главном футбольном турнире планеты.

Сейчас довольно легко можно найти немало символических сборных футболистов, проявивших себя на различных турнирах. Это касается и сборной, составленной из игроков, ни разу не сыгравших в финальной стадии чемпионата мира, но по праву считающимися звёздами мирового футбола.

Начиная с чемпионата мира-2002, заявка каждой сборной состоит из 23 футболистов. Столько же игроков будет и в нашем списке. Классных исполнителей, никогда не игравших на мундиале, оказалось очень много, поэтому пришлось руководствоваться определёнными критериями выбора:

а) футболист должен провести минимум 37 матчей на международном уровне;

б) игрок должен принять участие, как минимум, в одной отборочной кампании на чемпионат мира;

в) игроки, продолжающие выступать за свои сборные, не рассматривались;

г) не рассматривались футболисты, не попавшие в финальную заявку своей сборной, которым к моменту начала чемпионата мира исполнилось восемнадцать лет;

д) футболисты, продолжающие выступать на клубном уровне, но не попавшие в финальную заявку своей сборной на чемпионат мира, также не рассматривались.

Поскольку это своего рода сборная мира, мы посчитали, что было бы неплохо включить в неё как можно больше футболистов разных национальностей, но, разумеется, в пределах разумного. Возможно, кому-то такой отбор покажется чересчур жёстким, однако даже с учётом всего вышенаписанного удалось собрать поистине прекрасных исполнителей.

Итак, вашему вниманию сборная игроков, никогда не игравших на чемпионате мира.

Вратари

Невилл Саутолл

Валлийский голкипер выступал за сборную в период с 1982 по 1997 год. Его рекорд по количеству матчей в составе "драконов" удалось превзойти лишь в конце 2018 года. Невилл Саутолл – легенда Эвертона. Вратарь провёл в составе "ирисок" 750 матчей во всех турнирах. Саутолл выигрывал с Эвертоном чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, побеждал в Кубке обладателей кубков. К слову, последний трофей "ириски" добыли, когда за них ещё выступал "Большой Нев". Невилл Саутолл включён в список 100 легенд Футбольной лиги, созданный в 1998 году. Легендарный голкипер принял участие в четырёх отборочных кампаниях на чемпионат мира. Ближе всего к финальной стадии сборная Уэльса с Саутоллом в составе была в 1985 году, когда в последнем туре квалификации нужно было обыграть шотландцев. Сыграли со счётом 1:1. Невилл Саутолл пропустил с пенальти.

Ален Гуамене

В 1992 году ивуарийский вратарь выиграл Кубок африканских наций, не пропустив ни одного гола, за исключением послематчевых пенальти. В Европе Гуамене выступал за Тулузу. Был бы у Кот-д’Ивуара такой голкипер на чемпионатах мира в 2006, 2010 и 2014 годах, может тогда бы "слоны" и сумели преодолеть групповой этап, но Ален Гуамене закончил карьеру в 2000 году, так и не сыграв на мировом футбольном первенстве.

Юсси Яяскеляйнен

Сборная Финляндии никогда не принимала участие в финальной стадии чемпионата мира, однако, на наш взгляд, как минимум, один финский вратарь заслужил сыграть на мундиале. Яяскеляйнен провёл более пятисот матчей в составе английского Болтона, сыграв в финальном матче Кубка Футбольной лиги в 2004 году, а через год финский голкипер помог занять команде шестое место в АПЛ. Если Невилл Саутолл – легенда Эвертона, то Юсси Яяскеляйнен – легенда Болтона. Но и в сборной Финляндии Яяскеляйнен провёл немало хороших матчей.

В отборочной кампании на чемпионат мира – 2010 финны претендовали на второе место в своей группе, дающее право сыграть в стыковых играх. "Филины" классно провели некоторые матчи, например, сыграв 3:3 с Германией. Однако, после домашнего поражения от России, а затем – ничейного результата с Лихтенштейном, стало понятно, что выше окажутся сборные России и Германии. Яяскеляйнен в то время был основным вратарём сборной.

Защитники

Ави Коэн

Главный клуб в карьере израильтянина – Маккаби из Тель-Авива. С 1979 по 1981 год Коэн выступал за Ливерпуль, изредка появляясь на поле. В 1980 году принёс Ливерпулю двенадцатый чемпионский титул, забив победный гол в ворота Астон Виллы. Ави Коэн был капитаном сборной Израиля, дважды становясь футболистом года своей страны (1978, 1979).

Роджер Менди

Менди является вторым футболистом в истории сборной Сенегала по количеству проведённых матчей в составе "львов Теранги". Три года центральный защитник выступал за Монако, когда команду тренировал Арсен Венгер. Был игроком основного состава. В 1991 году выиграл с "монегасками" Кубок Франции.

Сами Хююпия

Финский центрбек вместе со своей сборной едва не отправился на чемпионат мира – 1998. Выйти команде в стыковые матчи помешал обидный гол, пропущенный в концовке матча с венграми. По количеству сыгранных матчей за "филинов" Хююпия уступает лишь легендарному Яри Литманену. В составе Ливерпуля защитник выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Кубок УЕФА и другие трофеи. Сами Хююпия девять раз был признан лучшим футболистом Финляндии. Один раз Хююпия вошёл в состав символической сборной УЕФА.

Хасан Салихамиджич

Боснийский универсал (на протяжении своей карьеры играл на позиции правого полузащитника, а также – левого и правого защитника) отыграл девять сезонов в составе Баварии, с которой шесть раз выигрывал чемпионат Германии и становился победителем Лиги чемпионов. С 2017 года Хасан Салихамиджич занимает должность спортивного директора Баварии.

Кахабер Каладзе

Каха Каладзе провёл 83 матча в составе национальной сборной Грузии (больше – только за Милан), что является четвёртым показателем в списке игроков с наибольшим количеством матчей за "крестоносцев". В составе "россонери" Каладзе дважды выиграл Лигу чемпионов, один раз – Серию А, а также много других трофеев. С киевским Динамо Кахабер Каладзе по три раза становился победителем чемпионата и Кубка Украины, а с Динамо Тбилиси – по четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Грузии. Кроме того, грузинский защитник четырежды был удостоен награды лучшему футболисту года в Грузии.

Йон Арне Риисе

Норвежец выступал за Ливерпуль вместе с Сами Хююпия, выиграв до этого чемпионат и Суперкубок Франции с Монако. Так получилось, что рекордсмен сборной Норвегии по количеству сыгранных матчей не принял участие в финальной стадии чемпионата мира. Хотя маленький шанс у Риисе всё-таки был. В возрасте 17 лет норвежец мог стать участником Кубка мира-1998, но, по понятным причинам, в заявку скандинавов юный футболист не попал.

Полузащитники

Джордж Бест

За сборную Северной Ирландии обладатель Золотого мяча отыграл всего 37 матчей (поэтому именно это число фигурирует в критериях выбора игроков в начале статьи), забив девять голов. В игре с Кипром (отборочные матчи ЧЕ–1972) Бест сумел отличиться хет-триком. Северная Ирландия выиграла 5:0. Это была самая крупная победа команды с "Бести" в составе. На клубном уровне нападающий поиграл в ЮАР, США, Гонконге и Австралии. Джордж Бест – один из лучших бомбардиров в истории Манчестер Юнайтед. После окончания карьеры в МЮ, болельщикам "красных дьяволов" пришлось тридцать лет ждать форварда, который сумел превзойти бомбардирское достижение Беста (в 2004 году в команде появился Уэйн Руни).

Абеди Пеле

Отец нынешних звёзд сборной Ганы, братьев Андре и Джордана Айю, в начале 90-х годов блистал в составе Марселя, с которым выиграл Лигу чемпионов и дважды – чемпионат Франции. В активе ганца – более ста игр за "провансальцев". Также Абеди Айю (полное имя) выступал за такие известные клубы как Лилль, Торино и Мюнхен 1860. В 17 лет ганский полузащитник выиграл Кубок африканских наций-1982, где в матчах группового этапа дважды выходил на замену и один раз – в стартовом составе. Абеди Пеле занял третье место среди игроков столетия Чёрного континента по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, уступив лишь Роже Милла и Джорджу Веа.

Яри Литманен

Литманен – рекордсмен сборной Финляндии по количеству сыгранных матчей и забитых мячей. Выделяем такие достижения "Литти": а) Аякс: пятикратный чемпион Нидерландов; победитель Лиги чемпионов; обладатель Кубка УЕФА; б) Ливерпуль: обладатель Кубка Англии и Кубка УЕФА. Также финн стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-1995/96, забив девять мячей. Тогда его Аякс дошёл до финала.

Райан Гиггз

Райан Гиггз вместе с Манчестер Юнайтед тринадцать раз выиграл чемпионат Англии (рекорд по количеству чемпионских медалей Премьер-лиги среди всех клубов) и два раза – Лигу чемпионов. Проведя 963 матча в составе "красных дьяволов", Гиггз ни разу не получил красную карточку. Самые важные голы "валлийского волшебника" в составе сборной были забиты им в возрасте 19 лет. В рамках отборочного турнира на чемпионат мира-1994 Райан Гиггз расписался в воротах бельгийцев (Уэльс выиграл со счётом 2:0), а затем забил Чехословакии (2:2).

Патрик Бергер

Сборная Чехии стала главной сенсацией чемпионата Европы-1996, сумев дойти до финала. В полуфинале чешский вингер забил в серии пенальти французам, а в финале открыл счёт в матче с Германией (также с одиннадцатиметровой отметки). Неудивительно, что после чемпионата награду лучшему футболисту года в Чехии получил именно Патрик Бергер. В 1996 году случилось ещё одно знаменательное событие в карьере Бергера. После прекрасного выступления на европейском первенстве он перешёл из дортмундской Боруссии (с которой выиграл Бундеслигу) в Ливерпуль, где провёл семь сезонов.

Владимир Шмицер

Одновременно с Патриком Бергером свою международную карьеру начинал другой чешский супер-игрок. Больше, чем Шмицер, за сборную Чехии забили только Ян Коллер и Милан Барош, но эти футболисты, в отличие от Владимира, сыграли на чемпионате мира – 2006. Мог отправиться в Германию и чешский полузащитник, но не сложилось – помешала травма ноги. В 2004 году Владимир Шмицер стал лишь вторым игроком (после Юргена Клинсмана), сумевшим забить на трёх чемпионатах Европы. А через год Шмицер добыл с Ливерпулем победу в Лиге чемпионов в легендарном стамбульском финале, забив один гол с игры и один – в серии пенальти.

Хуан Аранго

Венесуэльский полузащитник провёл в составе национальной сборной 129 матчей (рекорд). Аранго уже закончил карьеру, а Венесуэла пока так и остаётся единственной сборной из Южной Америки, не сумевшей квалифицироваться на чемпионат мира. В 2012 году, будучи игроком мёнхенгладбахской Боруссии, "Карибский ураган" стал самым популярным футболистом мира по версии IFFHS.

Сейду Кейта

Сейду Кейта – рекордсмен сборной Мали по количеству сыгранных матчей и забитых мячей. Проведя четыре сезона в Барселоне, Кейта успел выиграть все возможные трофеи (причём, как минимум, два раза каждый): Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира. Малиец дважды становился бронзовым призёром Кубка африканских наций (2012 и 2013), был удостоен награды спортсмену года в Мали.

Александр Глеб

В 2009 году Александр Глеб стал первым белорусским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов. Тогда его Барселона обыграла в финале Манчестер Юнайтед. Но лучшие годы своей карьеры вингер провёл в Штутгарте и Арсенале, где имел постоянную игровую практику. В сезоне 2004/05 Глеб стал лучшим ассистентом Бундеслиги, а через год в составе "канониров" играл в финале самого престижного клубного турнира Европы.

Нападающие

Альфредо Ди Стефано

Альфредо Ди Стефано выступал за сборные Аргентины, Колумбии и Испании, но участие в отборочных матчах на чемпионат мира принял лишь в составе европейской команды, сумев помочь ей выйти на ЧМ – 1962, состоявшийся в Чили. Ди Стефано попал в финальную заявку испанцев, но из-за травмы спины на поле так и не появился. "Фурия Роха" не сумела выйти из группы. Легендарный нападающий дважды становился обладателем Золотого мяча, в составе Реала пять раз выиграл Кубок европейских чемпионов, восемь раз – чемпионат Испании. Альфредо Ди Стефано – третий бомбардир в истории мадридцев.

Иан Раш

Иан Раш – лучший бомбардир в истории Ливерпуля, с которым ему удалось выиграть Кубок европейских чемпионов и стать пятикратным чемпионом Англии. Валлийский форвард с 25 голами также является лучшим бомбардиром мерсисайдского дерби. В сезоне-1983/84 "Раши" забил 47 мячей во всех соревнованиях (рекорд клуба). В том же сезоне Рашу удалось отличиться пятью голами в одном матче. Это достижение покорилось пока лишь четырём игрокам Ливерпуля.

Джордж Веа

Если кому-нибудь задать вопрос: "Кого Вы считаете лучшим игроком в истории африканского футбола?", наверняка многие назовут фамилию легендарного либерийского форварда. Веа – единственный обладатель Золотого мяча, чья сборная ни разу в истории не сыграла на чемпионате мира. Либерия приняла участие всего в двух розыгрышах Кубка африканских наций, оба раза не сумев выйти из группы. "Одинокие звёзды" c Джорджем Веа в составе имели хорошие шансы пробиться на чемпионат мира – 2002. Тогда нигерийцы опередили Либерию всего на одно очко.

Эйдур Гудьонсен

Исландский нападающий в возрасте 37 лет сыграл на чемпионате Европы – 2016, где его сборная сенсационно дошла до четвертьфинала. После этого турнира Гудьонсен закончил международную карьеру. В 2009 году в составе Барселоны "Северный голеадор" выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу. До этого дважды становился триумфатором английской Премьер-лиги с Челси. Эйдур Гудьонсен вместе с Колбейнном Сигторссоном (продолжающим выступать за сборную Исландии) делит первое место в списке лучших бомбардиров скандинавской команды.

Димитр Бербатов

18 ноября 2009 года в мальтийском городе Паола в товарищеском матче встречались сборные Мальты и Болгарии. Казалось бы, ничем не примечательный матч. Однако это не так. Форвард гостей Димитр Бербатов сделал в той встрече дубль, забив 47-й и 48-й голы в составе "львов" и став лучшим бомбардиром в истории сборной Болгарии. Это достижение принадлежит ему и сейчас. Семикратный обладатель награды футболиста года в Болгарии сыграл на чемпионате Европы – 2004 (последнем большом турнире "трёхцветных"), но его команда выступила крайне неудачно, проиграв на групповой стадии все три встречи.

Конечно, список этих игроков можно значительно расширить, поэтому выбор конкретно двадцати трёх – задача весьма не простая. Тем не менее, напоследок попытаемся определить основной состав этой сборной. Без строгого учёта игровых позиций получилась команда, ориентированная на атаку: Саутолл – Риисе, Хююпия, Салихамиджич – Гиггз, Абеди Пеле, Литманен, Бест – Веа, Ди Стефано (С), Раш. А вы согласны с такой основой?

Андрей Вовк, читатель Football.ua

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