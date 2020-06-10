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В рамках проекта Фан-сектор Глеб Скрипченко рассказывает о неожиданных чемпионах советской эпохи.

Советский футбол в разные периоды имел разных лидеров. В довоенное время пальму первенства делили московские Динамо и Спартак, в первое послевоенное – к ним прибавился ещё один столичный гранд – ЦДКА. Затем, ближе к 60-м, элитные ряды чемпионата страны советов пополнили ещё один клуб из Белокаменной – Торпедо, а также наше киевское Динамо, которое в итоге обогнало всех и вся по числу достижений, завоевав 13 титулов чемпиона, да к тому же привезя в страну целых три евротрофея.

Однако были в истории чемпионатов СССР и удивительные годы, когда первое место брали совсем не те, кого принято было считать грандами местного футбола. И в этой статье речь пойдёт об этих удивительных победах команд, которые вовсе не были грандами, но иногда, каждый в своё время, добротно выстреливали. Уверен, старшее поколение наших читателей должно вспомнить, по крайней мере, последние из этих побед.

1964 – Динамо Тбилиси

В середине 60-х никто не мог ожидать, что в гегемонию московских клубов, один раз прерванную киевским Динамо, ворвутся какие-то южные парни. В сезоне 1963 года тбилисские динамовцы заняли достаточно престижное, как для себя, пятое место, но никому и в голову не могло прийти, что в следующем, 1964 году, команда выстрелит так, что возьмёт золотые медали.

Состав тбилиссцев в том золотом году был воистину звёздным – 2 чемпиона Европы-1960 и просто таки разрыватели флангов Михаил Месхи и Слава Метревелли (второй из них, к слову, за год до чемпионского сезона перебрался в грузинскую команду из стана московского Торпедо – главного конкурента грузинов в борьбе за титул 64-ого года), прекрасные наконечники атак Илья Датунашвили и Владимир Баркая (они оба, в отличие от Месхи и Метревелли, живы и по сей день, и в этом году отметят свои 83-е дни рождения.

Дай им Бог здоровья!), капитан и лидер команды Шота Яманидзе (а вот его судьба оказалась трагичной – едва завершив карьеру, в 1971 году, он разбился в автокатастрофе в 44 года от роду…), легендарный кипер Сергей Котрикадзе (в 2011-м скончался в Стокгольме от сердечного приступа на 75-ом году жизни, сопровождая юношескую сборную Грузии на турнир в Швеции) и другие прекрасные игроки. Возглавлял то Динамо великий советский тренер Гавриил Дмитриевич Качалин – тот самый, под чьим руководством в 60-м году сборная одержала историческую победу на первом чемпионате Европы, обыграв в финале югославов.

Борьба с Торпедо в том сезоне шла до последнего тура. В очных встречах перевес был на стороне Динамо (1:1 в Москве, 3:1 в Тбилисси), но в итоге команды набрали в сезоне по 64 очка, на три опередив ЦСКА (напомним, тогда за игру давали по два пункта). Регламент тогда был таков, что в случая равенства очков должен был играться дополнительный матч за чемпионство. И 18 ноября в Ташкенте при 70 тысячах зрителей, заполнивших стадион Пахтакор, этот матч был сыгран.

Первый тайм прошёл без голов, а на 56-й минуте голом отличился "автозаводец" Владимир Щербаков. К счастью для кавказской команды, на 73-й Датунашвили счёт сравнял, и перевёл игру в дополнительное время, и уже через 2 минуты после его начала вывел Динамо вперёд. На 102-й минуте Месхи увеличил разрыв в счёте и по факту решил все вопросы и в игре, и в сезоне, а на 107-й Метревелли реализовал пенальти и просто-таки похоронил свою бывшую команду.

Однако советские нравы были суровы. Московское руководство никак не могло смириться, что уже второй раз за 4 года победу в чемпионате страны берёт нестоличный клуб. Арбитру матча, рижанину Микелису Рубенису, после той игры начальство устроило проверку в психиатрической больнице и запретило судить в Грузии.

Но грузинам уже было всё равно. Они ликовали. Страшно даже представить, сколько литров вина было выпито в этой прекрасной стране в тот победный вечер, который плавно перешёл в ночь.

В следующем сезоне команда и близко не смогла повторить успех, заняв шестое место, а ещё через год и вовсе седьмое. Уже через 14 лет ребята, чьими кумирами детства были те триумфаторы 1964-года, повторили успех. Но то чемпионство никого не удивило, ибо тбилисское Динамо второй половины 70-х – начала 80-х было очень грозной силой. Через три года после триумфа 78 года, команда Нодара Ахалкаци выиграла и Кубок кубков, но то, как говорится, была уже совсем другая история.

В 2014-ом году, в театре имени Шота Руставели, на юбилейном вечере, посвящённом 50-летию триумфа 64 года, министр спорта Грузии Леван Кипиани заявил, что все игроки и тренеры той команды удостоены звания Рыцарь спорта за большой вклад в развитие футбола за ту незабываемую радость, которую они принесли Грузии в 1964-м и в последующие годы. Также Кипиани подчеркнул, что этой награды удостоены все члены команды 1964 года – и те, кто жив, и те, кто уже ушёл из жизни.

1972 – Заря Ворошиловград

Эта победа вошла в историю советского футбола хотя бы потому, что стала первой для команды из областного центра в чемпионате Союза. До 72-ого побеждали лишь клубы из столиц республик – Москвы, Киева, Тбилиси. А тут на тебе – Ворошиловград, ныне Луганск!

Если описанный выше успех тбилисского Динамо был сенсацией, то этот успех Зари Германа Семёновича Зонина был сенсацией вдвойне. Великий советский тренер Гавриил Качалин, который в 1960 году привёз в Союз Кубок Европы, и который добыл то самое сенсационное золото 1964-ого года для тбилисского Динамо, вспоминал о Германе Семёновиче так: "Я перед игрой с ними посмотрел их тренировку и обомлел: как же они играть будут, они же через двадцать минут умрут. И что же – на другой день Заря устроила настоящий вихрь, который стих только с финальным свистком арбитра. Только тогда мы и опомнились... Попробовал зонинские упражнения дать своим футболистам, так они одну сессию еле осилили. А ребята из Зари по три выполняли"

К слову, сейчас казанец Зонин в свои 93 года (9 сентября отметит 94-летие) до сих пор проживает в Санкт-Петербурге, и дай ему Бог здоровья!

В 1971-м "чёрно-белые" финишировали на четвёртой строчке. За определённое время до начала золотого чемпионата, команду покинули два игрока, имена которых обычно ассоциируются только лишь с киевским Динамо, однако которые оcтавили свой след и в истории Зари – Йожеф Сабо перебрался в московское Динамо, где в 72-ом добрался до финала Кубка кубков, а Михаил Фоменко отправился в Киев, где стал своим на долгие годы и этот же Кубок кубков выиграл. А вот другой легендарный в будущем киевский динамовец Владимир Онищенко тот сезон провёл именно в Луганске и был одним из главных творцов чуда, став лучшим бомбардиром клуба в чемпионате СССР 1972 года.

В 2013 году в интервью Дмитрию Гордону Владимир Иванович поведал много забавных историй о том легендарном сезоне. Например, после того, как в стартовом матче чемпионата, в котором ворошиловградцы дома вынесли киевское Динамо со счётом 3:0, в местном аэропорту киевлянам навстречу вышли футболисты и тренеры московского Спартака, который был следующим соперником Зари. Главный тренер "красно-белых" Николай Алексеевич Гуляев (в истории Онищенко звучит именно так, хотя в 1972-м москвичей тренировал Никита Павлович Симонян. Скорее всего, тут легендарный форвард перепутал) с удивлением спросил у наставника киевлян Александра Александровича Севидова: "Саш, да как вы могли проиграть с таким счётом этому селу?" На что получил ответ: "Ты смотри, чтоб вы ещё больше не проиграли!"

К слову, тренер москвичей к совету коллеги прислушался, и Спартак проиграл всего 1:3! Кстати, один из голов в ворота "мяса" забил именно Онищенко.

Решающий матч, как и у тбилиссцев в 64-м, у ворошиловградцев в 72-м был против московского Торпедо. Правда, это был уже Торпедо без Стрельцова (он и в 64-м не играл, ибо заканчивал свой срок), Иванова, Воронина и других звёзд, хоть и с вернувшимся из Киева "дедом" Виктором Масловым на тренерской скамье. "Автозаводцы" образца 72-го не претендовали на золото, закончив сезон на 4-м месте.

29 октября в родном городе на переполненном стадионе Авангард, собравшем 40 тысяч болельщиков, донбасских парней во встрече со столичными гостями устраивала и ничья, и они её добыли.

Первыми в "чёрно-белом" дерби отметились хозяева – легенда Зари Виктор Кузнецов открыл счёт во встрече на 22-й минуте. На 73-й торпедовец Юрий Смирнов счёт сравнял, однако до конца встречи ворошиловградцы выстояли и оформили чемпионство за два тура до окончания чемпионата.



Онищенко, оказавшийся в том сезоне, как уже было сказано выше, лучшим бомбардиром Зари, забив 10 мячей, в том же интервью Гордону вспоминал, как он стал одним из трёх футболистов команды после того сезона, удостоенных "Волги". Футболисты получали такую награду как шахтёры в посёлке Красный Луч. Когда работяги, по всей видимости, далёкие от футбола, и вместе с Онищенко стоявшие в очереди на получение заветного авто, спросили у того, какую машину он получает, и услышали ответ про "Волгу", надо сказать очень удивились и спросили в каком он забое работал. После ответа Владимира Ивановича, что пашет он во втором, они удивились ещё больше, что во втором забое, оказывается, дают "Волги".

После того сезона Заря почти всем составом в футболках сборной СССР отправилась на Кубок в честь 150-летия независимости Бразилии. Это было воистину международное признание провинциального клуба.

Однако, к большому сожалению, остаться на вершине советского футбола "чёрно-белым" не удалось. Герман Зонин после того сезона покинул команду, а через год с должности был снят ещё один кузнец триумфа – первый секретарь обкома Владимир Васильевич Шевченко. По слухам, другой Владимир Васильевич, тот который Шербицкий, уволил Шевченко именно из-за того, что видел в Заре угрозу для своего любимого киевского Динамо. Не будем оценивать правдоподобность этой версии и скажем только, что она имеет право на существование.

Золото 1972 года стало наиысшим достижением во всей истории Зари. Имена Владимира Шевченко, Германа Зонина, Александра Ткаченко, Александра Журавлёва, Виктора Кузнецова, Сергея Кузнецова, Юрия Елисеева, Владимира Малыгина, Владимира Онищенко и других кузнецов того триумфа навеки золотыми буквами вписаны в историю луганского футбола. И до сих пор гимн клуба содержит такие слова:

Вперед, Заря! Наскучили закаты,

Тебе ли быть в футболе новичком?

Мы скажем футболистам: Эй, ребята!

Сыграйте так, как в семьдесят втором!

1973 – Арарат Ереван

Ещё один неславянский успех в советском клубном футболе. И снова полная неожиданность для всех, ведь никто не мог даже предположить, что армянские ребята возьмут золото в советском футболе при наличии всех видов москвичей, киевлян и прошлогодней чемпионской Зари, пусть и лишившейся Германа Зонина.

Перед началом чемпионата команду возглавил великий Никита Симонян – легенда и символ московского Спартака, да к тому же этнический армянин, хоть никогда до того и не имевший отношения к Арарату. Как и наставник чемпионской Зари Герман Зонин, творец ереванского чуда, прекрасный в прошлом футболист и тренер Никита Павлович Симонян, тоже готовится отмечать 94-летие – правда, в отличие от Германа Семёновича, в октябре, а не в сентябре.

В том сезоне борьба за золото в чемпионате шла не на шутку. Главным конкурентом армян было наше киевское Динамо, однако по крайне мере до середины сезона от этой схватки не отказывались и московские Динамо со Спартаком, и Динамо тбилисское, и даже днепропетровский Днепр Валерия Лобановского. Добавляло интереса тому сезону то, что в качестве эксперимента в том году запустили дивное нововведение, что после каждой ничьей пробивалась серия 11-метровых.

Как и ворошиловградцы, ереванцы начали сезон с победы над киевским Динамо в родных стенах – 7 апреля на стадионе Раздан подопечные Севидова были обыграны со счётом 3:1 – на гол лучшего бомбардира прошлого и нынешнего чемпионатов, юного дарования Олега Блохина, дублем ответил Андреасян и одним голом Казарян. В киевской же встрече того сезона армяне проиграли с тем же счётом 1:3.



Однако полностью ход сезона на сторону Арарата переменила другая игра с киевлянами – кубковая, состоявшаяся 10 октября в Москве на Лужниках, называющихся тогда стадионом имени Владимира Ильича Ленина.

На 61-й минуте легендарный покойный капитан Динамо Виктор Колотов открыл счёт ударом с пенальти, но за минуту до конца игры форвард белых орлов Левон Иштоян сыграл на подхвате и отправил мяч в сетку ворот, тем самым сравняв счёт. Ну а в дополнительное время матча, на 103-й минуте, он принёс армянам победу прекрасным ударом слёту левой ногой. После той игры Сан Саныч Севидов был уволен, а до конца сезона руководить "бело-синими" остался Михаил Михайлович Коман.

И только сейчас, по прошествии лет, мы понимаем, что Иштояну, да и всему составу Арарата, по-хорошему в Киеве должен стоять памятник – ведь если бы не они, то, возможно, Валерий Васильевич Лобановский и Олег Петрович Базилевич так и не возглавили бы Динамо…

В чемпионате же Арарат оформил золото в последнем матче сезона, обыграв со счётом 3:2 ленинградский Зенит на родном Раздане. На 27-й минуте капитан команды Оганес Заназанян издали с левой поразил девятку ворот "сине-бело-голубых". Сразу после перерыва счёт удвоил Эдуард Маркаров – личность уникальная хотя бы тем, что является легендой и азербайджанского Нефтчи, и армянского Арарата. Ну, это примерно как быть легендой московского Спартака и киевского Динамо одновременно, если привести уж очень грубое сравнение… Неудивительно, что в Азербайджане Эдуарда Артёмовича считают предателем.

Но этот гол, такое ощущение, просто расслабил подопечных Симоняна. Уже к 52-й минуте благодаря голам Николаева и Зинченко команда из города над вольной Невой сравняла счёт. 70 тысяч армян, собравшихся в этот день на Раздане, чтобы отпраздновать чемпионство, были в шоке. Но уже через 7 минут знакомый нам Маркаров протолкнул мяч в сетку ворот Пронина.

А ещё через полчаса с небольшим, Арарат официально стал чемпионом страны советов, оформив золотой дубль. Стадион — в огне!

После легендарных успехов 73-го, по словам Никиты Павловича, весь мир начал искать на карте маленькую Армению…

Но в общем и целом, надолго удержаться на вершине советского футбола армянскому клубу не удалось. В следующем сезоне они финишировали в чемпионате на 5-й строчке, и Симонян покинул команду.

Через 2 года, уже под руководством Виктора Александровича Маслова, для которого Ереван стал последним пунктом назначения в карьере, Арарат выиграл ещё один трофей – Кубок СССР. И этот трофей стал для "белых орлов" последним в советском футболе. В том же сезоне армяне смогли обыграть в Кубке чемпионов мюнхенскую Баварию, а Маркаров наровне с Гердом Мюллером стал лучшим бомбардиром главного турнира Европы.

Как бы там ни было, имена и фамилии Никиты Павловича Симоняна, Абрамяна, Месропяна, Андриасяна, Петросяна, Заназаняна, Казаряна, Иштояна, Александра Коваленко, Маркарова и других вспоминаются всеми армянскими болельщиками со стажем с особым трепетом. Ибо уж очень далеко армянскому футболу наших дней до тех высот, а ереванский Арарат сейчас находится и вовсе во втором по силе дивизионе страны…

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua

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