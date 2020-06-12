Фан-сектор

В рамках проекта Фан-сектор Роман Котляр рассказывает о клубах, которые когда-то считались грозной силой немецкого первенства.

Бременский Вердер впервые с 1980 года рискует вылететь во вторую Бундеслигу. "Музыканты" находятся на 17 месте, в трех очках от спасительной 15 позиции. Недавний обладатель "золотого дубля" в сезоне-2003/2004 и финалист последнего в истории Кубка УЕФА-2009 давно утратил былую мощь и ныне является лишь, в лучшем случае, крепким середняком первого по силе дивизиона Германии. А какие еще клубы ранее боялась сама Бавария? Некоторые из них даже побеждали в еврокубках.

Кайзерслаутерн

Когда-то: четырёхкратный чемпион Германии, двукратный победитель Кубка Германии, трёхкратный обладатель Кубка Интертото

Сейчас: плетётся в середине таблицы третьей Бундеслиги

Кайзерслаутерн, наверняка, с улыбкой вспоминают олдовые поклонники Чемпионата Германии. "Красные дьяволы" были мощной боевой единицей в прошлом веке, а в 90-ые и вовсе устроили одну из главных сенсаций и неожиданностей в истории немецкого футбола. После завоевания серебряной салатницы в сезоне 90/91 "красные" провели ещё несколько турбулентных сезонов в элите, после чего в 1996 году вылетели во второй дивизион, но на долго там не задержались. Уже через год Кайзер повысился в классе в статусе победителя второй Бундеслиги. "Красным дьяволам" прочили борьбу за выживание, но вместо этого они сенсационно сумели завоевать чемпионство, обойдя на два очку мюнхенскую Баварию. Именно в той команде постепенно стала зажигаться звезда юного Михаэля Баллака. Спустя год банда Отто Рехагеля пошумела ещё и в Лиге Чемпионов, где выиграла непростую группу с Бенфикой, ПСВ и ХИКом. В четвертьфинале путь действующему чемпиону преградила всё та же Бавария, которая жестоко отомстила "красно-белым", одолев их с общим счётом 6:0.

С окончанием ХХ века, закончился и славный период в истории клуба. Несколько последующих кампаний, Кайзерслаутерн сохранял место в верхней половине таблицы, однако лишь отсрочивал неминуемый вылет во второй дивизион. Сезон-2003/2004 "красные дьяволы" и вовсе начали с минусовым очковым багажом в следствии финансовых проблем, однако сумели на четыре очка опередить вылетевший Айнтрахт из Франкфурта. В 2006 году четырёхкратный чемпион Германии вновь понизился в классе, после чего смог ещё два сезона засветиться в элите, но удержаться там не сумел и продолжил своё падение, вплоть до третьего по силе дивизиона.

Гамбург

Когда-то: один из старейших и титулованных клубов Германии, единственная команда, которая никогда не вылетала во второй дивизион (до 2018 года)

Сейчас: последнее десятилетие был крепким середняком Бундеслиги либо боролся за выживание. Второй сезон подряд пытается вернуться в элиту

Гамбург — одна из наиболее титулованных и известных команд Германии. С момента создания Бундеслиги "красноштанники", вплоть до 2018 года, оставались единственным коллективом, ни разу не понижавшимся в классе. Однако неграмотный менеджмент и спорная трансферная и кадровая политики привели к вечному молчанию легендарных часов на Имтех Арене, которые долгие годы отсчитывали пребывание клуба из портового города в элите.

Во второй половине двадцатого века Гамбург был одной из сильнейших команд не только Германии, но и Европы. Тогда же случились самые "хлебные" годы в клубной истории. Вслед за тремя последними, на данный момент, чемпионствами (в 1979, 1982, 1983), последовали триумфы в Кубке обладателей кубков и Кубке Европейских Чемпионов. В четвертьфинале победного розыгрыша КЕЧ Гамбург сумел справиться с киевским Динамо благодаря хет-трику Ларса Баструпа в первом матче. В финальном поединке пал сам Ювентус с Дино Дзоффом, Мишелем Платини, Збигневом Бонеком и другими в составе. Единственный гол, кстати, забил Феликс Магат. Тот самый Феликс Магат, который в будущем получит прозвище "Железный Феликс".

В нынешнем веке, из громких успехов клуба можно выделить две победы в канувшем в лету Кубке Интертото (2005, 2007) и однажды в Кубке немецкой лиги (2003). Несмотря на скромные достижения, "динозавры" оставались стабильным участником еврокубков и довольно крепким коллективом, который мог испортить нервы любому.

Всё изменилось в первой половине десятых. Начиная с кампании-2011/2012, когда Гамбург финишировал на 15 месте, "портовым" удалось лишь раз занять место в первой половине таблицы (7-ое год спустя). Клуб постепенно стагнировал всё больше и больше. Дважды "красноштанникам" удавалось спастись лишь в переходных матчах. Гройтер Фюрт был пройден благодаря выездному голу Пьер-Мишеля Ласогги в ответной встрече, а с Карлсруэ и вовсе приключилась настоящая драма. После домашних 1:1 экс-команда Оливера Кана повела в счёте на 78 минуте усилиями Рейнгольда Ябо, но Марсело Диасу удалось сравнять счёт в добавленное время. Всё решил гол Николая Мюллера в эндшпиле второго экстра-тайма. При всех проблемах команды, вылет был лишь вопросом времени. Несмотря на резвый финишный спурт в концовке сезона-2017/18, "динозавры" впервые вылетели во вторую Бундеслигу под аккомпанемент негодования собственных болельщиков, которые едва не разнесли стадион.

Штутгарт

Когда-то: один из сильнейших клубов Германии, участник еврокубков

Сейчас: рискует превратиться в команду-лифт

Штутгарт — один из старейших клубов Германии, основанный ещё в 1893 году. Первые громкие успехи пришли в 50-ых годах прошлого века, когда "швабы", ведомые иконой клуба в лице Роберта Шлинца (человека, успевшего побывать на фронте Второй мировой, а после окончания войны потерять руку в следствии аварии. Несмотря на ампутацию руки, Шлинц продолжил играть в футбол и был одним из лидеров коллектива. Ныне имя легендарного нападающего и полузащитника носит стадион второй команды Штутгарта), выиграла два чемпионских титула в 1950 и 1952 годах, присовокупив к ним два национальных кубка в 1954 и 1958 годах.

Два своих следующих чемпионских титула "заводские" возьмут во второй половине ХХ века, причём оба раза обойдут Гамбург и дортмундскую Боруссию по разнице мячей. Был и выход в финал Кубка УЕФА в 89-ом, где "швабы" уступили 4:5 Наполи во главе с "Великим и Ужасным" Диего Армандо Марадоной. Последний, на сегодняшний день, титул датирован 2007 годом. В кампании-2006/2007 команда Армина Фе во главе с юным Марио Гомесом, Какау, Томасом Хитцельспергером, Сами Хедирой и другими, и близко не считалась фаворитом сезона, но воспользовавшись потерями конкурентов и выдав восьмиматчевую победную серию на финише, сумела завоевать золотые медали Бундеслиги.

То был последний громкий успех Штутгарта. Три шестых и одно третье место, выход в финал Кубка в 2013 году, в котором подопечные Бруно Лаббадии уступили мюнхенской Баварии (2:3), вот и всё. Начиная с сезона-2012/2013, "заводские" были либо крепким середняком, либо претендентом на вылет, успели вылететь и триумфально вернуться, заняли седьмое место в позапрошлом сезоне, чтобы по итогам минувшей кампании уступить дорогу берлинскому Униону в стыковых матчах.

Сейчас Штутгарт, на пару с Гамбургом, имеет более чем реальные шансы вернуться в первую Бундеслигу по итогам нынешнего сезона.

Вердер

Когда-то: яркий и зрелищный коллектив, четырёхкратный чемпион, стабильный участник еврокубков

Сейчас: который год борется за выживание в Бундеслиге, рискует впервые за 39 лет покинуть элитный дивизион

Думаю, в случае вылета бременцев во вторую Бундеслигу, точно всплакнуть все те болельщики команды и просто любители футбола, которые помнят славные времена "музыкантов" во второй половине прошлого и первой половине нынешнего веков. Да что там говорить, даже сейчас Вердер является довольно развесёлой командой, порой выдавая настоящие голевые триллеры и фестивали. Прозвище "карнавальщики", как мне кажется, в равной степени подходит как Майнцу, так и бременцам.

Команда трижды брала чемпионат в ХХ веке, четырежды побеждала в кубке страны. Кроме того, в 1992 году Вердеру удалось выиграть еврокубок. В финале Кубка Обладателей Кубков, "бременские музыканты" сумели одолеть Монако со счётом 2:0. Через шесть лет придёт успех в уже изрядно подзабытом Кубке Интертото, который станет последним, на данный момент, еврокубковым трофеем в богатой и насыщенной истории "зелёно-белых". В нулевых годах нынешнего века бременцы попросту влюбляли в себя толпы болельщиков.

В 2004 году Вердер стал одним из немногих, кому удалось оформить "золотой дубль»" по итогам сезона. Та великолепная команда Томаса Шаафа забила на девять мячей больше Баварии в чемпионате, а в атаке зажигал культовый для Бундеслиги нападающий Аилтон, ставший с 28 мячами лучшим бомбардиром первенства по итогам того сезона. В 2009 Вердер взял последний трофей, одолев в кубковом финале леверкузенский Байер (1:0). Тогда же бременский клуб во главе с Месутом Озилом, Маркусом Розенбергом, Налдо и другими вышел в стамбульский финал последнего в истории розыгрыша Кубка УЕФА, где уступил донецкому Шахтёру. В сезоне-2009/2010 музыкантам" удалось занять третью строчку в чемпионате, но после той кампании команда ни разу не попала даже в восьмёрку, лишь постепенно начиная стагнировать всё больше и больше.

Десятые годы для Вердера — это сплошные американские горки. Команда то борется за выживание, то финиширует на относительно спокойной позиции, не претендуя ни на вылет, ни на еврокубки. Несколько раз, "музыканты" были близки к выходу в Лигу Европы, но на финишном отрезке мешала то дортмундская Боруссия, дважды побеждавшая "зелёных" в последних турах, то что-то ещё. Казалось, что под руководством Флориана Кофельдта удастся совершить резвый и резкий скачок вверх, но череда ужасных факторов мешает Бремену в нынешнем сезоне. У Вердера есть четыре тура на исправление ситуации и начать решать задачу с сохранением прописки стоит уже в ближайшем матче с главным конкурентом — дюссельдорфской Фортуной.

Боруссия Менхенгладбах

Когда-то: финалист Кубка чемпионов, пятикратный чемпион страны

Сейчас: претендент на еврокубки, без особых претензий на нечто большее

Пик гладбахской Боруссии пришелся на 70-е годы прошлого века. Именно тогда "жеребцам" удалось пять раз завоевать серебряную салатницу, попутно прихватив Кубок Германии в 1973 году (впервые клубней музей команды пополнился данным трофеем в 1960 году). Кроме того, та Боруссия заставляла с собой считаться не только соперников по Бундеслиге, но и европейские коллективы.

В ту, без преувеличения, золотую эпоху, "черно-белым" удалось дважды взять Кубок УЕФА, а ещё дважды сыграть в финале сего турнира! В 1973 не удалось одолеть Ливерпуль (уступили 2:3), а в 1980 "жеребцы" уступили франкфуртскому Айнтрахту по правилу выездного гола. В тогдашнем формате будущей Лиги Европы финал состоял из двух поединков. В решающем матче 1975 года Боруссия расписала нулевую ничью в Германии с голландским Твенте, так что все разборки переносились на ответную игру в Энсхеде. Но интрига в той встрече приказала долго жить. Голландцы угодили под каток легендарного тандема "жеребцов" Хайнкес/Симонсен. Легендарный игрок, а позже не менее легендарный тренер Реала, Баварии и других клубов, оформил хет-трик, а его коллега отметился дублем.

Спустя четыре года "жеребцам" предстояла схватка с довольно сильной по европейским меркам в то время, югославской Црвеной Звездой. В этой дуэли на авансцену вышел уже Алан Симонсен. После 1:1 в Белграде датчанин забил единственный гол с пенальти на 15 минуте матча, который в итоге стал решающим.

Вернёмся к противостоянию с Ливерпулем. Легендарная команда Билла Шенкли дважды в семидесятых преградила путь не менее классного коллектива Хеннеса Вайсвалера к еврокубковым трофеям. Впервые это произошло в вышеупомянутом финале Кубка УЕФА-1973. Дубль легенды "красных" Кевина Кигана и гол Ларри Ллойда позволили мерсисайдцам чувствовать себя более чем уверенно перед визитом в Менхенгладбах. Но, не тут-то было! Юппу Хайнкесу удалось провести два мяча уже к перерыву, и судьба трофея зависла на волоске, но Ливерпулю удалось выстоять и взять кубок. И если госпожа Фортуна вернула "жеребцам" должок в виде двух последующих викторий, то вот в 1977 году случилась настоящая трагедия, до сих пор режущая сердце всем поклонникам "черно-белых".

На пути к римскому финалу Кубка Европейских Чемпионов, кстати, Гладбаху удалось выбить киевское Динамо. На гол Владимира Онищенко в Киеве "жеребцам" удалось ответить взятиями ворот в ответном поединке в исполнении Райнера Бонхофа и Ханса-Юргена Витткампа. Со времени встречи в том самом финале Кубка УЕФА успело утечь много воды. В первую очередь это касается смены наставников обеих команд. Вместо легендарного Билла Шенкли пришел не менее легендарный Боб Пейсли. А вот Вайсвалера заменила икона немецкого тренерского цеха — Удо Латтек. На гол Тереса Макдермотта Боруссия сумела ответить точным выстрелом Алана Симонсена, но "красным" таки удалось вырвать победу усилиями Томми Смита и Фила Нила.

Вскоре эпохальный период в истории команды подошел к концу. Из громких достижений после того периода был разве что выигранный национальный кубок в 1995 году. За последние 20 лет Гладбах успел даже вылететь во вторую Бундеслигу, где, к счастью, надолго не задержался и сезон-2008/2009 вновь начал в элите. Маленький ренессанс клуба случился после прихода в команду нынешнего наставника другой Боруссии — Люсьена Фавра. Именно швейцарский специалист спас команду от повторного вылета в 2011 году и вывел ее в Лигу Чемпионов. В двух последних сезонах под руководством Дитера Хеккинга и Марко Розе "жеребцы" какое-то время даже были теневым претендентом на серебряную салатницу, но предсказуемо не выдержали темп Дортмунда и Мюнхена.

Роман Котляр, читатель Football.ua

Редакция нашего сайта продолжает принимать ваши материалы в рамках проекта "Фан-сектор". Высылайте свои статьи на нашу почту fansectorua@gmail.com.