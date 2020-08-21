Фан-сектор

В статье речь пойдет о футболистах, которые в недалеком будущем имеют хорошие шансы провести пятьсот поединков за свою команду.

Совсем недавно Марк Нобл, одноклубник Андрея Ярмоленко, провел пятисотую игру за Вест Хэм. А кому из известных футболистов также скоро может покориться эта отметка? Ответ на этот вопрос попытаемся найти в данном материале.

Сезон-2020/21 обещает быть очень интересным. В английской Премьер-лиге, например, примут участие сразу пятнадцать команд, которым хотя бы один раз удалось выиграть высший английский дивизион. Любопытно также будет наблюдать за отдельными футболистами, и не только за теми, которые выступают в АПЛ.

Возвращаясь к нашей теме, нужно отметить, что героев этой статьи уже можно по праву считать легендами своих клубов, минимум половину из которых можно причислить к европейским грандам. Конечно, история футбола знает много имен, кому удалось сыграть за клуб и более пятисот поединков, но мы выбрали именно это число.

Давайте вместе поразмышляем, кому уже в следующем сезоне (а кому немного позже) удастся достичь внушительной отметки в пятьсот сыгранных матчей за клуб и навеки вписать свое имя в его историю. Конечно, в карьере любого футболиста могут произойти непредвиденные обстоятельства: переход в другой клуб, потеря места в основном составе, завершение карьеры после травмы. Но на данный момент список из топ-10 игроков с наилучшими шансами сыграть полтысячи матчей за свой клуб представляется таким.

Давид Де Хеа

Испанский голкипер перебрался в Манчестер Юнайтед в 2011 году и сыграл за команду 404 матча. В каждом из семи последних сезонов АПЛ Де Хеа отыграл больше тридцати поединков, а последние две кампании вообще закончил со стопроцентным показателем. В Англии Давид добыл все возможные трофеи, прибавив к ним триумф в Лиге Европы. В сезоне-2017/18 испанец стал обладателем Золотой перчатки английской Премьер-лиги, проведя восемнадцать сухих матчей и став вторым обладателем данной награды среди представителей Манчестер Юнайтед после легендарного Эдвина ван дер Сара.

Что ж, Давид Де Хеа уже установил рекорд МЮ по количеству матчей среди иностранцев. Думается, провести пятьсот матчей за "красных дьяволов" испанцу будет по силам.

Леонардо Бонуччи

Вице-капитан "старой синьоры" отыграл за команду 407 поединков. Если бы не сезон 2017/18, когда Леонардо пробовал себя в Милане, то сыграть пятьсот матчей за Юве, скорее всего, удалось бы уже в следующей кампании, а так придется немного подождать. Бонуччи дважды играл в финале Лиги чемпионов, но так и не сумел ее выиграть. В 2016 году итальянский защитник стал игроком сезона Серии А.

Леонардо Бонуччи входит в пятерку футболистов Ювентуса, выступавших за команду в XXI веке, с наибольшим количеством матчей за "черно-белых". С трудом верится в то, что футболист не достигнет отметки в пятьсот матчей за клуб. Можно пофантазировать и предположить, что пятисотым поединком станет долгожданный выигранный финал Лиги чемпионов 2021/22.

Сесар Аспиликуэта

Капитан Челси в команде с 2012 года. Аспиликуэта пришел в лондонский клуб сразу после триумфа "синих" в Лиге чемпионов. В этом плане испанцу не повезло, ведь он совсем немного не успел насладиться мюнхенским праздником. С тех пор "пенсионеры" дальше полуфинала самого престижного клубного соревнования Европы не добирались. Зато Челси с Аспиликуэтой в составе дважды удалось выиграть Премьер-лигу. А это, безусловно, огромное достижение для любого футболиста. В 2014 году Сесар Аспиликуэта стал игроком года по версии футболистов Челси.

На данный момент в активе испанского защитника 386 матчей за "синих". Аспиликуэта являлся важнейшим игроком для Челси при любом тренере – будь-то Бенитес, Конте или Сарри. Фрэнк Лэмпард тридцать шесть раз выпускал Сесара на поле в матчах завершившегося сезона АПЛ. В общем, вырисовываются неплохие перспективы для достижения капитаном Челси внушительной отметки.

Андрей Пятов

Очень приятно писать в подобных статьях об украинских футболистах. Теоретически уже в следующем сезоне Андрей может провести пятисотый матч за Шахтер. Будет особенно замечательно, если эта дата будет иметь место в успешном для донецкой команды сезоне в Лиге чемпионов. Андрей пять раз становился лучшим голкипером украинской Премьер-лиги. Также Пятову удалось семьсот пятьдесят две минуты сохранить сухими ворота сборной Украины – это рекорд.

Сейчас у Андрея Пятова 460 игр за Шахтер. Если сюда еще прибавить девяносто три матча, проведенных за национальную сборную (пятый показатель по сыгранным матчам и первый среди вратарей), получим серьезное достижение украинского голкипера. В этом сезоне Андрей выиграл десятое чемпионство в составе донецкого клуба, в следующем футболист, возможно, отпразднует еще один юбилей.

Райан Шоукросс

Капитан Сток Сити, ныне выступающего в Чемпионшипе, на данный момент остановился на круглой отметке в 450 матчей, проведенных за "гончаров". Являясь воспитанником Манчестер Юнайтед, Райан так и не провел ни одного матча за "красных дьяволов" в АПЛ, довольствуясь всего двумя поединками в Кубке английской лиги. Шоукросс со Стоком провел десять сезонов в элите английского футбола, при этом регулярно появляясь на поле. В сезоне 2011/12 отыграл все матчи в Лиге Европы. Сток Сити тогда уступил в 1/16 финала Валенсии.

В завершившемся сезоне в активе Райана Шоукросса всего пять сыгранных матчей. Всему виной травма. До начала следующей кампании есть время на восстановление, а посему достижение отметки в пятьсот матчей за Сток Сити в сезоне 2020/21 выглядит абсолютно реальным, если учесть, что только в чемпионате "гончаров" ждут минимум сорок шесть поединков (или больше, если команда выйдет в плей-офф), а ведь будут еще и кубковые турниры.

А сейчас ненадолго прервемся и расскажем о футболистах, которые не вошли в топ-10, но провели впечатляющее количество матчей за свои клубы. В первую очередь, это чешский защитник Давид Лимберски, участник двух чемпионатов Европы. На его счету 475 матчей за Викторию Пльзень. Также попал в наш расширенный список капитан Зальцбурга Андреас Ульмер, поигравший вместе с такими классными игроками как Садио Мане, Эрлинг Холанд, Марсель Забитцер и другими. На данный момент Ульмер провел в составе "быков" 448 игр. В этой части статьи стоит упомянуть и о Франческо Маньянелли, живой легенде Сассуоло. Итальянский полузащитник поднялся с командой из Серии С в серию А. В сезоне 2016/17 Маньянелли в составе Сассуоло принял участие в групповом этапе Лиги Европы, сумев пройти в квалификации Люцерн и Црвену Звезду. В активе капитана "черно-зеленых" 458 поединков за клуб.

И снова возвращаемся к топ-10.

Коке

В карьере испанского полузащитника был всего один клуб – Атлетико Мадрид. Если считать завоеванные трофеи, то самым значимым для Коке является, безусловно, победа в Ла Лиге в сезоне 2013/14. В той же кампании Атлетико сумел дойти до финала Лиги чемпионов, повторив этот успех через два года. А вот со сборной Испании Коке выиграть пока ничего не удалось. За "фурию роху" полузащитник дебютировал через год после трех подряд побед испанцев на больших турнирах.

Начиная с сезона 2012/13, Коке играет минимум тридцать матчей в чемпионате и проводит минимум восемь игр в еврокубках. В кампании 2013/14 на счету испанца пятьдесят восемь поединков во всех турнирах за "матрасников". Сейчас капитан Атлетико сыграл за команду 457 матчей, и уже в следующем сезоне имеет прекрасные шансы на пятисотую игру.

Мануэль Нойер

Немецкий голкипер провел в Баварии уже девять сезонов. Среди главных успехов Нойера хочется отметить победу на чемпионате мира и триумф в Лиге чемпионов. В этой коллекции, безусловно, гармонично бы смотрелся Кубок Анри Делоне. Из личных достижений великого вратаря выделяется награда лучшему вратарю чемпионата мира – 2014. Хотя, на самом деле, у Нойера десятки личных наград, и определить какие из них главные из них главные представляется довольно нелегкой задачей. Отмечаем девяносто две игры Мануэля за национальную сборную Германии – уже в следующем календарном году Ману может достичь сотни.

За Баварию Мануэль Нойер сыграл 386 матчей. Не верится в то, что он в ближайшие сезоны выпадет из основного состава мюнхенцев, если только не вмешается травма. Поэтому достижение отметки в пятьсот матчей через пару сезонов не видится чем-то нереальным.

Икер Муниаин

Несмотря на то, что за сборную Испании Икер Муниаин сыграл всего две игры, в Атлетике он уже давно превратился в легенду. Следующий сезон станет для вингера двенадцатым в стане баскского клуба. В составе Атлетика Икер дебютировал в возрасте 16 лет 227 дней, став самым молодым игроком в истории клуба. Муниаин дважды доходил до финала Кубка Испании, и оба раза Атлетик уступал Барселоне. В 2012 году был также проигранный финал Лиги Европы, в котором победу праздновал Атлетико Мадрид. Возможно, Атлетику и Муниаину повезет больше в баскском финале Кубка короля с Реал Сосьедадом.

На данный момент в активе Икера Муниаина 422 матча за Атлетик. Без сомнения, совсем скоро Икер ворвется в десятку игроков с наибольшим количеством сыгранных поединков за клуб из Бильбао. Муниаину всего двадцать семь лет, поэтому пятьсот матчей за Атлетик для него – это вопрос времени.

Каспер Шмайхель

Датский вратарь успел поиграть уже за девять разных клубов, но главной командой в карьере Шмайхеля, конечно же, стал Лестер Сити. В 2014 году Каспер в составе "лисов" выиграл Чемпионшип, а через два года – английскую Премьер-лигу. Невероятное достижение! В 2018 занял третье место в борьбе за награду, вручаемую лучшему вратарю мира. Выше оказались Уго Льорис и Тибо Куртуа. На чемпионате мира – 2018 в рамках 1/8 финала Шмайхель парировал пенальти от Луки Модрича, что позволило перевести игру в серию послематчевых пенальти, где датский голкипер отбил еще два пенальти хорватов. В 2019 году Каспер стал лучшим футболистом Дании.

За Лестер Сити Каспер Шмайхель провел 378 матчей, что является одиннадцатым показателем в истории клуба. Едва ли что-то помешает ему со временем сыграть за "синих" пятьсот поединков.

Марио Гаспар

Марио Гаспар всю карьеру проводит в Вильярреале. Завершившийся сезон стал для защитника одиннадцатым в стане "желтой субмарины". Интересно, что в 2012 году Вильярреал, набрав сорок одно очко, умудрился вылететь из Ла Лиги. Но команда сразу же сумела вернуться в элиту, в том числе и благодаря стараниям Гаспара. В рамках отборочного турнира на чемпионат Европы – 2016 Марио забил мяч в ворота сборной Украины. Тот гол стал единственным в киевском матче. Это поражение, однако, не помешало украинцам выйти в финальную стадию чемпионата.

Лидер Вильярреала сыграл за команду 377 матчей. Больше игр лишь у Бруно Сориано, но нынешний капитан, скорее всего, не просто побьет клубный рекорд, а и сумеет провести пятьсот матчей в составе "желтой субмарины", заплывшей по итогам этого сезона в Лигу Европы.

Андрей Вовк, читатель Football.ua