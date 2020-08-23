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Читатель Football.ua Роман Котляр рассказывает о пополнении элитного дивизиона чемпионата Польши.

Совсем недавно стал известен полный список новичков будущего сезона чемпионата Польши. Вслед за Подбескиджем и мелецкой Сталью элитный дивизион пополнила познаньская Варта, победившая Радомяк Радом со счетом 2:0 в финале стыковых поединков.

Варта Познань

Основана: в 1912 году

Достижения: чемпион Польши (1929, 1947)

Играет на: Стадионе Дискоболии в Гроджиску (нейтральное поле), который вмещает более 5000 человек

Тренер: Петр Творек

Варта является одним из наиболее старых футбольных клубов в Польше на пару с Краковией (1906 год, старейшая команда страны) и Полонией Варшава (1911 год), берущим свое начало в далеком 1912 году. В те времена поляки не имели возможности регистрировать спортивные клубы, так как подобными монополистскими правами обладали исключительно немцы. По сути, создание Варты группой молодых энтузиастов было своеобразным актом неповиновения и нежелания мириться с подобной политикой. Официальной датой первого матча в истории новосозданного коллектива стала игра против Герты Познань, в которой "зеленым" удалось добыть яркую и историческую победу со счетом 9:2. Совсем скоро состоялся дебют в национальном чемпионате, где команда из Велькопольского воеводства заняла высокое третье место. Первая половина прошлого века стала самой плодотворной и успешной в истории клуба.

Первый чемпионский титул был завоеван в 1929 году при довольно забавных обстоятельствах. В последнем туре команда из Познани уступила Туристам Лодзь (1:2) и должна была финишировать на второй строчке вслед за Гарбарней Краков, но тут в дело вмешался случай и нерасторопность в рядах клуба из Лодзи. Туристы выпустили на поле незаявленного Романа Журковского, который как раз-таки и оформил победный дубль. Местная федерация футбола удовлетворила поданную познаньцами апелляцию, поэтому техническая победа позволила им вскарабкаться на первое место и завоевать золотые медали.

Варта, как и большинство остальных команд, довольно трудно пережила военные времена, лишь раз после того сумев завоевать чемпионский титул, а со временем и вовсе стала все больше превращаться в середняк и команду-лифт. Долгие 43 года, начиная с 1950, не было "зеленых" в элитном дивизионе. Повыситься в классе удалось в 1993 году, правда надолго клуб там не задержался и спустя два года вновь отправился на понижение. И вот спустя 25 лет болельщики Экстраклассы вновь смогут вживую лицезреть выступления одного из старейших коллективов страны.

В кампании-2019/2020 Варта провела 34 поединка регулярного сезона и еще два стыковых матча за право повыситься в классе, в которых в среднем забивала примерно 1,7 гола за игру. После 27 тура познаньцы находились в зоне прямого выхода в Экстраклассу, но потеряли восемь очков в последующих турах и не сумели зацепиться за вторую строчку. В стыковых поединках были повержены поочередно Термалика из Нечецы, которая совсем недавно успела засветиться в вышке и Радомяк из Радома. "Слоны" были побеждены с минимальным счетом благодаря взятию ворот в исполнении Михала Якобовского, а вот в финальной встрече с Радомяком героем стал полузащитник Матеуш Купчяк, оформивший дубль (к слову, экс-игрок вышеупомянутой Термалики).

Купчяк является вторым лучшим по системе гол+пас футболистом в составе новичка Экстраклассы, у него 13+2 в сезоне I лиги (первый по этому показателю Роберт Яницки, у которого 8+8). Важность полузащитника наиболее ярко подтвердилась в стыках, в которых Матеуш поучаствовал во всех трех голах своей команды и помог ей пробиться в элиту. Кроме того, стоит выделить левого вингера Михала Якобовского (6+8) и Грацьяна Яроха (8+4). Не обошлось и без украинского следа в долгожданном триумфе "зеленых". Сергей Наполов расположился лишь на 15 месте по количеству игрового времени среди товарищей по команде, однако не будем забывать, что позиция левого вингера, на которой выступает украинец, прочно занята Михалом Якобовским, который был одним из лидеров коллектива в минувшем сезоне, так что Сергею оставалось бороться за место под солнцем в паре с Матеушем Рыбицким, который провел вдвое больше минут на поле (чуть более 1500 против 699 у нашего полпреда). Тем не менее, лицезреть вживую игру украинца в Экстраклассе болельщики не смогут по причине его трансфера во второлиговую Хойничанку.

По результативности познаньцы делят четвертую строчку с Радомяком (по 52 мяча), а вот по пропущенным голам — третью (35 голов), столько же у Подбескиджя, напрямую повысившегося в классе. Если бы не заваленная концовка, Варта вполне бы могла финишировать и повыше, но это уже не имеет значения так как путевка в элиту добыта, а с ней в комплекте идут яркие эмоции от двух предстоящих городских дерби с Лехом, которые фанаты обеих команд не испытывали с 1995 года!

Подбескидже Бельско-Бяла

Основано: по факту в 1907 году, но благодаря слиянию с другими клубами было образовано 1 июля 1997 года

Достижения: полуфинал национального кубка в 2011 и 2015 годах, а также десятое место в Экстраклассе в 2014 году

Играет на: Городском стадионе в Бельско-Бялом, который вмещает более 15 000 человек

Тренер: Кшиштоф Бреде

После слияния нескольких клубов в один в 1997 году, Подбескидже (ранее ББТС Богмар Керомед Коморовице) поставило себе за задачу постепенный выход в элиту, шаг за шагом стремясь к этой цели. По итогам сезона-1998/1999 команда сумела выиграть региональную лигу, закончив ту кампанию с 94-очковым показателем, при этом 131 раз отличившись в воротах соперников! Сезоном позже команде не было равных уже в четвертом по силе дивизионе, конкурент в лице Шчаковянки Ябожно был опережен на 11 очков! В 2002 году состоялось долгожданное повышение в третью лигу (тогда еще Марбет Керамед Бельско-Бяла стала первой за 19 лет командой из Бельско-Бяло после Стали, которой удалось сыграть в 3 по силе дивизионе). Вместе с удачными результатами росли и аппетиты клуба. Чтобы в этом убедиться достаточно взглянуть на статистику и личные достижение от момента создания клуба до 2002 года.

В этот период команда добыла 15 побед кряду на своем поле, а всего не уступила в 89 домашних встречах, не проигрывала в 49 матчах подряд!

Кроме выхода во вторую лигу, в 2002 году случилось еще два знаковых клубных события. Во-первых, выступление на более высоком уровне требовало от Подбескиджя модернизации стадиона, во-вторых команда в очередной раз была переименована на привычное ныне название — Подбескидже Бельско-Бяла. В нулевых клуб испытывал большие финансовые сложности, из-за чего в отставку пришлось подать президенту команды- Марьяну Антонику. Команда балансировала на грани понижения в классе в первые два сезона в третьем дивизионе, однако затем ситуацию удалось слегка стабилизировать, во многом по причине прихода в команду нового инвестора в лице Спортивного сообщества Подбескиджя, которое взяло на себя бремя организации поединков и удержания в команде основных игроков, и спонсировалось городской властью.

В сезоне 2004/2005 состоялась первая попытка выхода в I лигу, однако команде не хватило одного очка до четвертого места, дающего право сыграть в стыковых поединках. В следующем сезоне клуб вновь стали преследовать финансовые затруднения и в какой-то момент оставался открытым вопрос сможет ли Подбескидже доиграть сезон в третьей лиге, однако вылета удалось избежать благодаря победе в стыках, но радоваться сохранению прописки было некогда, так как в Польше вовсю начался знаменитый коррупционный скандал, в котором оказалась замешана команда из Бельско-Бяла. По итогам расследования состоялась отставка тогдашнего президента клуба — Станислава Пецуха, а команда была оштрафована на 50 000 тыс злотых и шесть пунктов в следующем сезоне.

В 2011 году состоялся долгожданный дебют коллектива из Бельско-Бяла в Экстраклассе! Подбескидже сумело продержаться в элите пять сезонов, после чего вновь отправилось в первую лигу. В сезоне 2015/2016 "сине-бело-красные" вляпались в еще один неприятный для себя инцидент. Осеняя часть сезона была довольно неоднозначной, а после удачных зимних приобретений клуб сумел включится в борьбу за первую восьмерку с Рухом Хожув и Лехией Гданьск. Ситуация для команды осложнялась тем, что баланс личных встреч с обеими оппонентами складывался не в их пользу. По ходу гонки за чемпионскую группу, руководство лиги отняло один пункт у Лехии, благодаря чему Подбескидже могло гарантировать себе место вверху таблицы, однако затем штраф по отношению к гданьчанам был отменен и команда вынуждена была играть в группе вылета где... добыла лишь одно очко в семи поединках и уверенно покинула элитный дивизион.

И вот спустя четыре года случилось триумфальное возвращение! И здесь не обошлось без участия украинского футболиста. Центрбек Дмитрий Башлай, пришедший из киевского Арсенала в качестве свободного агента, стал восьмым по количеству игровых минут среди полевых игроков (1968 минут), сумел забить два гола и получить 12 предупреждений. Лидером по гол+пас стал экс-игрок гдыньской Арки — правый вингер Кароль Данеляк, который забил 13 мячей и сделал 4 ассиста в 33 поединках. А вот лидером по голевым передачам стал Лукаш Серпина, который девять раз ассистировал партнерам!

С возвращением в элиту, "горцы"!

Сталь Мелец

Основана: в 1939 году

Достижения: чемпион Польши- 1973, 1976, 1/4 финала Кубка УЕФА в 1976 году

Играет на: Стадионе Стали вмещающем более 8,6 тыс человек

Тренер: Дариуш Скшипчак

Мелецкая Сталь была создана в 1939 году в качестве футбольного и волейбольного клубов. После окончания Второй мировой, клуб возродил свою деятельность под названием Зрыв. Пробиться во вторую лигу удалось лишь в 1955 году благодаря победе в стыковых поединках над Бжужей Ходакув (3:1). Далее, было несколько безуспешных попыток подняться в I лигу в последующие годы и вот в 1960 таки наступил долгожданный подъем.

После неудачной борьбы за выживание в первом дивизионе и вылете, клубу удалось в меру быстро вернуться назад и закрепиться в элите. Случилось это в год тридцатилетия клуба — в 1969 году. Тогда был даже проведен турнир в честь данного события, в котором приняли участие берлинское Динамо, венгерский Васас, жешувская и мелецкая Стали. Победителем просто не могли не стать виновники торжества. Стоит отметить, что в те времена в команде выступал легендарный польский нападающий Гжегож Лято, который в свое время стал первым игроком мелецкой Стали, сыгравшим в национальной сборной своей страны. Середина 70-ых вообще была самой хлебной в истории команды. Помимо громких успехов сборной Польши на чемпионате мира-1974, где орлы, во главе с мелецкой тройкой Лято-Касперчак-Домагарски, сумели завоевать бронзовые медали, Сталь дважды сумела стать чемпионом страны и дойти до четвертьфинала Кубка УЕФА, где последовало поражение от Гамбурга.

В те годы Сталь успела несколько раз сыграть в Кубке Интертото и Кубке УЕФА, а также дойти до финала национального кубка, где уступила 0:2 вроцлавскому Шленску.

В 90-ых начался закат той яркой и успешной команды. В последнем сезоне в вышке (1996/1997) клуб боролся с задолженностями футболистам и финансовыми трудностями, следствием чего стало решение о прекращении существования и снятии с турнира. В том же 1997 на сожженом фундаменте был построен новый футбольный клуб, который начал свой путь в пятом дивизионе, вскоре повысившись до четвертой лиги.

В начале XXI века заводские болтались в низших дивизионах, но все изменилось в 2012 году с приходом в клуб тренера Влодзимежа Гоншера. Специалист помог команде выйти в третий по силе дивизион. Далее Сталь сумела уверенно выйти в I лигу по итогам сезона 2015/2016, остановившись в шаге от попадания в Экстраклассу. Параллельно проводилась активная модернизация стадиона.

И вот наступил "день Х". Уверенная поступь без затяжных провалов в минувшем сезоне помогла Стали вернуться в элиту спустя долгое время. Успех был подкреплен красивой победой 3:0 над Заглембем Сосновец в последнем туре.

Из игроков стоит выделить голкипера Михала Гливу, который ранее успел поиграть за румынский Пандурий, в 2013 году рубившийся с ныне почившим Днепром в Лиге Европы, Заглембем Любин и Ракувом Ченстохова, который прошлый сезон провел в элитном дивизионе. Одним из лидеров и лучшим по системе гол+пас стал центральный полузащитник Бартош Новак (14+13), который уже покинул команду и пошел на повышение в Гурник Забже. Зато, остался в команде добротный правый вингер Матеуш Мак, который провел прошлый сезон по аренде из Пяста Гливице, а теперь перебрался в Мелец в статусе свободного агента.

Еще один интересный и интригующий олдскульный коллектив, который точно может навести шороху в будущем сезоне Экстраклассы.

Роман Котляр, читатель Football.ua