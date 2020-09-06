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Читатель Football.ua Роман Котляр рассказал о причинах безоговорочного, хоть и минимального, поражения Польши от Нидерландов в матче Лиги наций.

Польская сборная стартовала в новом турнире весьма посредственно. "Белые орлы" заняли лишь последнее место в дивизионе А в группе с Италией и Португалией, не выиграв ни единого матча. Тем самым, поляки обязаны были покинуть элит-серию и присоединиться к командам из дивизиона В. Этому воспрепятствовала УЕФА, которая внесла правки в регламент Лиги Наций, а именно увеличила список участников первых двух дивизионов с 12 до 16 команд, что, безусловно, сыграло на руку подопечным Ежи Бженчека.

После победоносного шествия Баварии по сетке Лиги Чемпионов стало понятно, что в сентябрьских поединках ЛН не примет участие лучший игрок прошедшего сезона в Европе — Роберт Левандовски. Несмотря на потерю своего главного лидера и капитана, тренер "бело-красных" имел в обойме Кшиштофа Пионтека, который при "живом" Левандовски в старте имел, как мне кажется, минимум шансов появиться на поле. Экс-форвард Милана провёл очень невзрачный сезон как в столице моды, так и в Берлине. Всё-таки пять голов и один ассист — не совсем тот результат, который руководство Герты ожидало от зажегшего в прошлом сезоне страйкера. Тот же Матеус Кунья проявил себя куда ярче. Но это тема не совсем для этого материала.

Ежи Бженчек предпочёл сыграть по схеме 4-4-1-1, с треугольником в центре поля в лице Гжегожа Крыховяка, Матеуша Клиха и Пётра Зелиньского, который должен был помогать Пионтеку в атаке. Это не новшество для Польши, по такой схеме они играли хотя бы в ничейном поединке с итальянцами в сентябре прошлого года (единственная рокировка – Левандовски вместо Пионтека). Однако, данный план на игру явно не сработал. Если лучшим игроком в составе гостей по оценкам Whoscored предстал новоиспеченный игрок вернувшегося в Серию А Беневенто — Камиль Глик, то это о чём-то да говорит.

Голландцы активно напрягали правый фланг поляков, где сыграли двое динамовцев – московский Шиманьский и киевский Кендзёра, которые были отданы на растерзание Квинси Промесу и компании. По числу успешных обводок в составе "оранжевых" лидером стал Мемфис Депай (4), следом идут Промес и Фрэнки де Йонг (по 3). Поляки допустили почти вчетверо больше потерь (11 против 3), а больше всего ошибалась полузащита, на которую пришлось сразу 6 потерь! Голландцы доминировали ещё и по проценту успешных передач, в общем, команда из страны мельниц и тюльпанов вчистую переиграла оппонента.

В первые 15 минут игра смотрелась на равных, а Камиль Южвяк даже успел слегка потревожить Яспера Силессена ударом в ближний угол из-за штрафной, но мяч лишь облизал сетку с внешней стороны. Но вот затем инициатива стала постепенно перебираться к хозяевам Амстердам Арены. Да и моменты они создавали поострее, чего стоит хотя бы выстрел Квинси Промеса, пролетевший в считанных сантиметрах от дальней штанги. На 32 минуте Польша создала свой самый опасный и, забегая вперёд, роковой момент за все 90 минут встречи. Почему роковой? Да потому что конвертируй Пионтек в гол роскошную передачу с фланга от Томаша Кенздёры и всё могло сложиться по-другому. Создалось впечатление, что этот момент немного сбил спесь с "бело-красных" и добавил дополнительной уверенности голландцам. По-хорошему, "оранье" обязаны были открывать счёт уже к перерыву, когда Мемфис Депай вырезал носком просто идеальную передачу на Фрэнки де Йонга, но удар экс-игрока Аякса пришелся в штангу. Голландия таки сумела добиться своего уже во второй половине встречи.

Сначала был супер-шанс у Депая, который не слишком удачно обработал подачу Стива Бергвейна и не сумел прошить Войцеха Щенсного, затем всё тот же Щенсны переиграл вингера Лиона в выходе тет-а-тет. Давление у ворот кипера Ювентуса нарастало и в итоге переросло в победное взятие ворот. Де Йонг выполнил подачу в штрафную, Ханс Хатебур сумел достать до мяча и сделать скидку на Бергвейна, которому оставалось лишь поразить пустые ворота. Хатебур и вовсе был признан лучшим игроком встречи в составах обеих команд. Оно и не мудрено, у фулбэка Аталанты три отбора мяча (наряду с Жоржиньо Вейналдумом), 5 выигранных единоборств, много полезных командных действий, ну и, безусловно, решающий ассист.

Единственным светлым пятном поляков в этой встрече можно считать дебют игрока познаньского Леха — Якуба Модера. Вот у кого самая талантливая молодежь в Экстраклассе! На минуточку, из 14 появившихся на поле футболистов польской сборной в этот вечер, сразу пятеро ранее выступали или выступают в составе "железнодорожников" — Якуб Модер, Камиль Южвяк, Бартош Берешиньский, Ян Беднарек, Томаш Кендзёра, а также Кароль Линетти на скаймейке. Ещё одной отрадой для Польши стал результат параллельного поединка в этой группе между старой знакомой Италией и Боснией, который завершился вничью (1:1). В следующем туре команда Ежи Бженчека отправится в Сараево, где сразится с Джеко и компанией.

Роман Котляр, читатель Football.ua