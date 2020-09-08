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Читатель Football.ua Роман Котляр — о перипетиях игры "кадры" в Лиге наций.

После минимального поражения от голландцев несколькими днями ранее полякам необходимо было кровь из носу набирать очки в выездной встрече с боснийцами, чтобы не отставать от конкурентов. Подопечные Душана Баевича в первом туре расписали мировую с итальянцами и выглядели в той встрече довольно неплохо, поэтому поединок виделся непростым для обоих оппонентов. Забегая вперёд — так и случилось.

Матч в Зенице Польше начала с расстановки 4-2-3-1, отойдя от 4-4-1-1 (а по факту 4-3-3 в отдельных эпизодах). Защита осталась в неизменном виде, а вот вратарская позиция и созидательные линии претерпели изменения. Вместо Войчеха Щенсного на поля появился его коллега по амплуа — Лукаш Фабиански. Треугольник в центре поля в лице Гжегожа Крыховяка и Пётра Зелиньского был дополнен не Матуешом Клихом, как во встрече с Голландией, а игроком Кайрата Яцеком Гуральски. Единственным форвардом, в этот раз, выступил Аркадиуш Милик, заменивший провалившегося в предыдущей игре Кшиштофа Пионтека. Камиль Юзвяк сохранил своё место в старте, но тренер "Кадры" поменял его флангами, выпустив не слева (как инвертированного вингера), а справа. Последним изменением стал выход опытного Камиля Гросицкого, который был важнейшим звеном сборной Польши начиная с времён провального выступления в квалификации к ЧМ-2014 до возрождения 2015-2018 годов. И выход вингера вернувшегося в АПЛ Вест Бромвича оказался настоящим попаданием в яблочко от Ежи Бженчека. Экс-игрок Халл Сити нанёс три удара по воротам, совершил шесть попыток дриблинга (две успешных), на его счету гол и ассист. Но об этом мы ещё поговорим ниже.

Первый тайм, за исключением концовки, "орлы" могут смело заносить себе в пассив. Преимущество в статистике (6 ударов против 1, 3-1 по ударам в створ) не должно вводить в заблуждение, большую часть первой половины встречи Польша страдала ерундой, а боснийцы грамотно защищались и надеялись на редкие выпады к чужим воротам. Вот так игра прикатилась к одиннадцатиметровому, который был назначен за фол Яна Беднарека. Приговор исполнил полузащитник Касымпаши — Харис Хайрадинович. Стоит отметить, что Босния вышла на игру без двух Эдинов – Джеко и Вишчи, которые являются лидерами атак экс-югославов. Во многом, как мне кажется, это стало определяющим фактором поражения подопечных Душана Баевича.

Пропущенный гол немного привёл поляков в чувство, и концовка первого тайма превратилась в театр одного актёра. "Кадра" попросту перекрыла кислород хозяевам создавая момент за моментом и таки сумела сравнять счёт! По ходу тайма Камиль Глик несколько раз давал обороне боснийцев тревожные звоночки после стандартов, но этот месседж остался без внимания, за что они и поплатились. Гросицки навесил с углового, экс-игрок Монако пробил, гол. Польша явно не хотела, чтобы звучал свисток на перерыв.

Второй тайм был равным и инициатива переходила то к одним, то к другим, но забить гол сумели гости. Мачей Рыбус выдал сольный проход по флангу, навесил в штрафную, а защитники не накрыли набегавшего Камиля Гросицкого, активно занимаясь опекой Милика, который с ходу вколотил мяч в сетку. В последние 20 минут хозяева заставили поляков понервничать. На 85 минуте Вишча немыслимым образом не попал в ворота после подачи с фланга, слегка напомнив о аналогичном промахе Жуниора Мораэса со Швейцарией. Было и ещё несколько опасных ситуаций, но в итоге дело докатилось до итоговой победы гостей.

Смена схемы явно пошла Польше на пользу. Почти все замены после поединка с Голландией оказались в тему, а перевод Камиля Юзвяка на правый фланг стал ещё одним удачным решением селекционера "Кадры". Игрок Леха совершил шесть успешных обводок из семи (!), сделал две ключевые передачи (2, столько же у Гросицкого, на один больше у Рыбуса) и в целом был довольно активным на поле. Тяжелые, но очень важные три очка!

Роман Котляр, читатель Football.ua