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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (26.06.2023 — 02.07.2023).

Літня трансферна кампанія 2023 року продовжує набирати обертів, тоді як європейські топ-клуби намагаються вирішити всі свої основні завдання щодо посилення складів ще перед стартом передсезонних тренувальних зборів, щоб тренерські штаби встигли награти новачків та посприяти їхній швидкій адаптації до нових команд.

Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших змін клубної прописки десятьма футболістами у європейському футболі за минулий тиждень.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Гульєльмо Вікаріо (з Емполі до Тоттенгема)

Вік: 26

Країна: Італія

Позиція: голкіпер

Cума трансферу: 20 млн євро

У березні 2022 року ім'я італійського голкіпера Гульєльмо Вікаріо зі скромного Емполі стало відоме багатьом українським уболівальникам після того, як той поселив у себе вдома українських біженців – матір із 11-річним сином, які були змушені покинути свій дім через російське злочинне вторгнення в Україну.

Тепер про Вікаріо має дізнатися і вся Англія, адже він став першим трансфером Анге Постекоглу на посаді головного тренера Тоттенгема. Більше того, очікується, що італієць одразу має стати "першим номером" клубу з Північного Лондона, адже Уго Льоріс вже давно публічно заявив про своє бажання піти.

Вікаріо вже довів, що є хорошою людиною. Тепер він матиме можливість довести, що також є досить хорошим воротарем для одного з представників "великої шістки" англійської Прем'єр-ліги.

Ніколас Джексон (з Вільярреала до Челсі)

Вік: 22

Країна: Сенегал

Позиція: форвард

Cума трансферу: 37 млн євро

Челсі продовжує свою кампанію щодо підписання молодих виконавців для будівництва проєкту своєї мрії, на чолі якого тепер буде іменитий аргентинець Маурісіо Почеттіно.

На тлі масового продажу вікових та непотрібних клубу футболістів "сині" оформили трансфер 22-річного сенегальського форварда Вільярреала Ніко Джексона, який минулого сезону Ла Ліги забив 12 голів і віддав 4 асисти у 26 поєдинках.

Челсі не пошкодував серйозної суми за Ніколаса Джексона, сподіваючись, що він буде так само успішний в англійському футболі, як його тезка з рестлінгу з легендарної команди Янг Бакс. Наскільки в новачка Челсі це вийде — покаже час.

Маркус Тюрам (з Боруссії Менхенгладбах до Інтера)

Вік: 25

Країна: Франція

Позиція: форвард, лівий вінгер

Cума трансферу: вільний агент

Один із найбажаніших вільних агентів цього літа продовжить кар'єру в Італії після тривалого періоду кар'єри в менхенгладбахській Боруссії, за яку Маркус виступав з 2019 року.

Думаємо, Тюрам-молодший вже давно всім довів, що інтерес до його персони у футболі обґрунтований не лише через його відомого легендарного батька Ліліана. Маркус Тюрам справді сильний і досить молодий форвард, тому цього літа він мав достатньо цікавих варіантів продовження кар'єри, серед яких ПСЖ, Ліверпуль, Лейпциг, Мілан тощо.

Фіналістові цього сезону Ліги чемпіонів в особі Інтера вдалося виграти боротьбу за нападника збірної Франції, посиливши свою і без того непогану лінію атаки, при цьому точно серйозно заощадивши кошти.

Рубен Лофтус-Чік (з Челсі до Мілана)

Вік: 27

Країна: Англія

Позиція: центральний півзахисник

Cума трансферу: 16 млн євро

На тлі багатомільйонного продажу Сандро Тоналі в Ньюкасл Юнайтед, що викликало безліч критики на адресу власників Мілана з боку вболівальників клубу, "россонері" знадобилося шукати нового гравця в центр півзахисту. І знайшли вони його в лондонському Челсі, асортимент доступних гравців якого на ринку цього літа вражає своєю різноманітністю.

У Рубена Лофтуса-Чіка дуже довго вірили в стані "синіх" як в одного зі своїх вихованців, але стати по-справжньому важливим і безальтернативно основним гравцем на Стемфорд Брідж йому так і не судилося.

Здається, що тільки вчора Лофтус-Чік був "молодим та перспективним", але зараз у віці 27 років він вирушає за новим викликом у своїй кар'єрі, яким стане Мілан.

Джеймс Меддісон (з Лестера до Тоттенгема)

Вік: 26

Країна: Англія

Позиція: атакуючий півзахисник, плеймейкер

Cума трансферу: 46,3 млн євро

Шансів на те, що один із лідерів команди Джеймс Меддісон залишиться в Лестері цього літа було небагато, а після вильоту "лисиць" з англійської Прем'єр-ліги до Чемпіоншипу цих шансів не залишилося від слова зовсім.

У Меддісона закінчувався контракт з Лестером вже влітку 2024 року, тому єдиним варіантом для клубу став його продаж вже зараз, щоб не вийшло як з Юрі Тілемансом, який залишив стан "лисиць" вільним агентом та став гравцем Астон Вілли цього літа.

Англійський плеймейкер став чи не головною ціллю для нового головного тренера Тоттенгема Агне Постекоглу, а Деніел Леві задовольнив цю вимогу, залишивши позаду Ньюкасл у трансферних перегонах за Джеймсом Меддісоном.

Ілкай Гюндоган (з Манчестер Сіті до Барселони)

Вік: 32

Країна: Німеччина

Позиція: центральний півзахисник

Cума трансферу: вільний агент

Ілкай Гюндоган став одним із ключових факторів у треблі Манчестер Сіті останнього сезону, проте на цьому шляхи капітана та англійського гранда розійшлися після семи спільних років.

"Містяни" були лише "за" зберегти Гюндогана і запропонувати йому новий контракт, але в результаті німецький хавбек вибрав каталонську Барселону, яка ще з зими визначила його як свою головну трансферну ціль на літо.

Не збентежили Гюндогана і проблеми "блаугранас" із реєстрацією нових футболістів та фінансовим фейр-плей, а Манчестер Сіті вже підписав йому потенційну заміну.

Маттео Ковачич (з Челсі до Манчестер Сіті)

Вік: 29

Країна: Німеччина

Позиція: центральний півзахисник

Cума трансферу: 29,1 млн євро

Манчестер Сіті також скористався масовим розпродажем у Челсі, і після рішення Гюндогана не продовжувати контракт керівництво "містян" оперативно розпочало роботу над підписанням Матео Ковачича.

Хорватський хавбек навіть у такому кризовому Челсі зразка минулого сезону зумів виділятися з позитивного боку, а в його кваліфікованості не сумнівається ніхто, у тому числі й тренерський штаб Хосепа Гвардіоли.

На найближчі кілька років Ковачич має стати корисною опцією для Ман Сіті у центрі півзахисту, а витрачені 30 мільйонів виглядають гарною угодою для всіх сторін.

Домінік Собослаї (з РБ Лейпциг до Ліверпуля)

Вік: 22

Країна: Угорщина

Позиція: атакуючий півзахисник, плеймейкер

Cума трансферу: 70 млн євро

Юрген Клопп може бути задоволений — головна проблема в його команді з відсутністю креативу в лінії півзахисту на тлі постійних травм Тіаго Алькантари нарешті вирішується. Спочатку Ліверпуль освіжив центр півзахисту шляхом підписання Алекса Мак Аллістера з Брайтона, а тепер мерсисайдці завершили ще більш дорогу угоду щодо Домініка Собослаї з Лейпцигу.

70 мільйонів євро хтось вважатиме за серйозну переплату за 22-річного угорця, але насправді плюсів тут набагато більше, ніж мінусів. Нагадаємо, що перш ніж орендувати та згодом оформити повноцінний трансфер Мартіна Едегора, Собослаї ще за його виступів за Зальцбург дуже хотів бачити у своїй команді головний тренер Арсеналу Мікель Артета — людина, яка розуміється на креативних півзахисниках.

Що ж такого має новачок Ліверпуля? По-перше, універсалізм. По-друге, бачення поля та неординарні передачі. По-третє, поставлений удар та непогані штрафні. Клопп хотів креатив — він його отримав, причому отримав його в особі молодого гравця, який ще здатний прогресувати.

Кай Гаверц (з Челсі до Арсеналу)

Вік: 24

Країна: Німеччина

Позиція: атакуючий півзахисник, плеймейкер, нападник

Cума трансферу: 70 млн євро

"Навіщо? Для чого? Навіщо їм новий форвард?" — приблизно такі питання були у деяких уболівальників, коли з'явилася перша інформація про бажання Арсеналу підписати Кая Гаверца цього літа. Але якщо ми згадаємо про те, що німець ніколи номінально й не був центрфорвардом і бомбардиром, а задіяти в цій ролі його з різних причин почали саме в Челсі, все стало більш зрозумілим і логічним.

Артета вже особисто підтвердив всі здогади: він збирається повернути Гаверца в півзахист, де і сам гравець почувається набагато комфортніше, і взагалі саме як плеймекер Кай зарекомендував себе в леверкузенському Баєрі, перш ніж перекваліфікуватися на сумнівного центрфорварда на Стемфорд Брідж.

В Арсеналу на Гаверца зовсім інші плани, ніж були у Челсі, через що німець недовго роздумував над переїздом на Емірейтс після розмови з Артетою.

Андрій Ярмоленко (з Аль-Айну до Динамо Київ)

Вік: 33

Країна: Україна

Позиція: лівий вінгер, нападник

Cума трансферу: вільний агент

Динамо Київ повністю провалило минулий сезон, фінішувавши на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, а повернення до столиці одного з лідерів збірної України Андрія Ярмоленка — негласна спроба керівництва повідомити своїх уболівальників про наміри повернутися до чемпіонських перегонів вже у найближчій кампанії.

Трансфер 33-річного українця на правах вільного агента не став великим сюрпризом, адже для Ярмоленка двері в Динамо завжди були відчиненими, а сам футболіст ніколи не приховував свого бажання колись повернутися до Києва.

Цього літа всі чинники зійшлися воєдино, що й стало результатом повернення українського вінгера до київського Динамо.