Деталі трансферу не повідомляються.
П'єр-Емерік Обамеянг, ФК Аль-Кадісія
18 липня 2024, 16:22
Новачок чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Кадісія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником П'єром-Емеріком Обамеянгом.
Деталі трансферу 35-річного габонца не розголошуються, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт розрахований на два роки.
Минулого сезону Обамеянг провів 51 матч, у яких забив 30 голів та віддав 11 гольових передач.
Також додамо, що раніше Аль-Кадісія підписала контракт із колишнім захисником мадридського Реалу Начо Фернандесом.