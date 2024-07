Новачок чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Кадісія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником П'єром-Емеріком Обамеянгом.

Деталі трансферу 35-річного габонца не розголошуються, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт розрахований на два роки.

Beware 🤫

The black panther is here 🕸️#Alqadsiah | #AubameyangQadsawi pic.twitter.com/rntGUagTbX