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Деталі трансферу не повідомляються.

Новачок чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Кадісія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником П'єром-Емеріком Обамеянгом.

Деталі трансферу 35-річного габонца не розголошуються, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт розрахований на два роки.

Минулого сезону Обамеянг провів 51 матч, у яких забив 30 голів та віддав 11 гольових передач.

Також додамо, що раніше Аль-Кадісія підписала контракт із колишнім захисником мадридського Реалу Начо Фернандесом.