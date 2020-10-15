Франция

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера отправился на самоизоляцию.

Накануне матча седьмого тура чемпионата Франции против Нима положительный тест на коронавирус сдал Андер Эррера — сообщает AS.

"У нас серьезные кадровые проблемы, – сказал тренер ПСЖ Томас Тухель на предматчевой пресс-конференции. – Верратти, Маркиньос, Керер и Бернат травмированы, Ди Мария и Кюрзава не оправились от коронавируса, теперь к ним присоединился Эррера. Поскольку в сборной Данило контактировал с Криштиану Роналду, то он тоже проведет некоторое время на карантине".

"Также не сыграют Неймар и Мбаппе, которым надо восстановиться после матчей за сборные. Так что против Нима мы, возможно, будем играть без замен, а в заявке будет 13 человек".

Матч Ним — ПСЖ запланирован на пятницу, 16 октября. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус, пребывая в сборной Португалии.