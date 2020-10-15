Италия

Жереми Тольян сдал положительную пробу на COVID-19.

Во время планового тестирования на коронавирус проба Жереми Тольяна дала положительный результат — сообщил официальный сайт Сассуоло.

Болезнь 26-летнего защитника протекает бессимптомно, он помещен на карантин.

Остальные тесты футболистов, тренеров и обслуживающего персонала команды отрицательные.

Жереми второй сезон выступает за "нероверди" на правах аренды из Боруссии Д (33 матча во всех турнирах, 1 гол). Ранее Тольян выступал за Хоффенхайм (63, 2), Боруссию Д (23, 1) и Селтик (аренда, 14, 0).