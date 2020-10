Полузащитник Тиаго Алькантара приступил к тренировкам с Ливерпулем. Об этом сообщает пресс-служба "красных".

29-летний испанец в конце сентября сдал положительный тест на коронавирус, после чего он был отправлен на карантин.

