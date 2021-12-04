Украинский клуб вновь проиграл в футзальной Лиге чемпионов.
Фото: НФК Ураган
04 декабря 2021, 21:15
В матче третьего тура группового этапа футзальной Лиги чемпионов иванофранковский Ураган уступил на своем поле Халадашу со счетом 0:4.
Уруган – Халадаш 0:4
Голы: Соуза, 3, Дрот, 20, Хаймаши, 25, Резала, 36.
Это поражение стало вторым кряду для украинского клуба в главном клубном европейском турнире.
На данный момент Ураган находится на последней строчке в группе D, набрав три очка после трех туров.