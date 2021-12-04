В матче третьего тура группового этапа футзальной Лиги чемпионов иванофранковский Ураган уступил на своем поле Халадашу со счетом 0:4.

Уруган – Халадаш 0:4
Голы: Соуза, 3, Дрот, 20, Хаймаши, 25, Резала, 36.

Это поражение стало вторым кряду для украинского клуба в главном клубном европейском турнире.

На данный момент Ураган находится на последней строчке в группе D, набрав три очка после трех туров.