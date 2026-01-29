Удар українця з центру майданчика випередив кандидатів від Бельгії, Словенії та Іспанії.
Ігор Чернявський, АФУ
29 січня 2026, 22:49
Гол універсала збірної України з футзалу Ігоря Чернявського став найкращим за підсумками другого туру групового етапу чемпіонату Європи 2026 року. Про це повідомила пресслужба УЄФА.
Ефектний дальній удар українця майже з центру майданчика у матчі проти Литви отримав найбільшу кількість голосів і обійшов результативні удари гравців Бельгії, Словенії та Іспанії.
Нагадаємо, у тій грі збірна України здобула переконливу перемогу з рахунком 4:1, а Чернявський був визнаний найкращим гравцем матчу.
Гол можна переглянути за посиланням.
Наступним суперником українців у плей-оф стане Франція, яка виграла групу A.