Футзал

Удар українця з центру майданчика випередив кандидатів від Бельгії, Словенії та Іспанії.

Гол універсала збірної України з футзалу Ігоря Чернявського став найкращим за підсумками другого туру групового етапу чемпіонату Європи 2026 року. Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Ефектний дальній удар українця майже з центру майданчика у матчі проти Литви отримав найбільшу кількість голосів і обійшов результативні удари гравців Бельгії, Словенії та Іспанії.

Нагадаємо, у тій грі збірна України здобула переконливу перемогу з рахунком 4:1, а Чернявський був визнаний найкращим гравцем матчу.

Гол можна переглянути за посиланням.

Наступним суперником українців у плей-оф стане Франція, яка виграла групу A.