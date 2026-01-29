Футзал

Гравець "синьо-жовтих" поділився своїми емоціями після гри з чехами.

Універсал збірної України з футзалу Євген Жук прокоментував перемогу своєї команди у матчі Євро-2026 проти Чехії (5:3), а також розповів про майбутнього суперника "синьо-жовтих" у плей-оф — Францію.

"Думаю, якби йшло все по нашому сценарію, ми не пропустили б три м’ячі. Так, було тяжко, особливо в другому таймі, коли вони пішли з п’ятим з самого початку. Здається, ми контролювали гру, але в деяких моментах ми помилялися. Нам потрібно розібрати гру чотири в п'ять. В принципі, є над чим подумати, поговорити. Не можу сказати, що все вийшло так, як ми хотіли.

Добре, звичайно, що забив, але глобально я не можу сказати, що я на 100 відсотків задоволений своєю грою. Так, моменти є – це, здається, добре, але якщо ці моменти не реалізовувати в таких важливих матчах, то неважливо, вони є в тебе чи немає. Тому краще, мабуть, щоб було два чи три моменти – і вони всі завершувалися голом.

Чвертьфінал з Францією? Дуже гарний суперник. Ми неодноразово грали з ними – вони дуже технічні, індивідуалісти, дуже гарна команда. Це команда, яка сама грає і дає грати. З такими командами дуже приємно грати, тому що тобі не потрібно думати, як там люди окопаються, на своїй половині гратимуть. Вони гратимуть відкрито, даватимуть грати. Ми також хочемо грати для вболівальників, щоб було яскраво, гарно. Тому я думаю, що буде дуже цікава гра", — наводить слова Жука прес-служба АФУ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чехія — Україна.