Футзал

Состоялась жеребьевка Кубка Украины по футзалу.

В Доме футбола УАФ состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футзалу.

На этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Экстралиги, с которыми сразятся команды, прошедшие предварительные этапы.

Результаты жеребьевки:

Budmonster — Де Трейдинг

Skidka — Энергия

Гепард - Славута

ХИТ — Skyup

Любарт — Кардинал-Ровностандарт

Продэксим - Ураган

Сокол — Viva Cup

Сумы — Интер

Отметим, что на стадии 1/8 финала Кубка Украины команды проведут по два матча.