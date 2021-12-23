Состоялась жеребьевка Кубка Украины по футзалу.
фото ассоциация футзала украины
23 декабря 2021, 14:30
В Доме футбола УАФ состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футзалу.
На этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Экстралиги, с которыми сразятся команды, прошедшие предварительные этапы.
Результаты жеребьевки:
Budmonster — Де Трейдинг
Skidka — Энергия
Гепард - Славута
ХИТ — Skyup
Любарт — Кардинал-Ровностандарт
Продэксим - Ураган
Сокол — Viva Cup
Сумы — Интер
Отметим, что на стадии 1/8 финала Кубка Украины команды проведут по два матча.