Футзал

Главный тренер сборной Украины по футзалу прокомментировал подготовку своей команды к турниру.

Сборная Украины по футзалу продолжает подготовку к Евро-2022.

Главный тренер национальной команды Александр Косенко рассказал об ожиданиях накануне турнира, а также прокомментировал несостоявшиеся товарищеские матчи с Казахстаном.

"Легких соперников на Евро не бывает. Все умеют играть в футбол. Интересные, тяжелые оппоненты. Я считаю, что нам по силам пробиться дальше по турниру. Все в равных условиях, поэтому сделаем все, что в наших силах.

Нидерланды? Интересная команда с множеством футболистов арабского происхождения. С хозяевами турнира всегда играть непросто. Срыв товарищеских матчей с Казахстаном вынудил нас менять стратегию подготовки. В этих играх мы хотели увидеть свои недостатки и скорректировать их до старта Евро.

К сожалению, по политическим причинам Казахстан не смог к нам прилететь. Никаких обид, мы все прекрасно понимаем. Сыграем с представителем Первой Лиги, тоже очень хорошей командой", — приводит слова наставника официальный сайт УАФ.

Отметим, что вылет команды в Нидерланды намечен на 17 января. На Евро-2022 сборная Украины попала в группу А, где сыграет с Нидерландами, Сербией и Португалией.

Ранее универсал сборной Украины Сергей Журба поделился ожиданиями от предстоящего турнира.