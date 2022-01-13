Главный тренер сборной Украины по футзалу прокомментировал подготовку своей команды к турниру.
александр косенко, фото уаф
13 января 2022, 10:26
Сборная Украины по футзалу продолжает подготовку к Евро-2022.
Главный тренер национальной команды Александр Косенко рассказал об ожиданиях накануне турнира, а также прокомментировал несостоявшиеся товарищеские матчи с Казахстаном.
"Легких соперников на Евро не бывает. Все умеют играть в футбол. Интересные, тяжелые оппоненты. Я считаю, что нам по силам пробиться дальше по турниру. Все в равных условиях, поэтому сделаем все, что в наших силах.
Нидерланды? Интересная команда с множеством футболистов арабского происхождения. С хозяевами турнира всегда играть непросто. Срыв товарищеских матчей с Казахстаном вынудил нас менять стратегию подготовки. В этих играх мы хотели увидеть свои недостатки и скорректировать их до старта Евро.
К сожалению, по политическим причинам Казахстан не смог к нам прилететь. Никаких обид, мы все прекрасно понимаем. Сыграем с представителем Первой Лиги, тоже очень хорошей командой", — приводит слова наставника официальный сайт УАФ.
Отметим, что вылет команды в Нидерланды намечен на 17 января. На Евро-2022 сборная Украины попала в группу А, где сыграет с Нидерландами, Сербией и Португалией.
Ранее универсал сборной Украины Сергей Журба поделился ожиданиями от предстоящего турнира.