Футзал

Состоялся стартовый матч группы В на чемпионате Европы по футзалу.

В стартовом матче Евро-2022 по футзалу в группе В сборная Казахстана расписала мировую со Словенией.

Счет в матче был открыт на 11 минуте, когда Тотошкович вывел словенцев вперед. Спустя минуту казахи остались в меньшинстве после удаления Альберта Акбаликова, но несмотря на это, они выстояли и на 16 минуте сравняли счет усилиями Дугласа Жуниора.

В начале второго тайма команды обменялись забитыми мячами — на гол словенцев в исполнении Фидершека, номинальные хозяева ответили точным ударом Оразова. Затем с 31 по 33 минуты словенцы дважды поразили ворота соперника — сперва отметился Чех, а затем Турк. И вновь игроки Казахстана проявили характер и смогли отыграться усилиями Токаева и Дугласа Жуниора, который оформил дубль.

Таким образом, Казахстан и Словения набрали по одному очку, а второй матч группы В между Италией и Финляндией. Игра состоится сегодня, 20 января, в 21:30 по киевскому времени.

Казахстан — Словения 4:4

Голы: Дуглас Жуниор, 16, 39, Оразов, 25, Токаев, 36 — Тотошкович, 11, Фидершек, 23, Чех, 31, Турк, 33.

Казахстан: Игита — Тайнан, Акбаликов, Дуглас Жуниор, Оразов; Атантаев, Карагулов, Эдсон, Вилиуллин, Есенаманов, Турсагупов, Токаев.

Словения: Берзелак — Турк, Осредкар, Хозян, Врховец; Ловренчич, Ковачич, Буковец, Тотошкович, Фетич, Чех, Фидершек.