Футзал

Соперники сборной Украины стартовали на турнире в Нидерландах.

Сборная Португалии в первом матче группового этапа Евро-2022 обыграла национальную команду Сербии со счетом 4:2.

Сербы смогли шокировать соперника на старте встречи — они открыли счет уже на второй минуте усилиями Пршича, который спустя пять минут оформил дубль.

Казалось, что Сербия сможет зацепиться за очки, но на этом все хорошее для сербов закончилось — еще до перерыва португальцы смогли сравнять цифры на табло, а авторами голов стали Паулета и Варела. Второй гол португальцы забили после эмоциональной речи главного тренера во время таймаута.

Во второй половине матча португальская команда еще прибавила обороты, что вылилось в два забитых гола — Жезуша и Пасу.

Было заметно, что такое развитие событий психологически подкосило сербов, а потому они так и не смогли вернуться в игру.

Напомним, Сербия и Португалия являются соперниками сборной Украины, которая стартует на турнире сегодня, в 21:30 матчем против Нидерландов.

Сербия — Португалия 2:4

Голы: Пршич, 2, 7 — Паулета, 11, Варела, 19, Жезуш, 25, Пасу, 26.

Сербия: Момчилович — Коцич, Пршич, Ракич, Стойчевски; Вулич, Васич, Рамич, Д. Томич, Петров, Милосавлевич.

Португалия: Андре Соуза — Эрик, Матуш, Коэлью, Варела; Бебе, Пасу, Жезуш, Сесилиу, Зики, Анжелу, Бриту, Паулета.

Предупреждение: Эрик.