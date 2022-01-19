Футзал

Подопечные Косенко уступили Нидерландам, ведя по ходу матча.

В рамках первого матча группового этапа финальной части чемпионата Европы по футзалу сборная Украины играла против хозяина турнира — Нидерландов.

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Команде Косенко понадобилась всего лишь 50 секунд, чтобы открыть счет — Зварыч вырвался на ударную позицию и пробил точно в дальний угол ворот. Сборная Украины не позволяла сопернику комбинировать — нидерландцы были вынуждены часто использовать забросы, а длительный контроль мяча завершался ошибками.

На пятой минуте нидерландцам удались два хороших подхода, но удары не поставили Цыпуна перед нерешаемой задачей. При одном из угловых сборная Нидерландов требовала пенальти за игру рукой, но арбитр был иного мнения.

После этого у нашей команды на поле появилась первая четверка и давление на ворота Нидерландов возобновилось. Моменты возникали один за одним, но реализовать их не удавалось. "Оранжевые" периодически отодвигали игру от своих ворот, но мало чем угрожали Цыпуну.

Несколько позже команды обменялись моментами, когда лишь вовремя выставленная нога прерывала передачу на выход один на один. Нидерланды постепенно нащупывали бреши в нашей обороне и в одном из моментов Аттаиби вырвался на ударную позицию рядом с нашей штрафной и плотно послал мяч рядом с углом ворот, а еще чуть позже Моссауи сместился в центр и пробил в верхний угол — Цыпун с трудом перевел мяч в штангу ворот.

Украина до перерыва смогла ответить лишь ударом Зварыча из центральной зоны, но мяч прошел рядом с углом. По итогам тайма даже было ощущение, что соперник по количеству моментов не уступил.

Вторая половина игры началась для нашей команды отвратительно - Шотурма упустил за спиной Саадуни, а тот головой поразил угол ворот. 1:1. А еще через минуту соперник вырвался на свидание с Цыпуном, но переиграть его не смог, однако Аттаиби подоспел на добивание. 2:1.

Украины сразу же собралась с силами и пошла в атаку большими силами. В одном из моментов Корсун пробил под перекладину после паса с углового, но голкипер выручил Нидерланды. Команда Косенко здорово комбинировала, но не хватало им точности в завершающей стадии, а вот соперник в этом компоненте был хорош - Бузамбу развернулся и плотным ударом с левой послал мяч в верхний угол. 3:1.

Украина вновь насела на ворота соперника и могла забить, когда Шотурма остался в одиночестве на подходе к штрафной соперника и пробил — оппонент в подкате заблокировал удар. А чуть позже Радевич здорово простреливал с фланга, но голкипер ногой прервал пас, а добивание Разуванова из убойной позиции заблокировали.

За шесть минут до конца сборная Украины начала играть с пятью полевыми игроками. Это принесло плоды, но после неплохих атак не удавалось направить мяч в ворота. И лишь на 37 минуте Украина вернулась в игру благодаря голу Шотурмы. Однако на большее сборную Украины в плане результативных ударов не хватило, хотя моменты для этого были.

Нидерланды — Украина 3:2

Голы: Саадуни, 21, Аттаиби, 23, Бузамбу, 29 — Зварыч, 1, Шотурма, 37