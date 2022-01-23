Футзал

Подопечные Александра Косенко реабилитировались за поражение Нидерландам.

В матче второго тура группового этапа финальной части чемпионата Европы по футзалу сборная Украины играла против Сербии.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch подводит итоги матча.

В заявке нашей команды на матч отсутствовали сразу четыре игрока по неизвестным причинам — Журба, Радевич, Педяш и Разуванов. Ввиду этого в распоряжении тренерского штаба было две четверки.

Сборная Украины, как и в матче против Нидерландов, довольно быстро смогла открыть счет - Зварыч получил мяч на левом фланге и вколотил его в угол ворот. 0:1. Но как мы уже знаем, к такому преимуществу нужно относиться аккуратно.

Также хочется отметить, что наша команда была куда эмоциональнее, чем в первой игре. Украинцы очень рьяно реагировали на каждое удачное действие партнера. То, чего, возможно, не хватило в первой игре.

Наша команда продолжала здорово действовать в атаке, тогда как у сербов мало что получалось. Команде Косенко удалось удвоить преимущество в счете на шестой минуте - Абакшин замкнул дальнюю штангу после прострела с углового! 0:2. Именно так казалось вживую, но вскоре гол переписал на автогол Вашича.

Сербы постепенно начали вскрывать нашу оборону. Особенно хорош был Стойчевски, рывки которого было очень тяжело контролировать. Но наш голкипер, Цыпун, был просто стеной. Он не дал усомниться ни на секунду в том, что наш последний рубеж под надежным присмотром.

Несколько позже украинцы могли сделать счет 3:0 - Лебедь получил мяч после скидки Абакшина, но не смог прицельно пробить с левой ноги. Впрочем, чуть позже наша команда добилась своего - Лебедь пробил слету с дальней дистанции, а Абакшин подставил ногу, застав вратаря врасплох. 0:3.

А уже перед самым перерывом сборная Украины вновь нашла момент для взятия ворот - Игорь Чернявский роскошным ударом поразил дальний угол ворот. 0:4. Отдыхать команды ушли при разгромном счете в нашу пользу.

Команды очень активно начали вторую половину игры. Сперва, опасно было у наших ворот — Томич не смог замкнуть передачу партнера на дальнюю штангу. На это команда Косенко ответила моментом, когда Серый вырвался на свидание с сербским голкипером, но не смог переиграть того в ближнем бою.

Вскоре сборная Украины могла сделать счет 5:0, когда Зварыч роскошной передачей нашел Шотурму, но тот пробил в голкипера из убойной позиции. Наша команда довольно быстро насобирала три фола, а потому нужно было успокоиться, чтобы не придумать себе лишних проблем. Это у сборной Украины, к счастью, получилось.

Сербы в какой-то момент стали наседать на наши ворота, но Цыпун вновь был на высоте, не давая сопернику даже надежды на гол. А подопечные Косенко продолжали создавать моменты, только вот реализация опять страдала. Абакшин здорово убрал соперника на замахе и пробил с левой ноги — мяч после касания голкипера угодил в штангу.

Сербия взяла минуту перерыва, чтобы собраться с мыслями на заключительную часть игры и сразу же пропустила. Зварыч обыгрался с Корсуном и отправил мяч в пустой угол ворот. 0:5. После этого сербы начали играть в пять полевых.

Что примечательно, свой момент Сербия создала, когда на поле было четыре полевых. Ракич замыкал дальнюю штангу, но мяч угодил в каркас ворот. Повезло сборной Украины. А дальше была минута славы Корсуна. Сперва, он опередил Зварыча на мяче и умчался на свидание с пустыми воротами, но далеко упустил мяч. Бывает и такое. Однако уже через мгновение Корсун поразил пустые ворота соперника ударом со своей половины поля. 0:6.

Казалось, что Украина не пропустит в данной игре, но за минуту до конца Томич замкнул передачу с углового. Жаль, не хотелось, чтобы Цыпун пропускал в такой игре. 1:6.

Сербия — Украина 1:6

Голы: Томич, 39 — Зварыч, 2, 34, Вашич, 6, Абакшин, 15, Чернявский, 20, Корсун, 39