Футзал

Команда Косенко провела достойный поединок против действующего чемпиона Европы.

Сборная Украины в рамках третьего тура группового этапа финальной части чемпионата Европы по футзалу играла против Португалии.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch подводит итоги матча.

В заявке нашей команды по-прежнему не было Радевича, Педяша и Разуванова, зато вернулся Журба. Также в состав не попал Фаренюк.

С первых минут встречи португальцы пытались забрать мяч под свой контроль, но сборная Украины отлично навязывала борьбу и не давала сопернику свободу. Зварыч мог забить свой фирменный гол в дебюте, но немного не хватило точности после удара с носка на второй минуте.

После этого Цыпуну пришлось поработать, чтобы нивелировать угрозу после нескольких дальних ударов Португалии. Позже наша команда перехватила игровую инициативу и была острее соперника. В одном из моментов Чернявский получил передачу с левого фланга и из убойной позиции умудрился пробить мимо угла ворот.

Волна нашей остроты пошла на спад, а португальцы могли открыть счет, когда Томаш Пасу не смог попасть в угол ворот с нескольких метров. Португалия пыталась перевести игру на нашу половину, но команда Косенко здорово выбегала в атаки и играла на опережение. Чернявский довольно часто пытался брать игру на себя. С одним-двумя оппонентами он справлялся, но его удары блокировали.

Один из таких выстрелов украинца мог привести к травме руки голкипера португальцев — уж больно плотно пробил Чернявский, но все же обошлось для португальцев. В конце тайма наша команда немного подсела, а потому было немного нервов. Впрочем, справились и ушли на перерыв при равном счете.

В начале второго тайма Португалия действовала очень активно, а Сербия пропустила второй гол, потому надеяться оставалось только на себя. Было видно, что тренерский штаб провел разговор в перерыве — нашей команде было труднее сдерживать натиск соперника, хоть и сильно опасных моментов и у португальцев не было.

Сборная Украины за тринадцать минут до конца встречи начала играть в пять полевых и как раз в этот момент сербы перевернули ход встречи против нидерландцев, забив три гола. Но наша команда не перестала играть в пять полевых — хотели подопечные Косенко добиться победного результата.

Наша команда здорово атаковала, но все-таки пропустила выпад соперника - Зики протолкнул мяч в дальний угол ворот. 0:1. Журба мог сравнять счет, но португальский голкипер был на высоте. Как итог, сборная Украины потерпела минимально поражение.

Украина — Португалия 0:1

Гол: Зики, 37