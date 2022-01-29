Футзал

Наставник сборной Украины по футзалу высказался о выходе своей команды в 1/4 финала Евро-2022.

Сборная Украины осталась довольствоваться минимальным поражением от Португалии в последнем матче группового этапа Евро-2022 по футзалу, однако это не помешало "желто-синим" выйти в четвертьфинал турнира со второго места, обойдя Нидерланды и Сербию по разнице забитых и пропущенных мячей.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился эмоциями от результата данного противостояния и игры своих подопечных.

"Мы хотели победить сами, в другом матче не надеялись на удачу в нашу пользу. К сожалению, у нас не получилось, но, конечно, я благодарен Сербии за то, что они помогли нам выйти из группы и попасть в плей-офф турнира".

"Сегодняшняя игра была зрелищной, но жаль, что мы не смогли забить. Я очень горжусь своими ребятами, которые выступили очень хорошо, несмотря на то, что мы потеряли некоторых игроков из-за травм. Еще двое парней тоже получили некоторые повреждения, так что усилия нашей команды были просто невероятными", — приводит слова Александра Косенко официальный сайт УЕФА.

Отметим, что в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу сборной Украине предстоит встретиться с Казахстаном, матч с которым состоится 31 января. Более детально познакомиться с будущим соперником "желто-синих" можно в отдельном нашем материале, в котором мы собрали воедино обзоры всех матчей Казахстана в групповом этапе текущего розыгрыша чемпионата Европы.