Представляем вашему вниманию видео лучших моментов всех трех поединков сборной Казахстана в групповом этапе текущего розыгрыша чемпионата Европы по футзалу.
Сборная Казахстана, УЕФА
29 января 2022, 00:15
Несмотря на хорошую игру против действующего чемпиона Европы, сборная Украины осталась довольствоваться только минимальным поражением от Португалии в последнем матче группового этапа Евро-2022 по футзалы.
Но, несмотря на это. подопечные Александра Косенко все-таки пробились в четвертьфинал, заняв итоговое второе место в группе А. Конечно, не обошлось без помощи сборной Сербии в параллельном матче с хозяевами турнира, Нидерландами, в котором финальный свисток зафиксировал счет 2:3 в пользу сербов, позволивший Украине попасть в плей-офф по разнице забитых и пропущенных мячей.
Соперником сборной Украины по футзалу в следующем раунде чемпионата Европы станет команда Казахстана, финишировавшая на первой строчке группы B и имеющую у себя в составе достаточно много натурализованных бразильцев.
Предлагаем вам немного ближе познакомиться с будущим соперником команды Косенко и посмотреть обзоры всех трех матчей казахов в групповом этапе текущего розыгрыша Евро-2022 по футзалу, которые пришлись на противостояния против Словении, Финляндии и Италии.
Результативная ничья со Словенией
Начинала сборная Казахстана турнир поединком против Словении, в котором финальный свисток зафиксировал ничейный результат.
Самое интересное происходило во второй половине второго тайма, когда словенцы, казалось бы, обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча, но Казахстан традиционно для себя продемонстрировал волю к победе.
И пусть победить Кака и компании в тот день было не суждено, но менее результативным и захватывающим от этого матч со Словенией не стал.
Казахстан — Словения 4:4
Голы: Дуглас, 15, 38, Оразов, 24, Токаев, 35 — Тотошкович, 10, Фидершек, 22, Чех, 30, Турк, 32
Разгром сборной Финляндии
В матче второго тура группового этапа Евро-2022 по футзалу Казахстан испытал гораздо меньше проблем, чем это было со Словенией
И хоть Финляндия дважды вела в счете по ходу противостояния, на итоговом результате это никак не отразилось. Уверенные 6:2 в пользу будущего соперника сборной Украины.
Финляндия — Казахстан 2:6
Голы: Хосио, 13, Корпела, 24 — Оразов, 18, 32, Игита, 25, Кнауб, 29, 34, Валиуллин, 40
Более чем уверенная победа над Италией и первое место в группе
В заключительном поединке группового этапа Евро-2022 по футзалу сборная Казахстана уверенно разобралась с Италией со счетом 4:1, благодаря чему финишировала на первой строчке в своем квартете.
В этом матче казахи не стали повторять ошибки двух прошлых встреч и решили, что отыгрываться по ходу встреч им порядком надоело.
У Италии не было никаких шансов против сборной Казахстана. Посмотрим, как ситуация сложится в четвертьфинале у Украины. Поединок состоится в понедельник, 31 января.
Казахстан — Италия 4:1
Голы: Оразов, 6, 31, Валиулин, 9, Жуниор, 38 — Николоди, 13