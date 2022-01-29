Футзал

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов всех трех поединков сборной Казахстана в групповом этапе текущего розыгрыша чемпионата Европы по футзалу.

Несмотря на хорошую игру против действующего чемпиона Европы, сборная Украины осталась довольствоваться только минимальным поражением от Португалии в последнем матче группового этапа Евро-2022 по футзалы.

Но, несмотря на это. подопечные Александра Косенко все-таки пробились в четвертьфинал, заняв итоговое второе место в группе А. Конечно, не обошлось без помощи сборной Сербии в параллельном матче с хозяевами турнира, Нидерландами, в котором финальный свисток зафиксировал счет 2:3 в пользу сербов, позволивший Украине попасть в плей-офф по разнице забитых и пропущенных мячей.

Соперником сборной Украины по футзалу в следующем раунде чемпионата Европы станет команда Казахстана, финишировавшая на первой строчке группы B и имеющую у себя в составе достаточно много натурализованных бразильцев.

Предлагаем вам немного ближе познакомиться с будущим соперником команды Косенко и посмотреть обзоры всех трех матчей казахов в групповом этапе текущего розыгрыша Евро-2022 по футзалу, которые пришлись на противостояния против Словении, Финляндии и Италии.

Результативная ничья со Словенией

Начинала сборная Казахстана турнир поединком против Словении, в котором финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Самое интересное происходило во второй половине второго тайма, когда словенцы, казалось бы, обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча, но Казахстан традиционно для себя продемонстрировал волю к победе.

И пусть победить Кака и компании в тот день было не суждено, но менее результативным и захватывающим от этого матч со Словенией не стал.

Казахстан — Словения 4:4

Голы: Дуглас, 15, 38, Оразов, 24, Токаев, 35 — Тотошкович, 10, Фидершек, 22, Чех, 30, Турк, 32

Разгром сборной Финляндии

В матче второго тура группового этапа Евро-2022 по футзалу Казахстан испытал гораздо меньше проблем, чем это было со Словенией

И хоть Финляндия дважды вела в счете по ходу противостояния, на итоговом результате это никак не отразилось. Уверенные 6:2 в пользу будущего соперника сборной Украины.

Финляндия — Казахстан 2:6

Голы: Хосио, 13, Корпела, 24 — Оразов, 18, 32, Игита, 25, Кнауб, 29, 34, Валиуллин, 40

Более чем уверенная победа над Италией и первое место в группе

В заключительном поединке группового этапа Евро-2022 по футзалу сборная Казахстана уверенно разобралась с Италией со счетом 4:1, благодаря чему финишировала на первой строчке в своем квартете.

В этом матче казахи не стали повторять ошибки двух прошлых встреч и решили, что отыгрываться по ходу встреч им порядком надоело.

У Италии не было никаких шансов против сборной Казахстана. Посмотрим, как ситуация сложится в четвертьфинале у Украины. Поединок состоится в понедельник, 31 января.

Казахстан — Италия 4:1

Голы: Оразов, 6, 31, Валиулин, 9, Жуниор, 38 — Николоди, 13