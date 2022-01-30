Футзал

Универсал сборной Украины по футзалу Игорь Чернявский дал эксклюзивный комментарий Football.ua.

Сборная Украины в рамках четвертьфинального поединка чемпионата Европы по футзалу сыграет против сборной Казахстана.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch пообщался с универсалом команды Игорем Чернявским.

- Какой матч для сборной Украины считаете лучшим на групповой стадии?

- Лучшим в плане игры считаю матч против Португалии, но, как известно, в спорте "Игра забывается, результат остаётся", поэтому выберу встречу против Сербии, где мы одержали уверенную победу .

- После первой игры вы оказались во второй четверке. Тренер как-то объяснил этот момент? Важно ли для вас быть в первой четверке?

- Тренерский штаб выбирает тактику на игру, под которую соответственно выбираются лучшие сочетания (четвёрки). Моё дело выходить и выкладываться на максимум, а в какой четвёрке это делать — мне не важно.

- В конце первого тайма против Португалии вы довольно много брали инициативу на себя. Это было личное решение или указание тренера?

- Это было личное решение, но скажу сразу, что делать мне это никто не запрещал. Тренера всегда нам говорят, что полностью доверяют нам. У меня складывалась игра и физическая подготовка позволяла совершать сольные проходы. Я решил это использовать.

- Вы очень крепко стоите на ногах и местами возникает ощущение, что вас не сдвинуть с места. Есть какие-то секреты или хитрости?

- У меня хорошая антропометрия. Плюс я уделяю большое внимание своей физической подготовке. Считаю, что это очень важно в современном футзале! Признаюсь, получаю удовольствие, когда выигрываю силовую борьбу у соперника.

- Чего сборной Украины не хватило для победы над Португалией?

- Думаю, здесь не нужно быть большим экспертом, чтобы выяснить чего нам не хватило. К сожалению, реализации! Мы создали достаточное количество моментов у ворот чемпионов мира, но увы, не смогли воплотить моменты в голы.

- По ходу матча вы знали результат в параллельном поединке между Сербией и Нидерландами? Стало спокойнее, когда узнали, что сербы ведут?

- Я узнал о результате в параллельном поединке нашей группы, когда на табло оставалось полторы минуты времени. Тренеры ничего не говорили нам о том матче, мы должны были рассчитывать только на себя. Сидя на замене, я услышал в разговоре тренерского штаба, что Сербия выиграла.

- Какие сильные стороны Казахстана? Возможно, выделите кого-то?

- Казахстан — топ сборная в футзале и всегда претендует на победу в турнире. У них костяк людей, которые уже давно играют в сборной и хорошо сыграны между собой. Выделю двух людей, без которых невозможно представить сегодняшнюю сборную Казахстана, — это Дуглас Жуниор и вратарь Игита.

Артем Андросян из Амстердама