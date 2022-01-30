Футзал

Голкипер сборной Украины по футзалу Кирилл Ципун дал эксклюзивный комментарий Football.ua.

Сборная Украины в рамках четвертьфинального поединка чемпионата Европы по футзалу сыграет против сборной Казахстана.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch пообщался с голкипером команды Кириллом Ципуном.

- Как оцените групповой этап в исполнении сборной Украины?

- Позитивно оценю. Мы выполнили первую задачу — выход из группы. И в матчах, которые мы сыграли, несмотря на разный результат и сложности, отмечу прогресс качества игры. Мы добавляем от матча к матчу. И главное, конечно, это те эмоции и то единство в коллективе, которое двигает команду вперёд!

- Сборная Украины ничем не уступила Португалии по игре, но пропустила в конце. Команда подсела физически?

- Конечно, короткая лавка и повреждения по ходу матча у некоторых игроков сил нам не прибавили точно, но нельзя сказать, что именно это стало причиной пропущенного гола. В любом случае, нам надо было забивать для победы, жаль, что не вышло. Но ничего, значит оставили на четвертьфинал.

- Вы в матчах с Сербией и Португалией практически смогли сохранить ворота на замке. Обидно пропускать голы в концовке?

- Гол голу рознь, когда счет 6:1 или 0:1. В первом случае он ничего не меняет и ни на что не влияет, а во втором — решается исход поединка. Не обидно пропускать в конце, начале или середине, один, два, три или больше голов — это не важно, если общий результат позитивный. Обидно пропускать тот гол, который становится решающим.

- Рады, что болельщиков пустили на игру с Португалией? Как это ощущается во время матча? Чувствовали поддержку украинских фанатов?

- Конечно. С болельщиками всегда играть здорово. Они дают эмоцию, даже когда болеют против тебя.

Наших болельщиков на матче может и не было много, но мы слышали и чувствовали их поддержку. Спасибо всем, кто приходит на игры, и всем, кто смотрит матчи по ТВ или интернету, и искренне и по-настоящему болеют и переживают за нас!

- У кого из игроков сборной Украины самый сложный или сильный удар?

- Каждый у нас может здорово исполнить, но самый сильный, наверное, у Игоря Чернявского.

- В воротах Казахстана играет Игита, можно сказать уже легенда футзала. Как вам его стиль игры?

- Безусловно, Игита — сильный игрок, который внёс в футзал новый тренд. Но я, если честно, не хотел бы рассуждать о игроках других команд. У нас есть наша команда, и я бы предпочел говорить о наших сильных футзалистах!

- Какие у вас ожидания от матча против Казахстана. Украине по силам победить?

- Не люблю когда ставят вопрос — "можем ли мы выиграть" или "есть ли у нас шансы". Зачем тогда выходить играть, если соперник выше рангом на бумаге?

На данный момент для осуществления нашей цели у нас есть одна игра. Вся команда живёт мечтой пройти дальше. Возможно, у нас в команде нет общепризнанных лучших игроков мира или легионеров, но у нас есть мы, украинцы, и для меня наши игроки — самые лучшие. Можно долго расписывать "за" и "против", но в понедельник есть игра, которую все ждут, и на которой, я уверен, каждый приложит максимум для достижения позитивного результата.

Артем Андросян из Амстердама