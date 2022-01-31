Футзал

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча Евро-2022 по футзалу.

В рамках четвертьфинального матча чемпионата Европы по футзалу сборная Украины сыграет против Казахстана.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch рассказывает о том, что ждать от матча.

Казахстан — Украина

Понедельник, 31 января, 21:00. Арена Ziggo Dome, Амстердам. Главный арбитр — Хуан Хосе Кордеро Галлардо (Испания). Телетрансляция — на телеканале UA:Перший.

Сборная Украины пробилась в четвертьфинал турнира благодаря хорошей разнице забитых и пропущенных голов. Именно это позволило обойти Сербию и Нидерланды в борьбе за второе место при равенстве очков.

Конечно, результат 2:3 против Нидерландов оставляет вопросы, но, кажется, это все-таки была случайность. Сборная Украины не заметила сербского сопротивления и дала знатный бой действующему чемпиону мира и Европы — Португалии. Минимальное поражение от португальцев вполне могло и не случиться, если бы нам чуть больше повезло в реализации.

Команде по-прежнему приходится довольно тяжело из-за того, что тренерский штаб имеет в своем распоряжении ограниченное количество игроков. Из-за отсутствия сразу четверых футзалистов Александру Косенко пришлось проводить два матча с восемью полевыми игроками. Возможно, в игре с Португалией в конце немного не хватило свежести.

Сборная Казахстана, в свою очередь, несколько неожиданно сыграла вничью в первом матче против Словении, но затем разгромила Финляндию со счетом 6:2 и с уверенным счетом обыграла Италию — 4:1. Однако нужно понимать, что финны долгое время боролись за очки и доставили сопернику уйму проблем. То же самое можно сказать и про итальянцев. При счете 1:2 они создали уйму моментов, но не забили.

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При всем уважении к казахским футзалистам, огромное влияние на игру команды оказывает бразильский десант в лице Игиты, Тайнана, Дугласа Жуниора и Эдсона. К счастью, Тайнан и Эдсон (который на данный момент лучший ассистент турнира) перебрали желтых карточек и пропустят матч против сборной Украины. Также травму получил Валиуллин, который забивал итальянцам и финнам.

Также стоит сказать, что в Гронингене у казахов была солидная поддержка на трибунах, а потому стоит ждать поклонников нашего соперника и в Амстердаме.

Сборная Украины провела две игры без Радевича, Разуванова и Педяша. В состав вернулся Журба, но Фаренюк не был в заявке на игру против Португалии и пропустит встречу с Казахстаном. Также под вопросом участие Зварыча, который получил повреждение в игре с португальцами.

Сборная Украины встречалась с казахами в рамках товарищеского поединка в 2018 году — та игра завершилась ничейным результатом со счетом 1:1. Также команды должны были провести две контрольных встречи накануне Евро-2022, но из-за беспорядков в Казахстане эти матчи не состоялись.

Отметим, что на пяти предыдущих чемпионатах Европы сборная Украины выходила из группы, но затем проигрывала в четвертьфинале.