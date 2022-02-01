Футзал

Подопечных Александра Косенко ожидает важнейший матч в рамках европейского первенства по футзалу против россиян.

Сборная Украины сойдется в противостоянии против России в рамках полуфинала Евро-2022 по футзалу за право сыграть в заключительной стадии турнира и побороться за трофей.

Данный поединок состоится в пятницу, 4 февраля, в Нидерландах, где и проходит сам турнир. В прямом эфире игру покажут телеканалы UA:Перший и Суспільне Спорт. Трансляция матча начнется в 19:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, в которой вы можете обсуждать события встречи с другими читателя в реальном времени.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Украина — Россия на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.

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