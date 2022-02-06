Футзал

Наставник "сине-желтых" поделился своими мыслями после игры с испанцами.

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал поражение своей команды в матче за третье место на Евро-2022 по футзалу против национальной команды Испании (1:4).

"Украина вошла в четверку лучших команд Европы — это незаурядное достижение и бесценный опыт. Мы должны им воспользоваться и понять, за счет чего мы можем побеждать и попадать в полуфинал чемпионата Европы. Мы проанализируем этот турнир.

Я считаю, что мы в каждом матче выглядели неплохо. Даже в поединке со сборной Нидерландов хоть и проиграли, но имели хорошие моменты. Я скажу, что этот соперник очень прибавил и еще заявит о себе неоднократно.

Я хочу, чтобы игроки сами поверили, что с топ-сборными можно не просто играть, но и побеждать. Конечно, это тяжело, ведь уровень соперников очень высок. Впрочем, это возможно. Ребята должны понять, за счет чего мы можем побеждать. Не просто за счет игры на контратаках, а за счет игры, которую мы можем навязать. Надо пытаться это делать в матчах с сильными соперниками. Если мы не будем этого делать, нам будет очень сложно.

Я доволен выступлением команды на турнире. Понятно, что уже по ходу турнира хотелось большего. Когда мы попали в полуфинал, то стремились выйти и в финал. Как мы и договаривались, двигаться шаг за шагом. Я доволен игрой и самоотдачей ребят. Все это дает положительную оценку чемпионата. Спасибо всем болельщикам, всем игрокам, всей команде, всем, кто был причастен к этому футзальному празднику", — приводит слова Косенко пресс-служба УАФ.

В настоящее время проходит финал Евро-2022 между сборными Португалии и России. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.