Футзал

Ивано-франковский клуб добился успеха на своей площадке.

В матче 19-го тура футзальской Экстра-лиги ивано-франковский Уруган одержал победу над киевским ХИТом со счетом 3:1.

В составе "драконов" дублем отличился Артем Фаренюк, а еще один гол в свой актив записал Михаил Грицина. Гол престижа в составе киевлян забил Игорь Чернявский, но его записали как автогол Романа Кордобы.

Ураган – ХИТ 3:1

Голы: Фаренюк, 19, 29, Грицина, 32 – Кордоба, 40 (автогол).

На данный момент Ураган занимает вторую строчку в украинской Экстра-лиге, набрав 39 очков после 17 матчей, а Хит идет на третьем месте, имея 35 очков после 16 матчей.