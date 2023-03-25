Футзал

Підопічні Ігоря Москвичова здобули три перемоги в трьох матчах відбіркового циклу.

Юнацька збірна України здолала однолітків з Сербії в основному раунді відбору третього чемпіонату Європи з футзалу (U-19) і втретє поспіль вийшла у фінальний турнір.

Раніше "синьо-жовті" впевнено обіграли Чорногорію (12:1) і Румунію (7:3), а тепер закрипіли успіх у заключному поєдинку відбору на юнацьку континентальну першість проти сербів.

Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Ігоря Москвичова (4:2), за рахунок чого наша юнацька збірна з футзалу пройшла відбірковий етап без поразок та втрат очок.

Сербія — Україна 2:4 (0:3)

Голи: Джукич (31), Єремич (40) — Тютюрай (1), Скибчик (10, 18), Малиновський (40).

Сербія: Мароєвич — Пайкович, Ракич (к), Джукич, Вуйович; Маківич, Костич, Стоянович, Дедінац, Анделкович, Єремич, Чорович.

Україна: Дяченко — Рибіцький, Малиновський, Тютюрай, Скибчик (к); Белімов, Татумірак, Ткаченко, Єлішев, Федик, Сніцаренко, Пелецький.

Попереджені: Вуйович (14), Дедінац (14), Стоянович (24) — Рибіцький (14).