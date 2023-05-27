Завершився матч чемпіонату України з футзалу.
ХІТ - Ураган, фото ХІТ
27 травня 2023, 14:42
В рамках третього поєдинку фінального протистояння Екстра ліги ХІТ грав проти Урагану в Києві.
Столичний клуб здобув перемогу з рахунком 2:0 та вийшов вперед у фінальній серії завдяки точним ударам Жука та Педяша.
Зазначимо, що тепер рахунок у фінальній серії становить 2:1 на користь ХІТа.
Наступний матч команду проведуть вже завтра. Гра також пройде в Києві. Серія йде до трьох перемог, тому вже завтра може стати відомий чемпіон.
Нагадаємо, на нашому сайті доступний запис повного матчу між ХІТом та Ураганом.