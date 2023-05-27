Футзал

Завершився матч чемпіонату України з футзалу.

В рамках третього поєдинку фінального протистояння Екстра ліги ХІТ грав проти Урагану в Києві.

Столичний клуб здобув перемогу з рахунком 2:0 та вийшов вперед у фінальній серії завдяки точним ударам Жука та Педяша.

Зазначимо, що тепер рахунок у фінальній серії становить 2:1 на користь ХІТа.

Наступний матч команду проведуть вже завтра. Гра також пройде в Києві. Серія йде до трьох перемог, тому вже завтра може стати відомий чемпіон.

Нагадаємо, на нашому сайті доступний запис повного матчу між ХІТом та Ураганом.