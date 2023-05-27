Пропонуємо вашій увазі вкрай цікаве протистояння.
ХІТ - Ураган, фото ХІТ
27 травня 2023, 12:50
В рамках третього поєдинку фінального протистояння Екстра ліги ХІТ зіграє проти Урагану в Києві.
Перші дві зустрічі між командами проходили у Львові. В першому матчі ХІТ здобув перемогу з рахунком 2:1, тоді як в другому матчі Ураган здолав супротивника — 3:2.
Зазначимо, що фінальне протистояння йде до трьох перемог. Наразі у команд по одній.
Четвертий матч між цими супротивниками відбудеться вже завтра, також у Києві.
Відео онлайн-трансляція гри:
Нагадаємо. раніше повідомлялось, що збірна України з футзалу опустилася на шосте місце в рейтингу УЄФА