Футзал

Пропонуємо вашій увазі вкрай цікаве протистояння.

В рамках третього поєдинку фінального протистояння Екстра ліги ХІТ зіграє проти Урагану в Києві.

Перші дві зустрічі між командами проходили у Львові. В першому матчі ХІТ здобув перемогу з рахунком 2:1, тоді як в другому матчі Ураган здолав супротивника — 3:2.

Зазначимо, що фінальне протистояння йде до трьох перемог. Наразі у команд по одній.

Четвертий матч між цими супротивниками відбудеться вже завтра, також у Києві.

Відео онлайн-трансляція гри:

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що збірна України з футзалу опустилася на шосте місце в рейтингу УЄФА