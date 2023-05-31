Футзал

Football.ua представляє прев'ю до матчу фіналу серії Екстраліги, який пройде 31 травня і розпочнеться о 16:00.

В рамках фінального матчу серії Екстраліги з футзалу ХІТ зіграє проти Урагану у Івано-Франківську.

УРАГАН — ХІТ

СЕРЕДА, 31 ТРАВНЯ, 16:00. МАНЕЖ ІФФКФВ, КИЇВ.

Долю золотих медалей вирішить останній матч в серії. До цього команди провели між собою чотири зустрічі, рахунок у серії — 2:2. ХІТ двічі виходив вперед у серії, проте Ураган показував жагу до перемоги та повертався у серію.

В останньому матчі команди починали при рахунку 2:1 на користь ХІТа у серії. Урагану було дуже важливо вдало стартувати поєдинок, але вони перевершили усі сподівання. "Дракони" забили чотири м'ячі супротивнику, а після цього довели зустріч до логічного завершення.

Ще одним важливим фактором, на який слід звернути увагу, можна вважати емоційну стійкість команди. ХІТ дуже нервував, коли програвав в четвертій зустрічі серії. Звичайно, добре, що команда б'ється, але іноді емоції брали верх. Той же Жук, найкращий бомбардир ліги, дозволяв собі доволі грубо грати проти опонентів в ситуаціях, які цього не потребують.

В третій грі Ураган не зміг забити ХІТу взагалі, у четвертій же грі, відправив у ворота супротивника сім м'ячів. Отже, "дракони" знають куди тиснути. ХІТ, своєю чергою, не зміг порадувати місцевих вболівальників на день міста, тому доведеться знов показати характер та втретє і востаннє вийти вперед в серії.

ЯК ПРОХОДИЛА СЕРІЯ

Перший матч

"Ураган" Івано-Франківськ – "ХІТ" Київ – 1:1 (0:0), д. ч. — 0:1 (0:1)

Голи: Корсун (32) — Жук (38), Корсун (43, аг)

Другий матч:

"Ураган" Івано-Франківськ – "ХІТ" Київ – 1:1 (1:0), д. ч. — 1:1 (1:1), серія пенальті — 5:4

Голи: Швед (8), Корсун (41) — Жук (36), Поночовний (42)

Третій матч:

"ХІТ" Київ – "Ураган" Івано-Франківськ – 2:0 (1:0)

Голи: Жук (16, пен), Педяш (36)

Четвертий матч:

"ХІТ" Київ – "Ураган" Івано-Франківськ – 4:7 (2:4)

Голи: Поночовний (16, 32),Чернявський (19), Мик. Грицина (38) — Шотурма (1, 35), Абакшин (9), Микитюк (9, 13), Фаренюк (21), Савенко (32)

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ: