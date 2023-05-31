Футзал

Фінал чемпіонату України вийшов доволі завзятим і боротьба велася до останнього матчу.

У заключному матчі фінальної серії Екстраліги київський ХІТ переміг Ураган з Івано-Франківська з рахунком 3:2.

Долю чемпіонського титулу вирішував п'ятий та фінальний матч серії. До цього ХІТ двічі виходив вперед у серії, але Ураган двічі повертався.

У фінальному протистоянні перемогу київського клубу забезпечили забиті м'ячі у виконанні Сергія Журби, Євгена Жука та Ігоря Чернявського. У тих програв, авторами голів стали Артем Фаренюк та Микола Микитюк.

Для ХІТа, який було засновано у 2005 році, це перше чемпіонство у чемпіонаті України.

Також зазначимо, що ХІТ мав можливість здобути Кубок України, але наприкінці квітня у фіналі поступився Кардиналу-Рівне у серії післяматчевих пенальті.