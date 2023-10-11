Сьогодні, 11 жовтня, збірна України з футзалу проводить свій четвертий матч відбірного циклу чемпіонату світу 2024 року. Суперники "синьо-жовтих" — збірна Сербії. Поєдинок проходить в угорському місті Беретьйоуйфалу.

Стартовий свисток у матчі прозвучить о 19:00 за київським часом. 

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Нагадаємо, у попередніх турах Україна познущалася з Бельгіїпоступилася Польщі, а також розгромила Сербію.