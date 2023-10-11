"Синьо-жовті" проведуть четвертий поєдинок відбірної кампанії чемпіонату світу 2024 року.
Сербія - Україна, фото АФУ
11 жовтня 2023, 18:58
Сьогодні, 11 жовтня, збірна України з футзалу проводить свій четвертий матч відбірного циклу чемпіонату світу 2024 року. Суперники "синьо-жовтих" — збірна Сербії. Поєдинок проходить в угорському місті Беретьйоуйфалу.
Стартовий свисток у матчі прозвучить о 19:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Нагадаємо, у попередніх турах Україна познущалася з Бельгії, поступилася Польщі, а також розгромила Сербію.