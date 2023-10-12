Футзал

Керманич збірної України з футзалу висловився про нічию у матчі відбору на ЧС-2024 проти Сербії.

У рамках четвертого туру елітного раунду відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу збірна України зіграла внічию зі Сербією, незважаючи на те, що у першій зустрічі "синьо-жовті" здобули розгромну перемогу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко поділився враженнями від результату цього протистояння, відповівши на низку питань після матчу.

Про те, чому не вдалося перемогти, як це сталося в першому матчі з Сербією:

"Ми грали із зовсім різним суперником — більш вмотивованим, на мою думку. Це була дуже важка гра і серби розуміли, що поразка їх майже виключить з боротьби, тому вони були надвмотивовані. Ми це знали і готувались саме до такої гри. Хлопці це розуміли і, я вважаю, що досить впевнено грали, не було у сербів багато моментів. Дуже важка гра, і я дякую хлопцям за характер, за те, що вони грали до кінця. В такій грі зрівняли рахунок. Як я і казав, все в наших руках і треба грати далі".

Про найсильнішу команду у елітному раунді відбору на ЧС-2024:

"Треба з повагою ставитися до будь-якого суперника, бо, якщо ти недооціниш суперника, то тобі буде важко грати з будь-ким. Тому, я не хотів би когось виділяти. Всі прагнуть перемогти і вийти на Чемпіонат світу. Ми більше дивимось на свою гру, а всі суперники гідні. У кожної команди є свої сильні та слабкі сторони".

Про те, чи сподобався "малюнок гри", незважаючи на нічийний результат:

"Нічия — це закономірний результат цієї гри. Щодо малюнку, то треба подивитись, бо однаково ця гра була більш закрита, не така відкрита, якою була в Сербії. Нам потрібно було зламувати насичену оборону, а це важко робити. Ще й паркет трохи "не швидкий" і нам трохи це заважало: не вистачало швидких передач, швидких відривів, тому і суперник був зовсім інший".

Нагадаємо, що збірна Польщі скористалася осічкою України та обіграла Бельгію, завдяки чому одноосібно очолила турнірну таблицю в групі B.

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