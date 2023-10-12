Футзал

Український футзаліст висловився про нічию у матчі відбору на ЧС-2024 проти Сербії.

У рамках четвертого туру елітного раунду відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу збірна України зіграла внічию зі Сербією, незважаючи на те, що у першій зустрічі "синьо-жовті" здобули розгромну перемогу.

Футзаліст "синьо-жовтих" Ігор Корсун поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Легких команд і легких ігор тут не було. Що Бельгія, що Сербія, що Польща — дуже хороші збірні, але я б все ж Сербію виділив. Це топова команда європейського футзалу, з хорошими потужними гравцями".

"Найголовніше, що все в наших руках і все від нас залежить. Я сподіваюсь і вірю, що ми прикладемо максимум зусиль, щоб вийти туди".

"Чи буде заключний матч із Польщею вирішальним? Зараз я не можу сказати. Дивлячись, як інші матчі будуть зіграні. Нам потрібно спочатку думати про Бельгію, вигравати там, а вже потім готуватись до наступного матчу з Польщею", — цитує слова Ігоря Корсуна пресслужба АФУ.

Нагадаємо, що збірна Польщі скористалася осічкою України та обіграла Бельгію, завдяки чому одноосібно очолила турнірну таблицю в групі B.

Дивитися відео голів та огляд футзального матчу Україна — Сербія ви можете на Football.ua.