Футзал

Команда з міста Ромки (Сумська область) також не гратиме в Кубку України.

МФК Рятувальник достроково завершив свої виступи в поточних розіграшах футзальних турнірах Екстра-ліги та Кубка України, тому в решті матчів команді зарахують технічні поразки. Про це повідомляє АФУ.

Причиною знятися зі змагань стало переведення гравців та персоналу Рятувальника у стан повної бойової готовності через посилення агресії з боку росії на прикордонних територіях України.

"МФК Рятувальник повідомив АФУ про припинення своєї участі у змаганнях Екстра-ліги та Кубка України.

Причиною зазначено належність гравців та персоналу до Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України та переведення їх у стан повної бойової готовності, зумовленої посиленням військової агресії країни-терориста на прикордонних територіях України.



Згідно з регламентом змагань, команді буде зараховано дві технічні поразки (0:5) у матчах Екстра-ліги проти Сокола та SkyUp Futsal і ще одну в матчі-відповіді Кубка України проти Урагану", — сказано в заяві Асоціації футзалу України.

Зазначимо, що після 25 матчів МФК Рятувальник займає останнє, десяте, місце в турнірній таблиці Екстра-ліги, маючи в своєму активі 5 набраних очок.