Фінальний свисток зафіксував нічию з рахунком 4:4.
Футзал. Україна - Франція, АФУ
16 квітня 2024, 19:57
Збірна України з футзалу провела свій останній поєдинок на товариському турнірі в Литві проти збірної Франції.
Підопічні Олександра Косенка протягом матчу мали перевагу аж в три голи, проте у підсумку французам вдалося зрівняти рахунок на 34-ій хвилині та зафіксувати підсумковий результат 4:4.
Нагадаємо, раніше Україна в рамках цього турніру поступилася Бразилії (2:7) та без проблем упоралася з Литвою.
Остаточна таблиця стане відома після того, як завершиться матч Литви та Бразилії (19:30).
ОГЛЯД МАТЧУ:
Україна – Франція – 4:4 (2:1)
Голи: Абакшин, 2, Мельник, 16, Микитюк, 23, Корсун, 26 – Бендалі, 19, Закеї, 27, Бельхадж, 28, Туре, 34.
Україна: Савенко (Гуйван, 21) – Мельник, Зварич, Абакшин, Семенченко; Шотурма, Чернявський, Фаренюк, Корсун, Микитюк, Лебідь, Швед, Педяш.
Попередження: Закеї, 29, Туре, 29 (Франція).