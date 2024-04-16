Футзал

Фінальний свисток зафіксував нічию з рахунком 4:4.

Збірна України з футзалу провела свій останній поєдинок на товариському турнірі в Литві проти збірної Франції.

Підопічні Олександра Косенка протягом матчу мали перевагу аж в три голи, проте у підсумку французам вдалося зрівняти рахунок на 34-ій хвилині та зафіксувати підсумковий результат 4:4.

Нагадаємо, раніше Україна в рамках цього турніру поступилася Бразилії (2:7) та без проблем упоралася з Литвою.

Остаточна таблиця стане відома після того, як завершиться матч Литви та Бразилії (19:30).

ОГЛЯД МАТЧУ:

Україна – Франція – 4:4 (2:1)

Голи: Абакшин, 2, Мельник, 16, Микитюк, 23, Корсун, 26 – Бендалі, 19, Закеї, 27, Бельхадж, 28, Туре, 34.

Україна: Савенко (Гуйван, 21) – Мельник, Зварич, Абакшин, Семенченко; Шотурма, Чернявський, Фаренюк, Корсун, Микитюк, Лебідь, Швед, Педяш.

Попередження: Закеї, 29, Туре, 29 (Франція).