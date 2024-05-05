Футзал

У фіналі було обіграно Барселону.

Фінал чотирьох Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу пройшов у Єревані, де зустрілися найкращі команди сезону з Іспанії та Португалії: Барселона, Пальма Футзал, Спортінг і Бенфіка.

Іспанські колективи здобули напружені перемоги в півфіналах: Пальма Футзал лише в серії пенальті перемогла Бенфіку, а Барселона, хоч і програвала Спортінгу 0:1 і 2:3, у підсумку вирвала перемогу в основний час.

Фінальний матч був насичений драмою та емоціями. Барселона відкрила рахунок, але пропустила три м'ячі поспіль, не зумівши зрівняти в підсумку рахунок. Навіть гра без воротаря в останні п'ять хвилин не допомогла. Вилучення гравця Барси за дві хвилини до закінчення матчу лише збільшило перевагу Пальми, підсумковий рахунок — 5:1.

Це вже друга перемога Пальми Футзал поспіль у Лізі чемпіонів УЄФА. Раніше команда з Мальорки жодного разу не брала участі в єврокубках, але обидва рази, коли досягала турніру, вигравала.

У матчі за третє місце Бенфіка обіграла Спортинг із рахунком 6:3.