Визначився третій півфіналіст футзальної першості України.
Сокіл - Енергія, фото: СК Сокіл Хмельницький
11 травня 2024, 15:50
В одному із чвертьфіналів футзальної Екстра-ліги ми стали свідками триматчевого протистояння між хмельницьким Соколом та львівською Енергією.
Оскільки у двох матчах виявити володаря путівки до півфіналу не вдалося (1:1), команди були змушені зіграти між собою третій матч, у якому сильнішою виявилася Енергія.
Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 3:1, тож львівська команда приєдналася в 1/2 фіналу до ХІТ та Урагану.
Сокіл — Енергія 1:3 (1:2 — у серії)
Голи: Данилюк, 29 — Зварич, 12, Квасній, 17, Кузь, 34