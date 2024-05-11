Футзал

Визначився третій півфіналіст футзальної першості України.

В одному із чвертьфіналів футзальної Екстра-ліги ми стали свідками триматчевого протистояння між хмельницьким Соколом та львівською Енергією.

Оскільки у двох матчах виявити володаря путівки до півфіналу не вдалося (1:1), команди були змушені зіграти між собою третій матч, у якому сильнішою виявилася Енергія.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 3:1, тож львівська команда приєдналася в 1/2 фіналу до ХІТ та Урагану.

Сокіл — Енергія 1:3 (1:2 — у серії)

Голи: Данилюк, 29 — Зварич, 12, Квасній, 17, Кузь, 34