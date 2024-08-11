Футзал

"Жовто-сині" готуватимуться до чемпіонату світу.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив склад команди на товариський турнір, який пройде у португальському місті Візеу з 22 по 25 серпня.

Всього викликано було 16 футзалістів. До заявки на ЧС-2024 зможе потрапити лише 14 виконавців.

Склад "жовто-синіх" виглядає наступним чином:

Воротарі: Юрій Савенко (Аврора, Київ), Олександр Сухов (ХІТ, Київ), Кирило Ципун (П’яст, Польща), Олександр Сіріцький (Ураган, Івано-Франківськ).

Універсали: Ігор Корсун, Петро Шотурма (обидва — Ураган, Івано-Франківськ), Євген Жук, Андрій Мельник, Даниіл Абакшин, Ігор Чернявський, Олександр Педяш (всі — ХІТ, Київ), Микола Микитюк (Кордоба, Іспанія), Ростислав Семенченко (Аврора, Київ), Михайло Зварич (Енергія, Львів), Назар Швед, Артем Фаренюк (обидва — Євробус, Пшемишль).

Розклад матчів України на турнірі в Португалії:

22 серпня. Коста-Ріка — Україна

23 серпня. Куба — Україна

25 серпня. Португалія — Україна

Нагадаємо, збірна України з футзалу на ЧС-2024 потрапила до групи С, де зустрінеться з командами Аргентини, Афганістану та Анголи. Світовий форум пройде з 14 вересня по 6 жовтня, в трьох містах Узбекистану — Андижані, Бухарі та Ташкенті.