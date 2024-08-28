Футзал

Команда Олександра Косенка продовжує підготовку до чемпіонату світу.

Збірна України з футзалу у товариському матчі розгромила Саудівську Аравію з рахунком 8:3.

Нагадаємо, до цього команда Олександра Косенка виграла міжнародний турнір у Португалії, обігравши Коста-Рику (4:0), Кубу (7:0) та господарів (6:3).

У матчі проти саудитів дублями відзначилися Швед, Фаренюк та Семенченко. Ще по голу забили Сухов та Шотурма.

Свій наступний спаринг Україна проведе проти Лівії, ще одного учасника майбутнього ЧС-2024.

Саудівська Аравія — Україна 3:8

Голи: Альмарабі, 17, Фкіхе, 27, Рудані, 34 — Швед, 12, 25, Фаренюк, 20, 37, Сухов, 27, Семенченко, 28, 35, Шотурма, 33.

Україна: Сухов — Швед, Жук, Микитюк, Педаш; Савенко, Шотурма (к), Мельник, Чернявський, Корсун, Зварич, Фаренюк, Абакшин, Семенченко.