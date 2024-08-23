Футзал

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 22 серпня 2024 року.

Збірна України з футзалу у стартовому матчі на товариському турнірі в Португалії обіграла Коста-Рику (4:0).

Вже на третій хвилині Абакшин вивів "синьо-жовтих" уперед, а через 10 хвилин у воротах суперника відзначився Семенченко.

У середині другого тайму Шотурма збільшив перевагу команди Олександра Косенка, а остаточну крапку у матчі поставив Фаренюк.

Свій наступний матч Україна проведе проти Куби. Гра відбудеться сьогодні о 22:30 за Києвом.

Огляд матчу:

Коста-Рика — Україна 0:4

Голи: Абакшин, 3, Семенченко, 13, Шотурма, 29, Фаренюк, 36.

Україна: Сухов — Зварич, Корсун, Чернявський, Шотурма; Ципун, Семенченко, Микитюк, Педяш, Мельник, Жук, Абакшин, Фаренюк, Швед.