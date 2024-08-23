Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 22 серпня 2024 року.
АФУ
23 серпня 2024, 10:24
Збірна України з футзалу у стартовому матчі на товариському турнірі в Португалії обіграла Коста-Рику (4:0).
Вже на третій хвилині Абакшин вивів "синьо-жовтих" уперед, а через 10 хвилин у воротах суперника відзначився Семенченко.
У середині другого тайму Шотурма збільшив перевагу команди Олександра Косенка, а остаточну крапку у матчі поставив Фаренюк.
Свій наступний матч Україна проведе проти Куби. Гра відбудеться сьогодні о 22:30 за Києвом.
Огляд матчу:
Коста-Рика — Україна 0:4
Голи: Абакшин, 3, Семенченко, 13, Шотурма, 29, Фаренюк, 36.
Україна: Сухов — Зварич, Корсун, Чернявський, Шотурма; Ципун, Семенченко, Микитюк, Педяш, Мельник, Жук, Абакшин, Фаренюк, Швед.