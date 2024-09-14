Завершилися перші чотири поєдинки групового етапу турніру.
Бразилія - Куба, Getty Images
14 вересня 2024, 20:11
У рамках першого туру групового етапу футзального чемпіонату світу-2024 в Узбекистані відбулися чотири матчі.
Група А
Парагвайці, які далі зустрінуться з Узбекистаном, стартували зі звитяги над костариканцями з різницею в три м'ячі.
Парагвай — Коста-Рика 5:2
Голи: Салас, 1, Мендес, 11, Паскоттіні, 11, Баес, 24, Мартінес, 39 — Кабальсета, 7, Кубільйо, 17
Господарі турніру врятувалися від поразки нідерландцям на останній хвилині поєдинку.
Узбекистан — Нідерланди 3:3
Голи: Тулкінов, 16, Ропієв, 36, Нішонов, 40 — Джеяр, 4, Уадду, 28, 37
Група В
Тайці зуміли втримати мінімальну перемогу над хорватами, на яких далі чекає Бразилія.
Хорватія — Таїланд 1:2
Голи: Секулич, 30 — Осаманмуса, 3, Юнвонсук, 29
Бразильці з хет-триками Марселя та Марлона знищили кубинців.
Бразилія — Куба 10:0
Голи: Марсель, 2, 23, 33, Негінью, 11, Марлон, 13, 23, 39, Ф. Валеріо, 13, Піто, 25, Артур, 28
Зазначимо, що завтра, 15 вересня, збірна України з футзалу зустрінеться зі збірною Аргентини (початок — о 18:00 за Києвом).