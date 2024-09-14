Футзал

Завершилися перші чотири поєдинки групового етапу турніру.

У рамках першого туру групового етапу футзального чемпіонату світу-2024 в Узбекистані відбулися чотири матчі.

Група А

Парагвайці, які далі зустрінуться з Узбекистаном, стартували зі звитяги над костариканцями з різницею в три м'ячі.

Парагвай — Коста-Рика 5:2

Голи: Салас, 1, Мендес, 11, Паскоттіні, 11, Баес, 24, Мартінес, 39 — Кабальсета, 7, Кубільйо, 17

Господарі турніру врятувалися від поразки нідерландцям на останній хвилині поєдинку.

Узбекистан — Нідерланди 3:3

Голи: Тулкінов, 16, Ропієв, 36, Нішонов, 40 — Джеяр, 4, Уадду, 28, 37

Група В

Тайці зуміли втримати мінімальну перемогу над хорватами, на яких далі чекає Бразилія.

Хорватія — Таїланд 1:2

Голи: Секулич, 30 — Осаманмуса, 3, Юнвонсук, 29

Бразильці з хет-триками Марселя та Марлона знищили кубинців.

Бразилія — Куба 10:0

Голи: Марсель, 2, 23, 33, Негінью, 11, Марлон, 13, 23, 39, Ф. Валеріо, 13, Піто, 25, Артур, 28

Зазначимо, що завтра, 15 вересня, збірна України з футзалу зустрінеться зі збірною Аргентини (початок — о 18:00 за Києвом).